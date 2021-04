Tv:ssä puolisoaan pettänyt Mira avautuu Ylellä elämästään poikkeuksellisen kohun jälkeen – vihaviestien rajut seuraukset muuttivat arjen totaalisesti

Mira Aholan puhelin täyttyi vihaviesteistä hänen petettyään kumppaniaan Temptation Island Suomi -ohjelmassa. Nyt hän kertoo Ylen dokumentissa, miten hänen elämänsä muuttui ohjelman jälkeen.

Personal trainer ja somevaikuttaja Mira Ahola tuli suomalaisten tietoisuuteen osallistuttuaan Temptation Island Suomen seitsemännelle tuotantokaudelle. Ohjelma esitettiin tv:ssä vuosi sitten, ja Mira ajautui pettämään ohjelmassa puolisoaan Valtoa viettelijäsinkkuna ohjelmassa olleen Markuksen kanssa.

Nyt Mira avautuu Yle Perjantai-dokkarissa elämästään ohjelman jälkeen. Hän kertoo saaneensa pahimpina aikoina valtavan määrän törkyviestejä, joissa hänet uhattiin tappaa tai häntä haukuttiin huoraksi. Ahola kertoo alkaneensa pelätä julkisia paikkoja, ja piilotti itsensä huppujen ja kaulaliinojen sisään poistuessaan kotoaan.

– Ajattelin, että ei niin moni ihminen pysty puhumaan tuollaista vain lämpimikseen, että kyllä joku varmasti vielä toteuttaa uhkauksensa, Mira kertoo Ylen dokumentissa.

– Jouduin aika pian ensimmäisen paniikkikohtauksen jälkeen pitämään sometaukoa, koska en vaan enää pystynyt siihen. Puhelimen käteen ottaminenkin ahdisti, Mira sanoo dokumentissa.

Voit katsoa dokumentin alla olevalta Yle Areenan videolta.

Vihaviestien tulva jätti Miraan pysyvän jäljen. Mira kertoo dokumentissa uskoneensa saamansa vihaviestit ja masentuneensa ryöpytyksen aikana. Hänen on nykyään huomattavasti vaikeampi tutustua uusiin ihmisiin.

– Saavun huoneeseen anteeksi pyytelevänä ja katselen, minkälaisia ihmisiä siellä on ja miten he minua katsovat. Säikähdän heti, jos minusta puhutaan jossain, koska oletan, että se on jotain negatiivista.

Dokumentissa Mira kertoo saavansa edelleen satunnaisesti vihaviestejä. Hän ottaa kuvakaappaukset solvauksista, estää käyttäjän ja tekee rikosilmoituksen. Yksikään rikosilmoituksista ei Ylen mukaan kuitenkaan ole toistaiseksi edennyt tutkintaan asti.

Mira kertoo dokumentissa miettineensä sukupuolensa vaikutusta vihatulvaan, koska hän on huomannut, että miesten mokailuihin ei suhtauduta samanlaisella raivolla. Saman allekirjoittaa Ylen haastattelema sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Katariina Mäkinen, joka muistuttaa, että heteroparisuhteissa on kautta aikain ollut voimakkaasti läsnä ajatus, että mies omistaa naisen ja kontrolloi tämän seksuaalisuutta.

– Kun kyseessä on julkinen pettämisspektaakkeli, niin niissä reaktioissa voi olla kaikuja tällaisesta vanhasta ajattelusta, Mäkinen pohtii Ylellä.

Mira on puhunut julkisuudessa avoimesti saamistaan vihaviesteistä.­

Mira nosti saamansa vihapalautteen esille heti ohjelman jälkeen. Hän kertoi IS:lle saaneensa osakseen niin valtavan määrän vihaa, ettei uskaltanut lopulta edes poistua kotoaan.

– Jos joku uhkaa somessa tappaa mut, niin eihän se loogisesti ajateltuna ole realistinen uhkaus. Mutta kun niitä viestejä tulee jatkuvalla syötöllä, niin siitä tulee todella realistista, hän pohti ohjelman jälkeen IS:n haastattelussa.

Mira ja Valto osallistuivat Temptation Islandille, mutta erosivat ohjelman viimeisessä jaksossa.­

Myös Miran ex-kumppani Valto otti asiaan kantaa Instagramissaan kesäkuussa 2020. Valto muistutti, että tv-persoonatkin ovat vain ihmisiä, jotka tekevät virheitä.

– Vaikka jokainen meistä päätti itse asettaa itsemme tähän asemaan ja jokainen meistä on vastuussa omista teoistaan... Uhkailu, huorittelu sekä muu aivan älytön jatkuva mollaaminen somessa saati missään ei ole koskaan ok, Valto vetosi ihmisiin.

– Ilkeät kommentit vaikuttavat. Pahimmassa tapauksessa ne saattavat ajaa toisen jopa masennuksen partaalle. Se mitä te sanotte sekä miten te ilmaisette itseänne somessa ja muualla... sillä on oikeasti väliä. Hyvässä ja pahassa. Ohjelmaan leikataan vain murto-osa tapahtuneesta ja on paljon asioita, mitä te ette yksinkertaisesti vain tiedä, Valto muistutti.

Temptation Island Suomessa on nähty vuosien saatossa lukuisia syrjähyppyjä ja pettämistä, kun varatut pariskunnat ovat antautuneet viettelykselle oltuaan erossa toisistaan kolmen viikon ajan. Tällä hetkellä tv:ssä pyörii ohjelman yhdeksäs kausi.