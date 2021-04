Erika Vikman julkaisi estottoman musiikkivideon – painii sängyllä lateksiasussa

Erika Vikmanin perjantaina julkaistu uutuuskappale käsittelee häpeää. Musiikkivideon tyyli keräsi faneilta runsaasti kehuja.

Laulaja Erika Vikman, 28, julkaisi perjantaina uuden kappaleensa Häpeä. Samassa yhteydessä julkaistiin räiskyvän kappaleen virallinen musiikkivideo.

Kappaleessa Vikman laulaa ”mun on aika olla se kuka mä oon, ilman häpeää”. Musiikkivideolla puolestaan nähdään, kuinka lateksiasuun pukeutunut Vikman on sängyllä ja yltyy painimaan kaksoisolentonsa kanssa. Musiikkivideolla nähdään nostalgista retrotyyliä.

Videon on ohjannut Viivi Huuska.

Voit katsoa musiikkivideon alla olevalta videolta.

Fanit ihastuivat musiikkivideon tyyliin ja kappaleen sanomaan. Video ja kappale keräsivät runsaasti kommentteja niin Instagramissa kuin Youtubessakin.

– Ihanaa, että vielä saa nähdä hyviä musavideoita! Ja biisi on silkkaa kultaa!

– Kunnon visuaalista tykitystä alusta loppuun: upeet värit ja tunnelma. Harvoin ees (enää) tulee musavideoita katsottua mut tän perusteella: ehkä pitäis!

– Onnea ja menestystä valitsemallasi tiellä, toivottavasti tämä Suomi ei ole liian takapajula sinulle.

– Nyt tuli kyllä sellanen voimabiisi että huhhuh. Saattoi myös tulla itku, hyvällä tavalla.

Vikman kertoi tyylistään ja tulevasta musiikkivideostaan toimittaja Ina Mikkolan podcastissa Runkkarin ystäväkirja. Mikkola kysyi podcastissa Vikmanilta, mikä on tämän lempikehonosa tämän omassa vartalossa.

– Tissit ja kulmakarvat, Vikman vastasi empimättä ja jatkoi rinnoistaan puhuen:

– Niitä on kehuttu paljon. Ne ovat vähän huomiota herättävät. Vähän kuin sinullakin, niin muuhun kroppaan nähden, ne ovat sellainen selkeä uloke.

Kommentti sai Mikkolan purskahtamaan raikuvaan nauruun.

– En yhtään ihmettele, että muiden huomio menee tisseihini, jos minulla on sellaiset vaatteet, jotka minulla on esimerkiksi tällä seuraavalla musiikkivideolla. Kyllä siinä tuli levy-yhtiön pojilta kommentti, että ainakin etumus on hyvin esillä, Vikman sanoi.

Erika Vikman tuli tunnetuksi vuoden 2016 tangokuningattarena. Sittemmin hän on luonut uraa sooloartistina ja pyrkinyt euroviisuihin kappaleellaan Cicciolina.