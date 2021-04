USA:n Masked Singerissä täysin poikkeuksellinen tilanne – naamion takaa paljastuikin ohjelman juontaja

Yksikään tuomareista ei onnistunut arvaamaan Bulldog-hahmon henkilöllisyyttä oikein.

USA:n Masked Singer -ohjelmassa nähtiin todellinen jättiyllätys, kun maskin takaa paljastuikin ohjelman juontaja Nick Cannon.

Cannonin Bulldog-hahmolla oli maskinaan bulldog-rotuisen koiran pää. Vartalo oli verhottu löysiin vaatteisiin, jotka kiiltelivät kultaisina. Hän esitti R&B-yhtye New Editionin kappaleen Candy Girl.

People-lehden mukaan tuomarit veikkasivat annettujen vihjeiden perusteella, että maskin takana piileksisi joku entinen Saturday Night Live -tähti, kuten Eddie Murphy, Andy Samberg, Chris Rock tai Chris Tucker.

Cannon joutui koronavirustartunnan vuoksi sivuun kesken ohjelman viidennen kauden kuvausten. Hänen karanteeninsa ajan ohjelman juontajana toimi Niecy Nash. Nash ilmoitti, että normaalista protokollasta poiketen hän valitsisi putoajan tällä kertaa itse. Nashin valinta osui Bulldogiin.

– Yritin päästä finaaliin, Niecy, Cannon huudahti tuuraajalleen vitsaillen.

Cannon paljasti, että hän oli todella jännittynyt astellessaan lavalle maski kasvoillaan. Neljän Masked Singer -kauden tuoma kokemus ei auttanut häntä uudenlaisessa tilanteessa tutulla lavalla.

– Ajattelin, että minua ei jännittäisi. Sydämeni hakkasi lujaa, Cannon kertoo.

Näyttävän paluun jälkeen kerrottiin, että Cannon jatkaa ohjelman juontajana viidennen kauden loppuun.

Masked Singer on formaatti, jossa julkisuuden henkilöt laulavat naamioituneina, ja studioyleisön, tuomareiden ja kotikatsojien on määrä arvuutella, kuka julkkis minkäkin hahmon takana on. Joka jaksossa paljastetaan yhden tai useamman hahmon todellinen henkilöllisyys.

Ohjelmaa on esitetty myös Suomessa kahden kauden verran. Ensimmäisen kauden voitti stand-up-koomikko Sami Hedberg ja toisen kauden Nightwish-yhtyeen basistina tunnetuksi tullut Marko Hietala.