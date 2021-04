Räppäri DMX on kuollut – makasi koomassa viikon

DMX, oikealta nimeltään Earl Simmons, kiidätettiin pääsiäisenä sairaalaan yliannostuksen ja sitä seuranneen sydänkohtauksen vuoksi.

Legendaarinen räppäri DMX, oikealta nimeltään Earl Simmons, on kuollut 50-vuotiaana. Asiasta uutisoivat muun muassa Washington Post ja The Sun. Simmonsin perhe kertoo asiasta julkaisemassaan tiedotteessa.

– Earl taisteli viimeiseen hengenvetoon asti. Arvostamme rakkautta ja tukea, jota olemme saaneet tänä äärimmäisen vaikeana aikana, perhe sanoo.

Perhe kertoo tiedottavansa Simmonsin muistotilaisuudesta, kun kaikki järjestelyt on saatu hoidettua.

Simmons kiidätettiin sairaalaan pitkänäperjantaina yliannostuksen ja sitä seuranneen sydänkohtauksen vuoksi. Hän oli siitä lähtien koomassa. Simmonsin kerrottiin olevan vegetatiivisessa tilassa, ja hänen aivotoimintansa oli hyvin heikkoa.

Simmons on kärsinyt riippuvuudesta pitkään ja ollut useita kertoja vieroitushoidossa. Hän on myös harras kristitty, joka on kertonut lukevansa Raamattua päivittäin.

Simmonsilla on poikkeuksellisen suuri perhe, sillä hänellä on 15 lasta. Kuopus syntyi vuonna 2016.