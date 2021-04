Rouva Tellervo Koivisto kertoo, että ystävien tuki on ollut toipumisessa erittäin tärkeää. Päivittäisiin rutiineihin kuuluu uusi liikunnallinen harrastus.

Rouva Tellervo Koivisto kuulostaa erittäin pirteältä vastatessaan lankapuhelimeensa kotonaan Helsingin Katajanokalla. On kulunut vain hieman reilut kolme kuukautta siitä, kun rouva Koivisto kaatui kotonaan ja joutui sairaalahoitoon.

Koivisto, 92, loukkaantui joulupäivänä tapahtuneessa tapaturmassa pahemmin kuin tähän mennessä on tiedetty. Hänen reisiluunsa pää murtui, ja lisäksi hän loukkasi kaatumisessa päätään ja solisluutaan. Koiviston reisiluun pää naulattiin Töölön sairaalassa tapaninpäivänä. Koivisto oli ensin neljä päivää sairaalassa, ja tämän jälkeen kuntoutussairaalassa. Kotiin hän pääsi tasan kuukauden kuluttua kaatumisestaan.

Tapaturman sattuessa Koivisto oli juuri palannut miehensä, entisen tasavallan presidentin Mauno Koiviston haudalta ja alkanut kuntoilla askelluskorokkeellaan. Hän kaatui ja loukkasi itseään niin pahasti, ettei pystynyt liikkumaan lankapuhelimen luokse. Kännykällään hän onnistui kuitenkin soittamaan tyttärelleen Assi Koivisto-Alloselle.

Ennen tapaturmaansa Koivistolla oli tapana tehdä Katajanokalla pitkiä kävelylenkkejä, joiden jälkeen hän antoi itselleen arvosanan päivän tuntemusten mukaan. Nyt kävelylenkit ulkona ovat jääneet tapaturman ja pitkäksi venähtäneen talven vuoksi, mutta kuntoilua rouva Koivisto ei ole lopettanut.

– Minulla on nyt uusi harrastus. Kyseessä on tuolilta nousu ja tuolille laskeutuminen ilman käsien apua. Kolme jaksoa, joihin kuhunkin kuuluu viisitoista suoritusta, ja jaksojen välissä on lyhyt tauko. Eli yhteensä 45 nousua. Tärkeää on laskeutuminen istumaan hitaasti, hitaaaaasti, Koivisto kertoo iloisena Ilta-Sanomille.

– Tästä kuntosuorituksesta annan itselleni arvosanan yhdeksän. Samoin voinnistani yleisesti. Se on korkein arvosana, jonka suostun antamaan. Asteikkoni on välillä 7,5–9. Näin olen jo alun perin sopinut, hän selventää.

Kyseinen harjoitus on tärkeä osa toipumisprosessia ja fysioterapiaa, jossa Koivisto käy kahdesti viikossa.

Tellervo Koivisto loukkaantui pahasti joulukuussa palatessaan edesmenneen miehensä Mauno Koiviston haudalta. Kuvassa rouva Koivisto Koivisto-dokumenttisarjan ennakkonäytöksessä joulukuussa 2019.­

Tapaturman jälkeen Koivisto on käyttänyt kävellessään apuna rollaattoria. Hänen kotiaan on remontoitu niin, että kulkeminen rollaattorin avulla on sujuvampaa.

– Olen sidottu rollaattoriin. Kävely on surkeaa, hän harmittelee.

Koronapandemia on pakottanut monet ikäihmiset pysymään visusti sisätiloissa, ja sosiaalisten kontaktien puute on aiheuttanut paljon murhetta. Koivisto sanoo, että hänen arkeensa korona ei ole valtavasti vaikuttanut.

– Ei tässä oikeastaan ole paljon muutosta. Normaali arkeni olisi tätä samaa, varsinkin nyt kun kävelylenkitkin loppuivat. Mutta tuskin minä olisin joulun jälkeen muutenkaan juuri missään käynyt. Joka tapauksessa olisin ollut kotona ja käynyt fysioterapiassa, hän sanoo.

Perheen rakkaalla vapaa-ajan asunnolla Inkoon Tähtelässäkään Koivisto ei ole päässyt käymään pitkään aikaan. Tapaninpäivänä Tähtelässä oli tarkoitus viettää perinteinen illallistapaaminen seurueella, johon kuuluvat myös Koiviston tytär Assi Koivisto-Allonen, tämän mies Heikki Allonen ja Heikin isä. Suunnitelma muuttui kirjaimellisesti kertarysäyksellä.

Tellervo Koivisto, Heikki Allonen ja Assi Koivisto-Allonen viettivät joulun 2019 Hemmingsin tilalla Inkoon Tähtelässä.­

Sosiaalisena ihmisenä tunnettu Koivisto on pitänyt läheisiinsä ja tuttaviinsa aktiivisesti yhteyttä puhelimen välityksellä. Hän kertoo, että ystävät ovat olleet vaikeina aikoina henkisesti erittäin tärkeä tuki.

– Puhelin on ahkerassa käytössä. Sairaalassakin puhelin oli mukana. Sydäntä lämmitti huomata, että minulla on vielä aika paljon ystäviä, jotka muistavat ja soittavat, hän sanoo.

– Tervehtymistä on auttanut aivan valtavasti, että saan tuttavilta soittoja ja että saan myös itse soittaa heille. Tällaisina aikoina ystävät ovat arvokkaita, Koivisto muistuttaa.

Tarinoitavaa riittääkin. Assi Koivisto-Allonen kertoo, että hänen puolisonsa Heikin isä on alkanut kutsua puheluita Tellervo Koiviston kanssa leikillisesti ”tunnin pikapuheluiksi”.

Koivisto kertoo, että useimmiten hänellä on juttukavereina ”vanhoja tuttuja”.

– Näiden ikähaarukka on arviolta 70–102 vuotta. Yksi on urheilua harrastava 102-vuotias Jaakko, joka pelasi ainakin vielä 95-vuotiaana lentopalloa. Hän on näitä Maunon entisiä lentopallokavereita, Koivisto kertoo.

Suomen tasavallan yhdeksäs presidentti Mauno Koivisto nukkui pois 12. toukokuuta 2017. Rouva Koivisto kertoo, että rakas puoliso on edelleen mielessä päivittäin.

– Ei sitä pysty millään tavalla mittaamaan tai tuskin edes sanomaan, miten paljon hän on mielessä. Se on sellainen asia, että en minä häntä sen kummemmin ajattele, mutta kovin monet asiat liittyvät häneen.

– Aika on mennyt sillä tavalla ihan luontevasti, että suru häipyi vähitellen, ja sitten alkoi tulla erilaisia muistoja. Niitä tulee varmaan ihan päivittäin, milloin mistäkin asiasta, hän kertoo.

– Ei sitä pysty millään tavalla mittaamaan tai tuskin edes sanomaan, miten paljon hän on mielessä, Tellervo kertoo edesmenneestä miehestään Maunosta. Ylemmässä kuvassa pariskunta kesänvietossa 1982, alemmassa kuvassa veteraanien lentopalloturnauksessa 2016.­

Rouva Koivisto sanoo, ettei koe olleensa varsinaisesti surun murtama miehensä poismenon johdosta.

– Minusta tämä kaikki tuntuu tavallaan aivan luonnolliselta. En ole sillä tavalla haikaillut, että miksi hän lähti pois. Olemme jo siinä iässä, että tällaiset asiat alkavat olla ihan luonnollisia, hän miettii.

– Yhteisen elomme aikana meille tuli paljon yhteisiä ystäviä. Hyvin usein näiden ystävien kanssa soitellessa tai pelaillessa saattaa käydä niin, että Mauno on edelleen keskipisteenä, Tellervo Koivisto sanoo hieman haikeasti naurahtaen.

Hän itse on vaikeasta loukkaantumisesta ja koronan aiheuttamasta runsaasta yksinolosta huolimatta täynnä elämäniloa ja energiaa.

– Tapaturman jäljiltä kaikki lopputarkastukset sun muut on tehty ja kuntoilen päivittäin. Siltä osin olen kunnossa.

Tellervo Koivisto antaa itselleen voinnistaan ”parhaan arvosanan”. Kuva on vuodelta 2017.­

Uloskin hän aikoo vielä lenkkeilemään.

– Odotan, että ilmat vähän lämpenevät, niin lähden rollaattorilla yrittämään, Koivisto vakuuttaa.