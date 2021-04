Suosikkikirjailija Alex Schulman esitti mökillä veljelleen harmittoman kuuloisen kysymyksen – yllättävä vastaus aiheutti tuskallisen havainnon

Oman perheen traumoista kirjoittaminen on tehnyt ruotsalaisesta Alex Schulmanista menestyskirjailijan. – Kukaan ei ole väärässä. Jokaisella on oikeus tarinaansa, hän sanoo.

Alex Schulmanin Eloonjääneet on kirja, josta kaikki puhuvat ja jonka kaikki haluavat lukea.

Ruotsalainen romaani on myyty jo 31 maahan.

Kirja kertoo kolmesta veljeksestä, jotka palaavat aikuisina perheen kesämökille puimaan lapsuuttaan.

– Kirjoitan kirjoja, joissa tuska on suurta, Alex Schulman, 45, kertoo.

Kaikki hänen kolme romaaniaan käsittelevät perheasioita. Edellinen omaelämäkerrallinen kirja Polta nämä kirjeet (Nemo) kertoi kirjailijan isovanhempien Sven ja Karin Stolpen tarinan.

Viha oli kirjan keskeinen aihe.

Sven Stolpe (1905 –1996) oli tunnettu ruotsalainen kirjailija, joka kirjoitti 94 kirjaa.

Pettävä nainen, joka tuhoaa kaiken, oli hänen teemansa.

Alex Schulman luki vaarinsa kirjat vasta aikuisena, kun hän ryhtyi etsimään sukunsa menneisyydestä selitystä omalle aggressiivisuudelleen.

– Olen miettinyt lapsuuttani paljon, kasvamista ja perhettä ja sitä, mitä menneessä tapahtui, hän kertoo.

Alex Schulmanin nyt jo kuollut äiti oli alkoholisti. Schulman kuvaa äidin ja pojan läheisriippuvaista suhdetta ensimmäisessä omaelämäkerrallisessa romaanissaan Unohda minut.

Tukholman hienostoalueella asuvan Alex Schulmanin elämässä kaikki oli päällisin puolin hyvin, silti hän koki syvää vihaa.­

Kolme vuotta sitten Alex Schulman lähti kahden veljensä kanssa perheen mökille Pohjois-Ruotsiin. Hän oli ollut siellä viimeksi 15 vuotta sitten.

– Kysyin toiselta veljeltäni, miten sinulla menee tyttöystäväsi kanssa. Hän sanoi, että me erosimme puoli vuotta sitten.

Havainto oli tuskallinen. Hän tajusi loitonneensa veljestään. He olivat olleet lapsuudessa läheisiä.

– Aloin miettiä, mitä tapahtui. Se on sama kysymys kaikissa kirjoissani.

Syntyi romaani Eloonjääneet. Kirja kulkee kahdessa tasossa. Se kertoo sekä nykyhetkestä että yhdestä kesäisestä lapsuudenpäivästä, jolloin tapahtui kauheita.

Alex Schulman kertoo hiljattain tajunneensa, että se, mitä menneisyydessä tapahtui, voi ajan kuluessa muuttua. Ihmisillä on eri totuuksia.

– Muisti voi pettää, asioista on aina monia versioita. Ei niin, että yksi on väärin ja toinen on totta, molemmat versiot voivat olla totta.

– Kukaan ei ole väärässä. Molemmilla on oikeus tarinaansa.

Eloonjääneet on fiktiivinen kirja. Lukiessa tosin miettii, että onko tämä oikeasti tapahtunut. Kirjan äiti on alkoholisti, aivan kuin Alex Schulmanin äitikin oli.

Oikeassa elämässä Schulmanin veljeksiä on myös kolme. On myös tunnettua, ettei heillä ole ollut aina hyvät välit.

– Kirjassa on toki yhtymäkohtia omaan lapsuuteni, Alex Schulman sanoo.

– Olin keskimmäinen lapsi, jonka piti ratkaista perheen ongelmia. Minusta tuli nopeasti aikuinen.

Veljet saivat lukea käsikirjoituksen ennen kuin se julkaistiin. Kirjailijan mukaan he tunnistivat itsensä kirjasta.

– Toinen veljistäni ajatteli, että kirja oli hauska ja mahtava, toinen otti sen raskaammin.

– Kirja on kuitenkin tehnyt suhteestamme paremman. Pystymme puhumaan asioista, joista olemme vaienneet.

Eloonjääneet-kirjassa on paljon yhtäläisyyksiä Alex Schulmanin omaan elämään.­

Alex Schulman on aina tuntenut kantavansa sisällään käsittämätöntä vihaa. Hän on Ruotsissa tunnettu julkkis, jolla on suosittu podcast-ohjelma. Hänellä on asunto Tukholman hienostoalueella, ja hänen tyttärensä on samalla luokalla Ruotsin prinsessa Estellen kanssa.

Siitä huolimatta hän on käynyt vuosia terapiassa.

Siellä löytyi vihan syy.

Isoisä Sven Stolpe oli katkeroitunut jo lapsena, koska hänen isänsä lähti toisen naisen matkaan. Siksi hän piti naisia epäluotettavina huorina – niin myös vaimoaan Karin Stolpea.

– Tajusin, että olen vihainen, koska äitini oli vihainen ja äitini oli vihainen, koska Sven oli vihainen.

Kahdeksan vuoden terapia on auttanut, mutta Alex Schulman myöntää, ettei ole iloinen ihminen.

– Olen melankolinen. En voisi ikinä kirjoittaa komediaa.

– Tempaudun aina pimeyteen ja tunteisiin.

Myös Schulmanin kirjoissa ihmiset ovat surullisia ja yksinäisiä.

Eloonjääneissä lapset joutuvat kilpailemaan vanhempiensa rakkaudesta. Sekin on kirjailijan itse kokemaa.

– Niin käy jokaisessa perheessä, jossa ei ole tarpeeksi rakkautta, lapset joutuvat kilpailemaan siitä.

– Kilpailu on meidän veljesten suhteessa ikuisesti. Yritämme rakastaa toisiamme, mutta se on yhä vaikeaa.

Schulmanin veljesten isä oli monimutkainen ihminen. Hän oli 30 vuotta vaimoaan vanhempi ja 57-vuotias, kun Alex syntyi.

– Hän oli aina vanha ja teki kuolemaa. Kun olin viisivuotias, pelkäsin että hän kuolee.

– Minun piti olla hänen isänsä jo varhain. Pidin huolta, että hän otti lääkkeensä.

Silti isä oli täynnä rakkautta. Hän oli hyvin koleerinen. Hän saattoi olla vihainen ja joi paljon.

– Silti valo on suurempi kuin pimeys. Tunsin itseni arvokkaaksi isän seurassa, kun äiti ei rakastanut minua.

Alex Schulman antoi kirjansa käsikirjoituksen veljilleen luettavaksi ennen teoksen julkaisua.­

Nykyään Alex Schulman ajattelee vähemmän omia traumojaan. Hän kertoo innostuneesti Orson Wellesin klassikkoelokuvasta Citizen Kane, jonka hän näki hiljattain.

– Elokuvassa puinen kelkka nimeltä Rosebud ei ollutkaan raskain, vaan kevyin asia päähenkilön lapsuudessa.

– Kevyt asia voi olla loistava kontrasti kaikelle, joka ei ollut kevyttä.

Havainto sai Schulmanin ajattelemaan, että hänelläkin on omat ”rosebudinsa”.

Vaikka äiti kohteli poikaansa lapsena ajoittain huonosti, vihan sijaan Alex haluaa ajatella lapsuutensa kauniita hetkiä.

Kuten päivää, kun on myrsky, ja äiti halaa Alexia. Samalla äiti hyräilee melodiaa.

– Se hetki on ehkä minun Rosebudini, Alex Schulman sanoo.