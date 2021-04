Shirly Karvinen kommentoi podcastissa hänen ja Sannin suhdehuhuja – pusukuvat päätyivät julkisuuteen: ”Jouduin soittamaan puhelun, johon en ollut valmis”

Sanni on yksi Suomen menestyneimmistä laulajista. Hän on tehnyt 2080-luvulla -jättihitillään suomalaista musiikkihistoriaa, sillä vuonna 2015 julkaistu kappale on pysytellyt yhteensä yli 200 viikkoa Suomen virallisella top 100 -radiolistalla.­