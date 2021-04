Tv-tähden karmiva piina: puoliso oli vuoden tehohoidossa koronan takia – lausui koomasta herättyään karut sanat

Tv-juontaja Kate Garrawayn puoliso Derek Draper on taistellut poikkeuksellisen pitkään koronaa vastaan. Nyt hän on kotiutumassa oltuaan vuoden tehohoidossa.

Tv-juontaja Kate Garrawayn, 53, perheessä on eletty viimeisen vuoden ajan veitsenterällä. Suosittua Good Morning Britain -ohjelmaa juontavan Garrawayn puoliso Derek Draper, 53, on ollut peräti vuoden ajan tehohoidossa koronaviruksen aiheuttamien oireiden vuoksi. Draper on poliittisesti aktiivinen kirjailija ja toiminut myös psykoterapeuttina.

Draperin matka tähän pisteeseen asti on ollut pitkä, sillä hän on virallisesti maan pisimpään tehohoidossa koronan takia ollut henkilö. Nyt perheen piina on kuitenkin vihdoin helpottunut, sillä Daily Mailin mukaan Draper on päässyt kotiin. Kotiinpaluun hetki oli Garrawayn mukaan tunteikas, ja koko perhe kyynelehti.

– Hän tiesi olevansa kotona. Hän reagoi kaikkeen, vaikkei pysty puhumaan. Hän pystyy jo nielemään vähän ruokaakin, joten pystymme pian olemaan saman pöydän ääressä koko perhe, Garraway iloitsee lehdelle.

Brittilehden mukaan Garraway on tehnyt lukuisia järjestelyjä perheen kodissa, jotta Draper voi jatkaa toipumista perheensä kanssa. Daily Mailin mukaan Garraway on käyttänyt tuhansia euroja, jotta kodista on saatu mahdollisimman turvallinen ja käytännöllinen edelleen huonossa kunnossa olevalle puolisolle.

Draper ja Garraway ovat olleet yhdessä vuodesta 2005 asti. Kuva vuodelta 2008.­

Lontoossa asuvaan perheeseen kuuluvat myös kaksi lasta, tytär Darvey, 15, ja poika Billy, 11, jotka ovat odottaneet isän paluuta kotiin yli kaiken.

– Kate on unelmoinut tästä hetkestä niin pitkään, eikä hän tiedä, miten voisi kiittää tarpeeksi sairaalan henkilökuntaa, perheen lähipiiristä kerrottiin.

Draper sairastui koronaan 30. maaliskuuta 2020. Hänet laitettiin nopeasti hengityskoneeseen huonontuneen voinnin vuoksi. Daily Mailin mukaan tauti vaikutti Draperiin poikkeuksellisen kokonaisvaltaisesti, sillä sekä hänen keuhkonsa, sydämensä, munuaisensa, maksansa ja haimansa olivat kovilla taudin seurauksena.

Draper joutui viettämään lopulta kuukausia keinotekoisessa koomassa toipuakseen. Hänet herätettiin koomasta lokakuussa. Tällöin Draper sai sanottua ensimmäiseksi vain yhden sanan, joka järkytti perhettä syvästi. Draperin ensimmäinen sana heräämisen jälkeen oli pain eli ”tuska”.

Kate Garrawayn perheen piina on vihdoin helpottamassa, kun hänen puolisonsa Derek Draper on toipumassa koronasta.­

Garrway ja Draper ovat olleet naimisissa vuodesta 2005 alkaen.

Pitkä taistelu koronaa vastaan on verottanut perheen voimavaroja, mutta myös lähentänyt avioparin välejä. Garraway on ottanut haltuunsa myös miehensä liiketoiminnan hänen ollessaan sairaalassa.

– Derekin ja Katen suhde on saanut nyt vankkumattoman siteen. Kate on ollut tuki ja turva, ja toimii mahtavana esikuvana kaikille briteille, jotka taistelevat omaa taisteluaan koronaviruksen kanssa, lähipiiri kehuu brittilehdille.

Kate Garraway on Britanniassa suosittu tv-kasvo.­

Draperin toipumista on seurattu Britanniassa herkeämättä, ja perheen hurjasta matkasta on tehty myös dokumentti Kate Garraway: Finding Derek, joka esitettiin maan televisiossa viime kuussa.