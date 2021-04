Tempparit-Vilma avaa somessa elämäänsä eron jälkeen: Asuu yli 100 neliöisessä kämpässä yksin vauvan kanssa – peruuntuneista häistä jäi mojova lasku

Vilma kertoo uudesta elämäntilanteestaan Instagramissa.

Temptation Island Suomi -sarjasta tuttu Vilma kertoi muutama päivä sitten eronneensa puolisostaan Juusosta, jonka kanssa he näyttäytyivät viettelysten saarella muutamaankin otteeseen.

Vilma ja Juuso olivat kihloissa ja suunnittelivat häitään kovaa vauhtia. Ex-parin esikoistytär Nella syntyi viime toukokuussa.

Erouutisen jälkeen Vilma piti Instagramissa niin sanotun mammaliven, eli suoran lähetyksen, jossa hän puhui muun muassa äitiydestä, parisuhteista ja taloudellisesta tilanteestaan.

Livessä Vilma kertoi asuvansa nyt yksin vauvansa kanssa 103 neliön rivitaloasunnossa. Juuso tulee viettämään aikaa lapsensa kanssa aina viikonloppuisin.

– Vuokra on tässä ihan jäätävän suuri. Pärjään kuitenkin tässä sen aikaa, kun saan kotihoidon tukea sekä korotettua lapsilisää. Lisäksi saan jonkin verran asumistukea. Ne kattavat about Juuson osuuden, Vilma kertoo videolla.

Taloudellista tilannetta tuskin helpottaa se, että pariskunta joutui pulittamaan 40 prosenttia peruuntuneesta hääjuhlasta. Vilman mukaan häät kustansivat heille noin 10 000 euroa ja koko potti oli maksettu jo ennakkoon.

Juuso ja Vilma iloitsivat kihlautumistaan toukokuussa 2019.­

Pariskunta on ollut kihloissa kahdesti, ensin vuonna 2017 sekä uudestaan vuodesta 2019 alkaen, kun Juuso kosi puolisoaan temppareiden iltanuotiolla. Häiden oli tarkoitus toteutua vuonna 2021.

Liven katselija kysyykin Vilmalta, että harmittaako häntä häiden peruuntuminen.

– Joo tietenkin ja toisaalta ei, koska haluan mennä naimisiin vain kerran, Vilma vastaa.

Yhdeksi eron ikävimmistä seurauksista Vilma mainitsee sen, kun eri tahoille piti ilmoittaa häiden peruuntumisesta.

Vaikka tilanne on tuore, ajatus erosta on kytenyt Vilman päässä jo pidemmän aikaa. Hän sanoo kertoneensa Juusolle haluavansa erota jo helmikuun puolivälissä. Vilma on päätöksestään varma, mutta ei kaipaa rinnalleen uutta kumppania vielä vähään aikaan.

– Olen tehnyt sen päätöksen, että olen tänä vuonna yksin riippumatta siitä, kuka kävelee eteen. Mä haluan vaan keskittyä muhun ja Nellaan ja meidän kuvion rakentamiseen, Vilma kertoo livessä.