Khloé Kardashian julkaisi poikkeuksellisen tilityksen – paljastaa, miksi halusi poistaa kohun aiheuttaneen bikinikuvansa

Khloé Kardashian kertoo kärsivänsä valtavasti siitä, miten hänen vartaloaan arvostellaan jatkuvasti.

Tosi-tv-tähti Khloé Kardashianista levisi alkuviikosta sosiaalisessa mediassa bikinikuva, jonka uutisoitiin olevan lähes käsittelemätön ja paljastavan Kardashianin todellisen vartalon. Kuvaa kehuttiin kauniiksi, mutta se kohun, sillä Kardashianin tiimi vaati sen poistamista internetistä.

Nyt Kardashian, 36, kommentoi poikkeuksellisen avoimessa tilityksessään kuvan vuotamista someen ja sitä, miltä sen aiheuttama kohu hänestä tuntui. Kardashianin mukaan hänen vartalonsa jatkuva arvostelu on mennyt liian pitkälle, sillä hän on joutunut kestämään jatkuvia kommentteja ulkonäöstään jo vuosien ajan.

Kardashian julkaisi Instagramissa kuvia ja videoita, joiden hän kertoo olevan käsittelemättömiä ja paljastavan hänen vartalonsa sellaisena kuin se todella on. Videoissa hän poseeraa alusvaatteissa ja esittelee vatsaansa.

– Tässä on vartaloni ilman kuvankäsittelyä ja filttereitä. Kuva, joka julkaistiin tällä viikolla, oli kaunis. Mutta ihmiselle, joka on kamppailut kehonkuvansa kanssa koko elämänsä, on vaikeaa, kun joku ottaa kuvan, joka ei ole imarteleva, jossa on huono valaistus tai joka ei ikuista vartaloasi sellaisena kuin se on tehtyäsi valtavasti töitä päästäksesi siihen pisteeseen asti ja jakaa sen maailmalle. Sinulla pitäisi olla täysi oikeus pyytää olla julkaisematta sitä riippumatta siitä kuka olet, Kardashian tilittää Instagramissa.

Voit katsoa kaikki videot ja Kardashianin kirjoituksen klikkaamalla julkaisun oikeassa laidassa olevaa nuolta.

Kardashianin edustajien mukaan yksityisessä tapaamisessa otettu bikinikuva julkaistiin somessa ilman lupaa ja hänen tiiminsä ryhtyi siksi toimenpiteisiin kuvan poistamiseen internetistä.

Spekulaatioiden mukaan Kardashian olisi halunnut poistaa kuvan siksi, että se paljasti hänet valossa, jossa häntä ei yleensä nähdä. Kardashian on totuttu näkemään vahvasti muokatuissa kuvissa, joissa on käytetty erilaisia filttereitä ja siloteltu esimerkiksi ihoa. Kardashianin tiimi kuitenkin vetosi tekijänoikeusseikkoihin ja vaati kuvan jakaneita poistamaan sen sometileiltään.

Kardashian myöntää Instagramissa julkaisemassaan kirjoituksessa, että hänen vartalonsa jatkuva arvostelu on hänelle liikaa. Hän kertoo yrittäneensä koko elämänsä ajan olla täydellinen ja täyttää ne odotukset, jotka hänelle on luotu. Kardashian kertoo kuulleensa jatkuvasti, kuinka hän on sisaruksistaan ”se lihava ja ruma” ja miten hän ei ole voinut laihduttaa kuin turvautumalla kauneuskirurgiaan.

Kardashianin mukaan hänen tunteitaan vähätellään, sillä hän on monien mielestä etuoikeutettu ja tosi-tv-tähtenä hänen ajatellaan kestävän mitä vain. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole.

– Yli vuosikymmenen ajan joka ikistä vikaani ja epätäydellisyyttäni on analysoitu kaikissa kuvissa, pienintäkin yksityiskohtaani on pilkattu ja koko maailma muistuttaa niistä minua jatkuvasti.

– Et koskaan totu arvosteluun, kaikella revittelyyn ja siihen, kun kuulet, miten ruma olet. Jos kuulet mitä tahansa tarpeeksi, alat uskoa siihen, hän toteaa Instagramissa.

Kardashian ei kiellä käyttävänsä filttereitä ja muokkaavansa kuviaan. Sen sijaan hän myöntää pitävänsä erilaisista muokkauksista hieman samaan tapaan kuin hän pitää meikistä tai kynsilakastakin. Kardashianin mukaan on hänen oma asiansa, millaisen kuvan hän haluaa itsestään antaa. Hän aikoo jatkossakin muokata kuviaan ja ehostaa ulkonäköään anteeksi pyytelemättä.

– Vartaloni, kuvani, miltä haluan näyttää ja mitä haluan jakaa, ovat minun päätöksiäni. Ei ole enää kenenkään asia päättää tai tuomita, mikä on hyväksyttävää tai mikä ei ole.

Khloé Kardashian tunnetaan yhtenä Kardashianin sisarusparven siskoista. Hän on esiintynyt vuosien ajan Kardashianit-tosi-tv-sarjassa ja luonut lisäksi somesta menestyvän bisneksen itselleen.