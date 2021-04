Archie Cruz poseeraa uskaliaassa yhteiskuvassa salaperäisen seuralaisen kanssa – naisella jalassaan pelkät alushousut

Rokkari Archie Cruz eli Arttu Kuosmanen julkaisi yhteiskuvan salaperäisen naisseuralaisen kanssa.

Selviytyjät Suomi -sarjassa parhaillaan nähtävä Archie Cruz julkaisi torstaina Instagramissa yhteiskuvan mystisen naisen kanssa.

Santa Cruz -yhtyeestä tuttu rokkari poseeraa peilin kautta otetussa kuvassa yhdessä tummahiuksisen naisen kanssa ja pitelee tätä kiinni lantiolta. Nainen puolestaan pitää kiinni Cruzin housujen etumuksesta ja seisoo selin kameraan.

Cruz ei paljasta kuvan yhteydestä, kuka hänen seurassaan viihtyvä nainen on. Kuvatekstissä hän toteaa lyhyesti ja ytimekkäästi ainoastaan ”sup” eli ”miten menee” persikkaemojin kera.

Cruz on julkaissut mysteerinaisesta rohkean kuvan myös Instagram-tilinsä Stories-osiossa.

Cruz on ollut vaitonainen yksityiselämästään sen jälkeen, kun hänen ja yhdysvaltalaisen Katelynin kihlaus päättyi myrskyisään eroon vuosi sitten. Instagramissa tutustunut pari asui saman katon alla Kaliforniassa ja hehkutti rakkauttaan vain päiviä ennen yllätyseroaan.

– Minusta riippumattomista syistä joudun valitettavasti ilmoittamaan, että minä ja Katelyn olemme purkaneet kihlauksemme, Cruz tiedotti Instagramissa huhtikuussa 2020.

Suhteen kariuduttua Cruz raivostui ja tuhosi ex-rakkaansa omaisuutta tämän kotona. Mylläkkä nousi uutiseksi ja Cruz pakeni Yhdysvalloista Suomeen. Hänen mukaansa asiat on sittemmin kuitenkin sovittu.

– Jos on eronnut, niin voi tulla kaikenlaista riitaa. Annoin ehkä demonien ottaa vallan itsestäni. On sitä sattunut paremmissakin piireissä paikkojen hajottelua, Cruz kommentoi tapausta Radio Rockilla talvella.

Cruz hakeutui eronsa jälkeen terapiaan ja vieroitushoitoon. Hän kertoi toukokuussa 2020 päässeensä pois Loimaalla sijaitsevasta hoitolaitoksesta.

– Olen iloinen saadessani ilmoittaa, että päätin tänään kolme viikkoa vieroitushoidossa ja intensiivisessä terapiassa. Olen edistynyt valtavasti itseni kanssa, ja alkanut tuntea oloni jälleen inspiroituneeksi. Tänä kesänä aion jatkaa keskittymistä itseeni, mielenterveyteeni ja fyysiseen terveyteeni, joten kun aika on oikea, voin palata sen pariin, mitä rakastan eniten: musiikin, Cruz kertoi tuolloin Instagramissa.

Nykyään Cruz asuu jälleen Suomessa ja työstää uutta musiikkia. Santa Cruz julkaisi hiljattain uuden Moonchild-kappaleen ja julkaisee pian myös toisen uuden singlen.

Lisäksi Cruz nähdään parhaillaan tv:ssä esitettävällä Selviytyjät Suomi -sarjan tuotantokaudella. Aiemmin hänet on nähty All Together Now -kisan tuomaristossa.