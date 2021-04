Khloé Kardashianista leviää bikinikuva, jollaista ei ole ennen nähty – tähden tiimi tekee kaikkensa poistaakseen sen

Khloé Kardashianin yksityinen bikinkuva päätyi julkisuuteen ilman lupaa. Nyt tähden tiimi haluaa kuvan pois internetistä.

Khloé Kardashianista leviää sosiaalisessa mediassa harvinainen kuva, joka paljastaa uuden, aidomman puolen tosi-tv-tähdestä. Kardashian poseeraa muun muassa Twitterissä julkaistussa kuvassa uima-altaalla bikineissä ja katsoo kameraan. Kuvasta tekee erityisen se, ettei sitä ole käsitelty yhtä voimakkaasti kuin Kardashianin kuvia tavallisesti on.

Kardashianin sisarukset ovat tunnettuja siitä, että he antavat somessa hyvin silotellun ja muokatun kuvan itsestään. He käyttävät kuvissaan filttereitä, jotka tasoittavat ihoa ja muokkaavat piirteitä. Lähes kaikki sisarusparven jäsenet ovat joutuneet toistuvien kuvanmuokkaussyytösten keskelle.

Page Six huomauttaa, että nyt somessa leviävä kuva on sen muokkaamattomuuden vuoksi hyvin harvinainen kurkistus siihen Khloé Kardashianiin, jonka yleensä näkevät vain tähden läheiset.

Sivuston mukaan bikinikuvan aitous on tarkistettu ja siitä puuttuvat voimakas silottelu ja muokkaus. Lukuisat somekäyttäjät ovat kehuneet kuvaa ja sitä, miten erilaisen kuvan se antaa Khloé Kardashianista. Hänen on kehuttu näyttävän upealta ilman kuvanmuokkausta ja vahvoja filttereitä.

Khloé Kardashian on totuttu näkemään kuvissa, jotka ovat siloteltuja ja hyvin harkittuja. Alla sometähden itsensä julkaisemia bikinikuvia.

Page Sixin mukaan Kardashianin PR-tiimi ryhtyi kehuista huolimatta nopeasti toimenpiteisiin poistaakseen kuvan internetistä. Perheen edustajan mukaan kuva on otettu yksityisessä perhetapaamisessa ja se julkaistiin somessa ilman lupaa. Julkaisijan kerrotaan olleen Kardashianin assistentti.

Kardashianin tiimin mukaan somekäyttäjillä ei ole lupaa kuvan julkaisuun ja he ovat valjastaneet asianajajia puuttumaan sen leviämiseen. Kardashianin edustaja Tracy Romulus kertoo Page Sixille, että kyse on tekijänoikeusasiasta ja siitä, että yksityiseksi tarkoitettu kuva päätyi vahingossa julkaistavaksi, eikä siitä, miltä Kardashian kuvassa näyttää. Hänen mukaansa Kardashian on kuvassa hyvin kaunis.

Page Sixin lähteiden mukaan Kardashianista leviävä kuva otettiin viikonloppuna, kun hän kävi keskustelua läheistensä kanssa. Lähteen mukaan kuva ei ole täysin käsittelemätön, mutta sitä on muokattu huomattavasti vähemmän kuin Kardashianista yleensä julkisuudessa nähtäviä kuvia.

Perheen sisäpiiriin kuuluvan lähteen mukaan on tavallista, että PR-tiimit käskevät somekäyttäjiä poistamaan kuvia, joihin heillä ei ole oikeutta.