Robin Packalen julkaisi rämäpäisen videon laskettelureissultaan – fanit huolestuivat toden teolla

Robin esitteli tempputaitojaan Instagram-videolla. Kaikki suoritukset eivät kuitenkaan sujuneet odotetulla tavalla eikä kaatumisilta vältytty.

Laulaja Robin Packalen, 22, julkaisi Instagram-tilillään rämäpäisen videon ja kuvasarjan laskettelureissultaan. Videolla Robin laskee rinnettä alas suksillaan ja tekee hyppyristä hypäten takaperinvoltin.

Muista kuvista käy ilmi, etteivät kaikki laulajan temput onnistuneet aivan toivotulla tavalla, ja hän päätyikin yhden temppunsa päätteeksi rähmälleen lumihankeen. Tämä materiaali sai Robinin seuraajat huolestumaan.

– Kauhee, ooks kunnossa, eräs seuraaja kysyy.

– Roppe rakas älä pliis telo ittees! Me halutaan vielä keikoille ja musaa sult, toinen sanoo.

– Onneks sul oli kypärä, kolmas huomauttaa.

Näet kaikki kuvat selaamalla yllä olevaa Instagram-päivitystä oikealle.

Robin on tunnettu temppuilija myös ilman suksia, ja hänet on usein nähty heittelemässä takaperinvoltteja keikkalavoillakin. Julkaisusta käy myös ilmi, että Robin luottaa tavaramerkkiinsä – eriparisiin kenkiin – myös lasketellessa. Laulajan toinen mono on väriltään punainen, kun taas toinen on musta.

Kansainväliselle uralle tähtäävä Robin kertoi IS:lle maaliskuussa, että hän on keskittynyt koronavuonna uuden musiikin tekemiseen, kun keikat ja matkustelu menivät jäihin.

Kesäksi oli suunniteltu ensimmäisen kansainvälisen albumin julkaisu, iso promokiertue Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sekä lukuisia matkoja eri puolille Eurooppaa. Tarkoitus oli istua lentokoneissa, verkostoitua ja viedä uutta englanninkielistä musiikkia maailmalle.

Robin Packalen julkaisi maaliskuun lopulla musiikkia Blind Channel -yhtyeestä tutun Alex Mattsonin kanssa.­

Toisin kuitenkin kävi. Levy päätettiin lopulta jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen julkaistiin joulukuussa ja toinen on luvassa myöhemmin tänä vuonna.

Robin julkaisi maaliskuun lopulla yhteiskappaleen Alex Mattsonin kanssa, joka tunnetaan paremmin Suomen euroviisuehdokas Blind Channelin kuudentena jäsenenä.

– Päätimme viime kesänä, että lähdemme Aleksin kanssa saaristoon mökille, teemme uutta musaa ja pidämme siinä samalla hauskaa, Robin kertoi IS:lle.