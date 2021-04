Juri Gagarin valloitti avaruuden 60 vuotta sitten – historiallisesta hetkestä laulanut Miljoonasade kunnioittaa kosmonauttia uskomattomalla tempauksella

Miljoonasade-yhtyeen läpimurtohitti kertoi Juri Gagarinista, Neuvostoliiton suuresta avaruussankarista. Sunnuntaina bändi järjestää näyttävän lentonäytöksen Gagarinin uroteon vuosipäivän ja oman juhlavuotensa kunniaksi.

108 minuuttia. Niin kauan kesti lento, jolla ihminen kävi ensimmäistä kertaa avaruudessa ja joka teki Juri Gagarinista palvotun sankarin. 12. huhtikuuta tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta siitä, kun neuvostoliittolainen Gagarin, 27, kiersi vajaan kahden tunnin Vostok 1 -avaruuslennolla maapallon.

Historiallinen saavutus teki Gagarinista aikansa supertähden ja nosti avaruuden valloituksen uudelle tasolle. Gagarinin urotyötä seurattiin silmä kovana myös Suomessa, ja avaruushuumaa lietsoivat kosmonautin Suomen-vierailut, joilla hän villitsi kansaa ja kertoi lennostaan.

Neuvostosankarin saavutukset vaikuttivat yllättävällä tavalla myös Heikki Salon ja Jarmo Hovin elämään. Miljoonasade-yhtyeen solistina ja rumpalina tunnetut Salo, 63, ja Hovi, 62, olivat ”avaruusajan” lapsia, jotka kasvoivat keskellä sitä huumaa, jonka Gagarinin lento aloitti.

Jarmo Hovin tapauksessa vaikutus oli niin suuri, että hän alkoi haaveilla astronautin urasta ja imi itseensä tietoa avaruusohjelmista. Suomesta ei kuitenkaan niin vain ponnistettu astronautiksi, joten Hovista tuli lopulta lentäjä. Hän on toiminut musiikkiuransa ohella muun muassa pienkonelentäjänä ja lentoyhtiö Air Finlandin Boeing 757 -koneen lentäjänä. Nykyään hän lentää muun muassa revontulilentoja järjestävän tilauslentoyrityksen pilottina.

Hovi on myös aktiivinen Keski-Suomen Ilmailijat Ry:n jäsen, joka on puuhannut yhdessä Miljoonasateen, ilmailukerhon ja lennonopettaja Kimmo Hantulan kanssa näyttävän tempauksen Gagarinin saavutuksen muistoksi.

Sunnuntaina Jyväskylän taivaalle nousee pienlentokoneiden laivue, joka juhlistaa sekä Gagarinin lennon 60-vuotisjuhlaa että Miljoonasateen 35-vuotista taivalta. Ilman Gagarinia ei nimittäin välttämättä olisi Miljoonasadetta. Ainakaan enää.

Juri Gagarin oli ensimmäinen ihminen avaruudessa. Hänestä tuli sankari, josta Miljoonasade-yhtye teki kappaleen vuonna 1986.­

Gagarinin uroteko päätyi suureen rooliin Miljoonasateen menestyksessä, sillä yhtyeen läpimurtohitti oli vuonna 1986 ilmestynyt Lapsuuden sankarille. Kappaleessa lauletaan ”Lennä Juri Gagarin, tule elävänä takaisin” ja se kertoo neuvostokosmonautista.

– Se biisi muutti kaiken ja mahdollisti meille näin pitkän uran, Heikki Salo sanoo nyt.

Salo kertoo saaneensa inspiraation kappaleeseen juuri lapsuudestaan ja erilaisista sankareista, joita hän rakasti tuolloin.

– Kun synnyin, lähetettiin samoihin aikoihin ensimmäinen satelliitti Sputnik taivaalle. Kun äitini toi minua synnytyslaitokselta kotiin, hän pysähtyi rappusilla ja näytti taivaalta vilkkuvan tähden, että katso, tuossa menee Sputnik.

– Tätä tarinaa kuulin lapsuudessani niin paljon, että minulle kasvoi avaruusajan lapsen identiteetti. Siitä syntyi myös ajatus Lapsuuden sankarille -biisiin, Salo kertoo.

Juri Gagarin (edessä keskellä) saapui Helsingin Rautatieasemalle kesäkuussa 1961 vain pari kuukautta avaruuslentonsa jälkeen. Häntä vastassa oli valtava joukko innostuneita suomalaisia.­

Koska Miljoonasateen kappale käsittelee yhtä ihmiskunnan historian suurista merkkipaaluista, on se tuonut yhtyeelle erikoista huomiota.

Maanantaina, kun Gagarinin lennon virallista merkkipäivää vietetään, yhtye esittää hittinsä Venäjän avaruusjärjestön suorassa striimilähetyksessä.

– Mukana on kosmonautti ja terveiset maata kiertävältä avaruusasemalta. Se on valtava juttu, jonka näkee käsittääkseni koko Venäjä, Salo kertoo.

Sitä ennen on kuitenkin aika nousta Jyväskylän taivaalle. Tarkkaan suunniteltu juhlalento alkaa Jyväskylän lentoasemalta sunnuntaina kello 14. Seitsemän pienkoneen muodostelma kulkee reittiä Nelostie – Tourula – Kauppakatu – Keljon marketit – Kuokkala – Seppälä ja palaa sitten Nelostien kautta Tikkakosken lentoasemalle. Lentonopeus on 140 kilometriä tunnissa, korkeus 500 metriä ja koneiden välimatkat ovat muutaman kymmenen metriä.

– Tietääkseni tällaista ei ole tehty Suomessa koskaan ainakaan siviilipuolella. Meillä on tosi tiukat turvajärjestelyt, ja kaikki on suunniteltu tarkkaan, koska tällainen toiminta ei kuulu normaalisti harrastelentäjien rutiineihin millään tavalla, Jarmo Hovi kertoo.

Hovi pohtii vielä hyppääkö hän itse yhden koneen pilotiksi vai tyytykö hän matkustajan paikkaan. Myös Heikki Salo kertoo nousevansa matkustajaksi yhteen koneista.

Ennen sunnuntaita sydämentykytyksiä aiheuttaa takapakkia ottanut kevät, sillä liian pilvisellä tai tuulisella säällä lentoa ei voida toteuttaa.

– Nyt näyttää siltä, että lumikola pitää kaivaa esiin. Lentohommissa sää selviää vasta, kun katsoo suunnitelmapäivänä ulos ikkunasta, Hovi sanoo.

Miljoonasade-yhtye järjestää lentonäytöksen, jolla juhlistetaan yhtyeen 35-vuotista taivalta ja Juri Gagarinin saavutusta. Kuvassa vasemmalta Tomi Aholainen, Matti Nurro, Jarmo Hovi, Heikki Salo ja Ari Laaksonen.­

Lentotempaus ei ole ensimmäinen kerta, kun Miljoonasade järjestää erikoisia tapahtumia. Yhtye on aiemmin esiintynyt veden alla uima-altaan pohjassa sekä ilmassa kuumailmapallossa, ja mennyt keikalleen triathlonin suorittamalla.

– Tämä outo puuhailu on vakiintunut tavaramerkiksemme. Se on paljon mielekkäämpää kuin poseerata nahkatakit päällä tukat taakse kammattuina. Mutta kyllä tämä on välillä ollut melkoista toilailua, Heikki Salo kertoo nauraen.

Miljoonasade jatkaa 35-vuotisjuhlavuottaan kevään ja kesän ajan erilaisilla julkaisuilla. Kaikki huipentuu elokuussa, kun yhtye esiintyy Jyväskylässä Harjun stadionilla Semmareiden ja Jyväskylän Sinfonian kanssa.

Suuren juhlavuoden yllä leijuu kuitenkin myös varjo, sillä Miljoonasateen alkuperäinen kosketinsoittaja Olli Heikkinen menehtyi viime kesänä.

Heikkinen jätti yhtyeen vuonna 2014, mutta ehti olla mukana ennen sitä 28 vuotta.

– Olli tulee näkymään juhlallisuuksissamme. Hän on iso osa Miljoonasadetta ja tarinaamme. Hän oli hieno säveltäjä ja bändikumppani, ja muistot hänestä ovat lämpimiä, Heikki Salo sanoo.