Rinnat ovat Erika Vikmanin lempikohta kehossaan – kertoo nyt niistä lisää podcastissa

Erika Vikman kertoo Ina Mikkolan haastattelussa, kuinka ei tahdo piilotella rintojaan, sillä kaiken kokoiset rinnat ovat ok.

Laulaja Erika Vikman on vieraana toimittaja Ina Mikkolan podcastissa Runkkarin ystäväkirja. Mikkola kysyy podcastissa Vikmanilta, mikä on tämän lempikehonosa tämän omassa vartalossa.

– Tissit ja kulmakarvat, Vikman vasta empimättä ja jatkaa rinnoistaan puhuen:

– Niitä on kehuttu paljon. Ne ovat vähän huomiota herättävät. Vähän kuin sinullakin, niin muuhun kroppaan nähden, ne ovat sellainen selkeä uloke.

Kommentti saa Mikkolan purskahtamaan raikuvaan nauruun.

– En yhtään ihmettele, että muiden huomio menee tisseihini, jos minulla on sellaiset vaatteet, jotka minulla on esimerkiksi tällä seuraavalla musiikkivideolla. Kyllä siinä tuli levy-yhtiön pojilta kommentti, että ainakin etumus on hyvin esillä, Vikman sanoo.

Vikmanin uusi kappale Häpeä ja sen musiikkivideo julkaistaan perjantaina. Vikman on julkaissut Instagramissa kuvan siitä, miltä näyttää kappaleen musiikkivideolla:

Vikman kertoo podcastissa tahtovansa välillä leikitellä ulkonäöllään ja ettei tahdo piilotella muotojaan.

– Koska jonkun muun päällä jokin tietty asu voi olla tosi ei-antava, mutta kun se vedetään päälleni, niin joo kyllä, Vikman sanoo podcastissa ja jatkaa:

– Mielestäni tehtävämme tässä maailman ajassa on se, että juuri kaiken kokoiset rinnat ovat ok ja että jatkuvat tyrkyksi haukkuminen loppuisi. Koska jonkun päällä jokin vaate vaan näyttää erilaiselta, koska rinnat ovat erilaisia.

Mikkola ja Vikman puhuvat myös podcastissa myös rintojen seksualisoinnista ja siitä, että joskus heidänkin rintojaan on seksualisoitu silloin, kun he eivät olisi näin toivoneet. Mikkola ja Vikman myös harmittelevat sitä, että välillä isorintaiset ja isokokoiset naiset yrittävät piilotella rintamustaan pukeutumalla kaapuihin.

Mikkola sanoo podcastissa ”itsekin rakastavansa tissejä tosi paljon”.

– Minua huvittaa se, että meillä on tosi samankokoiset tissit, Mikkola sanoo Vikmanille.

– Olet ehkä ensimmäinen tissikuppikaverini. Voisimme joskus kokeilla, että voimmeko vaihtaa rintaliivejä, Mikkola sanoo ja nauraa.

Toimittaja Ina Mikkola kuvattuna vuonna 2019 Koirat eivät käytä housuja -elokuvan kutsuvierasensi-illassa.­

Vikman paljastaa podcastissa, että kaksikko on puhunut aiheesta aiemminkin.

– Muistan, että me joskus jokin hämyinen yö siitä puhuttiin, että minkäs kokoiset sulla on. Ja mielestäni ne koot olivat aika lähellä toisiaan, Vikman muistelee naureskellen.

