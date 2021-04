Aku Hirviniemi läväytti someen videon, joka sai seuraajat hieraisemaan silmiään – housuton Sonja-kihlattu istuu trimmeri kädessä vessan lattialla

Aku Hirviniemi ja Sonja Kailassaari hauskuuttivat jälleen Instagram-seuraajiaan hupaisalla videolla.

Näyttelijä Aku Hirviniemi ja hänen kihlattunsa, Efter Nio -ohjelmasta tuttu Sonja Kailassaari hauskuuttivat jälleen seuraajiaan sosiaalisessa mediassa. Hirviniemi julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään videon, jossa Kailassaari istuu ilman housuja kylpyhuoneen lattialla.

– Mitä ihmettä? Mitä ihmettä??? Äänet päälle!!! Hirviniemi kirjoitti kuvatekstissään.

Videolla kuului ainoastaan trimmerin ääni ja Hirviniemi kuvasi lattialla istuvaa Kailassaarta takaa päin. Pian kuitenkin paljastui, että Kailassaari trimmari kylpyhuoneessa pariskunnan Elsa-mäyräkoiraa.

Hirviniemen video on saanut yli 80 000 katselukertaa ja vitsikäs päivitys on poikinut myös lukuisia kommentteja näyttelijän seuraajilta. Monet tunnustivat kommenteissaan luulleensa, että videolla olisi tapahtunut jotakin aivan muuta kuin mäyräkoiran trimmausta.

– No niin! Taas oli koiruudet mielessä, kommentoi eräs.

– Nyt kyllä luulit Aku jotakin muuta tapahtuvan, komppasi toinen.

– Ei ollutkaan sitä, mitä luulin, naureskeli kolmas.

– Arvasin tän, kommentoi yksi Hirviniemen seuraajista.

Hirviniemi ja Kailassaari hauskuttavat usein seuraajiaan sosiaalisessa mediassa hupaisilla päivityksillä.­

Aku Hirviniemi ja Sonja Kailassaari ovat pitäneet yhtä jo useamman vuoden ajan. Pariskunta esiintyi ensimmäistä kertaa yhdessä julkisuudessa vuonna 2018 ja tuolloin he kertoivat viihtyneensä yhdessä jo tovin.

Aku Hirviniemi on yksi Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä, joka on tähdittänyt muun muassa Putousta, Possea ja Keihäsmatkoja sekä useita elokuvia, joista yksi kehutuimpia on rooli vuoden 2017 Tuntemattomassa sotilaassa.

Nykyään pari on kihloissa ja he asuvat yhdessä Riihimäellä, joka on Hirviniemen kotikaupunki.