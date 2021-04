Bloggaajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Vivian Valpuri avautui podcastissaan siitä, miltä tuntuu, kun omaa eroa puidaan internetin keskustelupalstoilla.

Bloggaajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Vivian Valpuri on jo pitkään luotsannut vauva-arkeen keskittyvää Hey Baby -podcastiaan yhdessä kollegansa ja ystävänsä Kirsikka Simbergin kanssa. Valpuri, 30, on tuttu myös Ysistä viiteen -podcastista ja hänellä on kuvapalvelu Instagramissa lähes 14 000 seuraajaa.

Valpuri sai esikoisensa vuonna 2019 ja Simberg puolestaan sai hiljattain toisen lapsensa. Hey Baby -podcastin tuoreessa jaksossa Valpuri ja Simberg keskustelevat eroista sekä niiden vaikutuksesta perhe-elämään ja arkeen.

Valpuri erosi puolisostaan viime syksynä ja Simberg puolestaan on nähnyt vierestä vanhempiensa avioeron. Jaksossa Valpuri avautuu muun muassa siitä kuinka tuskallista hänelle oli se, että ihmiset olivat niin kiinnostuneita hänen yksityiselämästään eron hetkellä.

– Se, mikä oli todella kivuliasta omassa erossa tai eroprosessissa oli, että se oli julkista. Se oli niin hirveetä silloin, kun sen eropäätöksen teki. Että kaikki muut asiat, mitä jouduit miettimään, niin jouduit myös miettimään, että mitä v*ttu internet on tästä mieltä. Miten ihmiset tuomitsee, mitä ihmiset sanoo. Sä joudut miettimään, miten sä tulet tän asian kanssa ulos ja milloin, Valpuri muistelee podcastissa.

Erityisen terävästi Valpurin mieleen on jäänyt hetki, kun hänen eroaan puitiin Jodelissa, joka on anonyymi keskustelusovellus. Valpuri oli avautunut kipeästä erostaan ystävälleen leikkipuistossa, mutta pian asiasta tiesivät kaikki, sillä samaan aikaan paikalla ollut henkilö oli kertonut asiasta eteenpäin.

– Tosiaan, kun entinen puolisoni on yksityishenkilö. Niin musta tuntui ihan kauhealta, että hänkin sitten väistämättä sai siitä osansa. Se oli suorastaan traumaattista, miten jossain Jodelissa joku silloin kertoi siitä, kun hän oli ollut mun kanssa samaan aikaan leikkipuistossa, missä olin ollut mun ystävän ja meidän lapsen kanssa ja mä olin hänelle kertonut siellä, että olen eronnut ja olin sitä siellä itkenyt, Valpuri muistelee itkien.

– Joku ihminen litteroi sen keskustelun Jodeliin ilman, että mä olin itse tullut sen asian kanssa ulos ja ajatteli, että se on millään tavalla kenenkään asia tai millään tavalla empaattista tai humaania käytöstä. Se tuntui niin hirveältä. Kun mä mietin, ettei mikään asia ole enää yksityistä, hän jatkaa.

Valpurin mukaan eron hetkellä hän tunsi olevansa jatkuvan tarkkailun kohteena. Internetissä raportoitiin tiheään tahtiin esimerkiksi siitä, jos joku oli nähnyt Valpurin kaupungilla ilman vihkisormustaan.

– Jokainen ansaitsisi kertoa erostaan ystävälleen jossakin vakuumissa viinilasit kädessä eikä niin, että joku on siellä korvat pitkänä ja kertoo siitä eteenpäin ja sitten ihmiset entistä enemmän kyttää sua ja raportoi. Että nyt se on piilottanut hääkuvansa, minä olen nähnyt hänet ilman sormusta monta kertaa. Ihan kamalaa, Valpuri selittää Simbergille ja kuulijoille.

– Jos olet koskaan esittänyt mielipiteitä missään keskustelualustalla tuollaisesta asiasta, niin kannattaa ottaa pitkä katse peiliin ja miettiä, mitä on sillä ensinnäkin saavuttanut. Muuta kuin sen, että joku ihminen on joutunut elämään tämän asian kanssa. Mä olen todella pahoillani, Simberg puolestaan toteaa.

Valpurin mukaan koko eroprosessi itsessään oli raskas, sillä hän oli luonnollisesti vanonnut kohtaavansa puolisonsa kanssa elämän ylä- ja alamäet. Asiaa eivät helpottaneet muiden ihmisten reaktiot tai etenkään se, että asiasta puhuttiin aktiivisesti internetissä.

– Pahimmalta musta tuntui se, että se ihminen siellä leikkipuistossa on myös äiti. Tai, muuten vain pienten lasten kanssa läheisesti tekemisissä oleva. Onko tämä jotakin sellaista, mitä haluaisit itse kohdata? Ihmiset oli kieli pitkällä mun erosta kolme päivää siitä, kun olimme sopineet, että se tapahtuu. Se oli niin törkeätä ja ihan sairaan kivuliasta, Valpuri toteaa herkistyen.

Monet suomalaisten tuntemat bloggaajat ja sosiaalisen median vaikuttajat ovat tuominneet keskustelukulttuurin, joka vallitsee esimerkiksi anonymiteetin suojaamassa Jodelissa. Muun muassa bloggaaja Alexa Dagmar avautui taannoin omassa Nonsense-podcastissaan siitä kuinka hänen vartaloaan ja terveydentilaansa puitiin sovelluksessa säännöllisin väliajoin ja erittäin karulla tavalla.

– Pakko sanoa, että mua ei ole ikinä nettikiusattu niin paljon kuin tämän laihtumisen takia. Yhdeksän vuoden someuran aikana en ole saanut näin paljon ikäviä kommentteja. Mä olen ollut todella järkyttynyt siitä, millaisia kommentteja olen saanut osakseni tästä asiasta, Dagmar avautui tuolloin.