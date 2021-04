Podcast: Erika Vikmanilta harvinainen avautuminen rakkauselämästään – kertoo olleensa aidosti rakastunut vain kerran: ”Tiedätte varmasti keneen”

Erika Vikman kertoo Runkkarin ystäväkirja -podcastissa kokeneensa kerran elämässään tosirakkauden.

Laulaja Erika Vikman pohtii toimittaja Ina Mikkolan luotsaamassa Runkkarin ystäväkirja -podcastissa, mitä rakkaus on. Vuoden 2016 tangokuningatar kuvailee, että hänen mielestään rakkaus on päässä tapahtuva kemiallinen ja huumaava reaktio. Hän myös pohtii, onko rakkaus vain illuusiota.

Vikman kertoo podcastissa, että hän usein erehtyy luulemaan alkuhuuman voimakasta ihastumista rakkaudeksi.

– Joskus olen tullut sieltä aika pahasti alas ja en tunnekaan enää mitään sitä kohdetta kohtaan. Tajuan, ettei tämä ollutkaan rakkautta, mutta sitten menen taas ihastumaan ja tunnen, että nyt tiedän, mitä rakkaus on ja sitten taas tullaan sieltä alas, Vikman kuvailee podcastissa.

Mikkola tiedustelee Vikmanilta, voiko olla niin, ettei tämä ole koskaan elämässään kokenut rakkautta.

– Elämässäni on ollut yksi romanttisen rakkauden suhde. Se on tämä julkinen suhde ja tiedätte varmasti kenen kanssa. Se on elämäni tähän asti pisin suhde. Koen, että siinä opin sen, miltä tuntuu rakastaa jotain ihmistä romanttisessa mielessä, Vikman kertoo.

Vaikka Vikman ei sano podcastissa entisen kumppaninsa nimeä, hän viittaa ilmiselvästi laulaja Dannyyn. Erika ja Danny seurustelivat neljän vuoden ajan. Pari ilmoitti erostaan viime syyskuussa. Parin suhde herätti runsaasti kiinnostusta ja nousi isosti otsikoihin, sillä Vikmanilla ja Dannylla on 50 vuotta ikäeroa.

– Se on ollut kokemus, jonka voisin luokitella oikeaksi rakkaudeksi, Vikman sanoo podcastissa suhteeseen viitaten.

Erika Vikman ja Danny seurustelivat neljän vuoden ajan.­

Vikman kertoo kokevansa, että rakkaus on syvää välittämistä toisesta.

– Ja niin, että sen toisen tarpeet voivat mennä jopa vähän omien tarpeiden edelle. Toisaalta rakkaus on sana. Voiko se olla vaan illuusio? Vikman pohtii podcastissa.

Vikman kuvailee, että hänen maailmassaan rakkaus ei ole tietoista tai sopimukseen perustuvaa.

– Siksi vastaukseni on tosi sekavaa, kun en tiedä, onko se (rakkaus) vaan aivokemiapommi vai onko se totaalinen illuusio vai onko se siten, että jossain vaiheessa vaan välität jostain niin syvästi.

– Uskon, että olen kokenut romanttisen rakkauden ihan todellisesti tässä yhdessä suhteessa. Olen tyytyväinen, että sain kokea sen, Vikman sanoo podcastissa.

Kun Erika Vikman ilmoitti hänen ja Dannyn erosta syyskuussa Instagram-tilillään, hän kertoi kaksikon harkinneen eroa pitkään. Hän myös kiitteli Dannya vuolaasti kaikesta tuesta ja avusta, jota tämä on Vikmanille vuosien varrella antanut.

– Harkitsimme tätä vaikeaa päätöstä kauan. Tulemme pitämään yhtä tulevaisuudessa sekä kollegoina että läheisinä ystävinä. Tämä on ollut yksi elämämme merkityksellisemmistä ihmissuhteista – tärkeintä on, että me tiedämme sen. Kiitos kaikesta tuesta ja rakkaudesta mitä olemme teiltä saaneet, Vikman kirjoitti päivityksessään.

Erika Vikman ja Danny kuvattuna Svenska teaternin Chess-musikaalin ensi-illassa syyskuussa 2018.­

Hän myös kirjoitti Instagram-viestissään henkilökohtaiset terveiset Dannylle.

– Danny, kiitos näistä vuosista, ne ovat olleet elämäni parhaimmat ja kasvattavimmat. Kiitos kun uskoit muhun enemmän kuin kukaan muu ja kannustit olemaan minä. Toimit myös suurena inspiraationa tielläni kohti showbisnestä. Ilman sinua olisin paljon pienempi ihmisenä – ja artistina. Kiitos ihan kaikesta, etenkin rakkaudesta. Onneksi ystävyytemme pysyy, Vikman kirjoitti Instagramissa.

