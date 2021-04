Jill Biden, 69, pukeutui verkkosukkiksiin ja some sekosi – ensimmäisen naisen asusta leimahti valtaisa kohu

Sosiaalisessa mediassa syntyi nopeasti vastakkainasettelu, jossa keskustellaan Jill Bidenin sukkahousuvalinnasta.

Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Jill Biden, 69, aiheutti somekohun esiinnyttyään julkisuudessa asussa, josta ollaan montaa mieltä.

Presidentti Joe Bidenin vaimo nousi aprillipäivän iltana lentokoneesta yllään musta jakku ja kellohelmainen mekko, jonka alaosassa on nahkainen yksityiskohta. Jalassaan hänellä oli kuvioidut verkkomaiset sukkahousut ja mustat nilkkurit.

Hän oli palaamassa kotiin Kaliforniasta. Tilanne taltioitui uutisvälineiden kameroihin.

Jill Biden laskeutui ilmavoimien tukikohtaan Marylandissa myöhään aprillipäivän iltana.­

Toisten mielestä Bidenin asuvalinta on täyttä rautaa, mutta joidenkin mielestä ensimmäinen nainen lipsahti tällä kertaa mauttomuuden puolelle. Erityiseen syyniin joutuivat Bidenin ylleen valitsemat sukkahousut. Toisten mielestä verkkosukkahousut ovat mauttomat, kun taas toisten mielestä vaatevalinta on merkki itsevarmuudesta.

– Mitä todelliseen tyylikkyyteen tulee, tämä ensimmäinen nainen on hyvä kakkonen Michelle Obamalle, joku kehuu Twitterissä.

– Tämä FLOTUS on raikkain ilmestys noin neljään vuoteen ja kolmeen kuukauteen. Ihana ja tyylikäs verkkosukkahousut ja bootsit -tyyli, tykittää toinen.

– Hän on itsevarma ja hänellä on hauskaa. Se on seksikästä.

– Matkalla yökerhoon? Kunhan arvailen, kun yllä on verkkosukkahousut ja stripparibootsit.

– Rakastan Jill Bidenia, mutta tämä asu on kyllä täysi huti.

Bidenin asusta kertoi Suomessa ensin Voice .

Jill Biden, omaa sukua Jacobs, tapasi nykyisen puolisonsa vuonna 1975 opiskellessaan vielä yliopistossa. Pariskunta avioitui kesäkuussa 1977 pienessä seremoniassa, jossa olivat läsnä parin läheisimmät perheenjäsenet ja ystävät. Perheonni täydentyi tyttärellä vuonna 1981.

Jill Biden on luonut menestyksekkään uran opettajana ja hänellä on kasvatustieteen tohtorin tutkinto. Hän jatkoi päivätöitään myös silloin, kun hänen puolisonsa oli varapresidenttinä vuosina 2009–2017.