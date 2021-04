Suomenlinnassa asuu kaikessa hiljaisuudessa satumaisen menestynyt taiteilija – äärimmäisen luova mies sai eräänä juhannuksena päähänpiston, joka johti prinsessa Dianan ojentamaan mitaliin

Taiteilija hymyilevän norpan, Jaffa-julisteiden ja Suomen klassisten matkailumainosten takana täyttää 95 vuotta.

Valkohiuksinen mies mustasankaisissa silmälaseissaan seisoo ateljeessaan, jossa mahtuu juuri ja juuri liikkumaan. Seiniä peittävät kirjoja notkuvat hyllyt ja lattian valtaa leveä työpöytä.

7. huhtikuuta 95 vuotta täyttävä Erik Bruun on henkilö, jonka kädenjälki on liioittelematta jokaiselle suomalaiselle tuttua. Hänen töitään on painettu useita miljoonia kappaleita.

Moneen kertaan palkittu ja ympäri maapalloa tunnettu taiteilija on vuosikymmenestä toiseen korostanut varsin vaatimattomasti olevansa ensisijaisesti käyttögraafikko.

Taiteilija on asunut kodissaan jo vuodesta 1970.­

Helsingin Suomenlinnassa, Merisotakoulun naapurissa sijaitseva puutalo kätkee sisäänsä viehättävän taiteilijakodin, joka pursuilee tauluja, koriste-esineitä ja kirjoja. Ikkunoista tulvii sisään mereltä peilautuvaa, kevättalven hohtavaa valoa. Se osuu Bruunin kirkkaansinisiin silmiin.

– Sitä innostuu edelleen uusista ideoista niin paljon, että näkee niistä unia yöt läpeensä, hän aloittaa.

Bruun nostaa työpöydän takaa esiin tutun mustavalkoisen kuvan Saimaan norpasta. Se on piirretty 1970-luvun puolivälissä Tampereen akvaariossa.

– Luin sanomalehdestä, että norpan poikasia takertuu kalastusverkkoihin ja norppa uhkaa kuolla sukupuuttoon. Silloin päätin, että teen julisteen norpan hyväksi.

Hymyilevä norppa on Bruunin kenties kuuluisin juliste.­

Taiteilija muistaa kristallinkirkkaasti, kuinka hän matkusti varhaisella aamujunalla Tampereelle, käveli lehtiönsä kanssa portaat alas akvaarion hämärään alakertaan ja näki norpan pulahtavan lasin taakse katsomaan häntä.

– Se odotti siellä innostuneena, koska se oli ollut koko yön yksin.

Sitten hän istui koko aamun lasin edessä piirtämässä norppaa. Bruun hymyilee muistolle, joka piirtyy hänen silmiensä eteen.

– Lopuksi käänsin teoksen ympäri ja näytin sen sille. Väitän, että se hymyili.

Lopputuloksena syntyi yksi Suomen kaikkien aikojen myydyimmistä julisteista. Siitä tuli myöhemmin Suomen Luonnonsuojeluliiton tunnus. Teoksessa norpan inhimilliset piirteet korostuvat ihastuttavasti. Räpylät muistuttavat ihmisen käsiä ja jalkoja.

– Luonnonsuojeluliitosta sanottiin, että tässä on virhe, koska norpat eivät hymyile. Koetin kyllä selittää, mutta he tekivät siitä uuden vakavamman version 30 vuoden käytön jälkeen, 2000-luvun alussa.

Ateljeen seinät on peitetty pääasiassa luontoaiheisilla kuvilla. Se ei ole yllättävää. Luonnonsuojelu on Bruunille elämänarvo, joka on kulkenut punaisena lankana kaikessa hänen tekemisessään koko elämän halki.

– Kun tekee kaupallisia julisteita, on varaa tehdä välillä luontojulisteitakin.

– Ja elää näin! Meillä on täällä Suomenlinnassa tietysti aikamoinen vuokra, taiteilija huokaisee.

Kaupallinen läpimurto tapahtui jo 1950-luvulla, kun parikymppinen nuori piirtäjä sai suunnitella Hartwallin kuuluisat Jaffa-julisteet Helsingin katukuvaan.

Jaffa-julisteet valtasivat Helsingin katukuvan jo 50-luvulla.­

Palmu Jaffa on visuaalinen metafora, joka näyttää palmulta ja virkistävältä suihkulähteeltä.­

Tuohon aikaan ei ollut vielä edes väritelevisioita, joten neliväripainatuksella tehtyjen ulkomainosten vaikutus kansalaisten elämään oli järisyttävä. Upeita mainoksia oikein pysähdyttiin ihastelemaan, kun niitä pystytettiin.

Jaffa-julisteet olivat iso toimeksianto, jonka vaikutukset iskivät Bruunille heti vasten kasvoja.

– Asuin silloin Töölössä Tullinpuomin talossa. Kun ajoin raitiovaunulla, jokaisen sadan metrin päässä oli Jaffa-juliste. Kyllä se tuntui hyvältä, hän muistelee nyt.

Bruunin kaupallinen ura jatkui Jaffojen jälkeen menestyksekkäänä. Tulivat Fazerin makeismainokset, Finnairin ja Veikkauksen isot kampanjat, Havin kynttilämainokset, Vip-juomamainokset ja lukuisat muut.

Painetuimmat Bruunin teokset ovat jokaiselle ennen euroaikaa eläneelle suomalaiselle tuttuja, vaikka ne eivät sisälläkään signeerausta. Ne ovat kahdenkymmenen ja kymmenen markan siniset setelit.

Jaffa-kuvitukset ovat edelleen tänä päivänä hyvin pidettyjä. Sinisen ja oranssin värinen kuosi koristaa muun muassa marketeissa myytäviä paperisia lautasliinoja, printtijulisteita, verhoja, pöytäliinoja ja lukuisia muita oheistuotteita. Yhteistyö sisustusbrändi Vallilan kanssa alkoi vuonna 2011.

Veikkauksen juliste 60-luvulta.­

Havin kynttiläjuliste 50-luvulta.­

Fiskarsin 350-vuotishistoriikin kuvitusmateriaalia vuodelta 1989. Kuvan teemana ”Sakset avasivat maailman Fiskarsille”.­

Helsinki The Capital of Finland -juliste vuodelta 1962.­

Mutta miten suunnitellaan kuvitus, joka kestää aikaa yli 70 vuotta?

Bruunin mielestä onnistuneen julisteen tekeminen lähtee siitä, että se pitää suunnitella tulitikkuaskin kokoon. Kun tulitikkuaskia katsoo käsivarren mitan päästä, kuvakulma on suunnilleen sama kuin vilkaisisi katujulistetta auton ikkunasta. Idean pitää aueta sekunnissa.

Ensimmäiset vuokrattavat julistetelineet tulivat Helsinkiin vuonna 1946. Opettaessaan muita Bruun on aina painottanut katujulisteen merkitystä. Hänen mielestään hyvä juliste kuuluu kadulle.

Omat piirroksensa Bruun luonnostelee aina pienille paperilappusille. Niitä hänellä on taskut täynnä.

– Suomenlinnan lautalla ei ole mitään tekemistä. Siinä samalla luonnostelen töitäni näille lapuille.

Paperiarkkeja löytyy myös yöpöydältä, sillä Bruun näkee edelleen usein unia uusista ideoistaan. Kun hän havahtuu uniin, hän hahmottelee ne heti paperille.

Nuoruusmuistot ovat 95-vuotiaan mielessä unenomaisia haaveita ja samaan aikaan tuttuja kuin eilinen päivä. Bruun varttui lapsuutensa Karjalan kannaksella Säiniön kylässä.

Kun hän miettii aikaa melkein sadan vuoden takaa, mieleen tulevat lukuisat vierailut läheisellä luonnonsuojelualueella kauniilla järvellä. Aina keväisin ja syksyisin muuttolinnut lensivät sankoissa parvissa järven yli.

– Yläpuolella lentäneitä lintuja oli kuin miljoonittain. Se oli aikamoinen elämys.

Linnut ovat taiteilijalle suuri inspiraation lähde. Hän on piirtänyt yksityiskohtaisia julisteita esimerkiksi merikotkista, joutsenista ja huuhkajista.

Toinen rakas muisto ajoittuu sodanjälkeisiin vuosiin. Oli vihdoin aurinkoinen kesä, ja urheilullinen nuori mies päätti lähteä serkkunsa kanssa tandempyörämatkalle. Kaksikko polki koko vapaan Euroopan halki aina Kööpenhaminasta Pariisiin ja Marseillen kautta Roomaan.

Merikotka-julistetta varten Bruun laski museossa täytetyn kotkan jokaisen sulan.­

Sodanjälkeinen etelän kaipuu päätyi myös hänen taiteeseensa. Jaffa-limonadin vuoden 1960 valiojulistepalkinnolla palkittu Palmu Jaffa näyttää samaan aikaan etelän auringon alla kasvavalta palmupuulta ja viileyttä tuovalta suihkulähteeltä.

Se toi vielä sodasta toipuville suomalaisille ihanasti mieleen lomailun.

Bruunin teokset sisältävätkin usein visuaalisia metaforia. Samanlaista leikkisyyttä on nähtävissä myös esimerkiksi Fiskarsille suunnitellussa kuvituskuvassa, jonka teemana oli: Sakset avasivat maailman Fiskarsille.

Sukupuolisuus sen sijaan loistaa poissaolollaan taiteilijan töissä. Taiteilijan elämäkerrallisessa Sulka ja kynä -kirjassa (2007) kerrotaan, että Bruunin teoksissa ei ole koskaan nähty seksiä ja erotiikkaa, vaikka se on mainonnan vanhimpia ja tehokkaimmaksi todistettuja keinoja.

Pedanttius on hallitseva piirre Bruunin työskentelytavoissa. Hän ei koskaan piirrä asiaa, jota ei oikeasti ole olemassa.

Kun hän esimerkiksi halusi piirtää joutsenen, hän käveli Luonnontieteelliseen museoon löytääkseen sopivan mallin.

– Näin seinällä joutsenen siiven ja kysyin, voisiko sen laittaa pussiin ja lainata minulle. Kävelin joutsenen siipi muovipussissa mukanani Suomenlinnan lautalle.

Samaan tapaan pikkutarkasti hän ikuisti merikotkan piirtäessään ensimmäistä luonnonsuojeluteostaan 1960-luvulla. Hän laski Luonnontieteellisen museon kattoon ripustetun täytetyn kotkan siipien ja pyrstön kaikki sulat, jotta kuvassa ei olisi mitään virheellistä.

– Makasin selälläni museon lattialla ja piirsin.

Bruun on vastaanottanut elämänsä aikana suorastaan valtavan määrän erilaisia palkintoja ja tunnustuksia. Esimerkiksi vuonna 1990 Walesin prinsessa Diana ojensi kultamitalin Lontoon matkailumessuilla palkitusta Suomi-aiheisesta Flora Fennica -sarjan julisteesta.

Tuo juliste oli syntynyt päähänpistosta juhannuksena niityn laidalla. Bruun oli heittänyt keräämiään kukkia mustan samettikankaan päälle nelikulmaiseen tiskialtaaseen. Valokuvaaja Krister Katva räpsäisi asetelmasta kuvan laakafilmille.

– Monet kilpailijoistani tavoittelivat biennaaleissa mahdollisimman taiteellisia asioita. Minä olin siinä asiassa aina vähän eri mieltä, Bruun hymähtää.

Flora Fennica -sarjan juliste sai palkinnon prinsessa Dianalta.­

Kahvikuppi tärisee välillä kädessä, mutta kynä ei koskaan.­

Pitkään ja onnelliseen elämään kuuluu muutakin kuin palkintoja ja työprojekteja. Bruunilla on viisi lasta, ja hän on asunut vaimonsa Sinikka Bruunin kanssa jo vuodesta 1970 tyytyväisenä Suomenlinnassa. Sinikka täyttää pian 89 vuotta. Bruun antaa puolisolleen tunnustusta kärsivällisyydestä.

– Voin sanoa, että vaimolle se on ollut jonkinmoinen rasite, kun ihminen miettii yötä päivää hommia. Toisaalta olen näyttänyt hänelle jokaisen luonnokseni ja hän sanoo aina heti mielipiteensä.

Kahvikuppi tärisee välillä kädessä, mutta kun Bruun piirtää, kynä on edelleen täysin vakaa. Hän selailee innostuneena pöydällään lojuvaa paksua julistenivaskaa, sillä mieleen tulee koko ajan uusia töitä vuosien varrelta, joita hän haluaisi esitellä.

– Joskus tuntuu, että ideat ovat tosiaankin vallanneet koko ihmisen.

Lähteitä: Sulka ja kynä: Erik Bruunin julisteita ja käyttögrafiikkaa (Grafia Ry, 2007), Erik Bruunin kotisivut