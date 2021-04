John Travoltan tytär täytti vuosia – tältä näyttää 21-vuotias Ella

Näyttelijä John Travoltan elämään on mahtunut paljon surua, mutta myös lukuisia onnenhetkiä, kuten tyttären merkkipäivä.

John Travoltan keskimmäinen lapsi Ella on saavuttanut täysi-ikäisyyden merkkipaalun. Ylpeä isä onnittelee 21-vuotiasta tytärtään Instagramissa kauniin kuvan ja lempeän tekstin välityksellä.

– Hyvää 21-vuotispäivää maailman kauneimmalle ja ystävällisimmälle ihmiselle ja artistille. Isäsi palvoo sinua! Travolta kirjoittaa kuvatekstissä.

Travoltan seuraajat suorastaan häkeltyivät aikuistuneen Ellan kuvasta ja kommentoivat kilvan sitä, kuinka paljon tämä muistuttaa vanhempiaan.

– Kaunis tyttö, näytät todella paljon isältäsi.

– John, hän näyttää niin paljon sinulta. Hyvää 21-vuotispäivää rakkaalle tyttärellesi! Hän on upea!

– Hän näyttää aivan kauniilta äidiltään. Hyvää 21-vuotispäivää!

– Vau, hän näyttää aivan tummatukkaiselta Kellyltä. Niin kaunis.

– Olet täydellinen yhdistelmä kaunista äitiäsi ja isääsi. Hyvää syntymäpäivää! Olen varma, että äitisi katselee sinua taivaasta ja säteilee ylpeydestä.

Ellan äiti Kelly Preston kuoli viime vuoden heinäkuussa rintasyöpään 57 vuoden ikäisenä. Hän oli miehensä tavoin tunnettu näyttelijä.

John Travolta on menettänyt elämänsä aikana muitakin läheisiä. Hän seurusteli 70-luvulla näyttelijä Diana Hylandin kanssa, joka kuoli niin ikään rintasyöpään maaliskuussa 1977. Pariskunta pysyi yhdessä Hylandin kuolemaan saakka.

14 vuotta myöhemmin Travolta avioitui Kelly Prestonin kanssa ja heille syntyi kolme lasta. Perheen esikoinen Jett menehtyi tapaturmaisesti tammikuussa 2009 kaaduttuaan hotellin kylpyhuoneessa perheen lomamatkalla Bahamalla. Hän oli kuollessaan 16 vuoden ikäinen.

Kaksi vuotta myöhemmin syntyi perheen kuopus Benjamin. Preston oli 48 vuoden ikäinen tullessaan kolmannen kerran äidiksi.

Travoltan perhe Cannesin elokuvajuhlilla toukokuussa 2018.­

John Travolta tunnetaan lukuisista merkittävistä roolisuorituksistaan. Kuuluisimpia Travolta-elokuvia ovat Saturday Night Fever, Grease, Pulp Fiction ja Face/Off.

Kelly Preston puolestaan nähdään elokuvissa SpaceCamp, Twins, Jerry Maguire ja For Love of the Game. Hänen viimeiseksi työkseen jäi vuoden 2018 elokuva Gotti, jossa hän näytteli Victoria Gottia, mafiapomo John Gottin vaimoa. John Gottia näytteli aviomies John Travolta.