Selviytyjät-tähti avautuu tv-katsojia järkyttäneestä tilanteesta: heimoneuvosto sai shokkikäänteen, kun kilpakumppani teki ennennäkemättömän tempun

Selviytyjät-kilpailija Zeke Smith joutui myrskyn silmään, kun toinen kilpailija laverteli kameroille hänen yksityisasioitaan.

Zeke Smith on kilpaillut Selviytyjissä kaksi kertaa. Hänet tunnetaan myös näyttelijänä ja koomikkona.­

Huippusuosittua Selviytyjät-tosi-tv-kisaa on tehty Yhdysvalloissa peräti 40 kautta. Vuosien saatossa ohjelma on joutunut monien kohujen keskelle, mutta monilla on vielä tuoreessa muistissa vuonna 2017 ohjelmassa nähty tilanne, joka puhuttaa tv-katsojia vielä vuosia myöhemminkin.

Selviytyjien tapahtumat nousivat esille jälleen amerikkalaismediassa, kun myrskyn silmään joutunut Selviytyjät-tähti Zeke Smith vieraili Andy Cohenin For Real: The Story of Reality TV -sarjassa.

Smith kertoi ohjelmassa miltä ohjelman mukanaan tuoma julkisuus ja kilpailussa tapahtuneet asiat ovat vaikuttaneet hänen elämäänsä.

Amerikkalaislehdet ovat kuvailleet keväällä 2017 esitetyn jakson olevan koko ohjelman shokeeraavin. Kaikki sai alkunsa, kun Smithin kilpakumppani Jeff Varner otti heimoneuvostossa Smithin silmätikukseen.

Varner kertoi juontaja Jeff Probstille, ettei Zeke Smithiin pysty luottamaan, sillä tämä salailee asioita kilpakumppaneiltaan.

– Hän vei petoksen uudelle tasolle. Miksi et ole kertonut kenellekään transsukupuolisuudestasi? Varner tykitti.

Tilanne kuohutti Smithin heimotovereita kuin tv-katsojiakin, sillä Smith ei ollut kertonut julkisuudessa olevansa transsukupuolinen, eikä halunnut yksityisasian tulevan julki tv:ssä.

Smith kertoo For Real -ohjelmassa tilanteen olleen järkyttävä, sillä hän ei ollut varautunut siihen, että hänen transsukupuolisuuttaan käsiteltäisi ohjelmassa tai että joku hänen kilpakumppaneistaan nostaisi asian esille ilman hänen lupaansa.

– Minä sulkeuduin täysin kun Jeff pamautti asian julki. Olin miettinyt tapoja, joilla ehkä kertoisin muille transsukupuolisuudestani, mutta en kuvitellut sen tapahtuvan niin dramaattisesti heimoneuvostossa, Smith sanoo ohjelmassa.

Smithin heimotoverit olivat tilanteesta kauhuissaan ja heidän mielestään Jeff Varner oli mennyt liian pitkälle. Juontaja Jeff Probst oli samaa mieltä ja ilmoitti kohutussa jaksossa, ettei heimo äänestäisi, vaan Varner joutuisi jättämään kisan välittömästi.

– Meidän ei tarvitse äänestää tänään. Ole hyvä, ota soihtusi ja poistu, Probst sanoi.

Kilpakumppani menetti kohun jälkeen työpaikkansa

Zeke Smith kiittää For Real -ohjelmassa Selviytyjien juontajan ja tuottajan Jeff Probstin toimintaa. Smith sanoo Probstin olleen hyvin huolissaan hänen jaksamisestaan.

– Hän soitti minulle heti pudottuani kisasta ja lupasi, ettei transsukupuolisuuttani käsitellä ohjelmassa sensaatiohakuisesti. Hän piti kaikki lupauksensa.

Smith sanoo Selviytyjien olleen hänelle henkisesti hyvin raskas kokemus, mutta lopulta transsukupuolisuudesta puhuminen on tuonut hänen elämäänsä paljon hyvää.

– Olen hyvin ylpeä siitä, miten transsukupuolisuutta käsiteltiin ohjelmassa, Smith sanoo.

Hän huomauttaa, että jakson esittämisen jälkeen monet ovat saaneet tietoa transsukupuolisuudesta. Smith kuvailee olevansa iloinen siitä, että hän voi omalla tarinallaan auttaa ja tukea muita.

– Minun tarinani on hyvin positiivinen. Asian paljastumisen jälkeen elämäni on parantunut entisestään, hän sanoo.

Selviytyjät-juontaja Jeff Probst on kertonut haastatteluissa olevansa tyrmistynyt tavasta, jolla Smithin transsukupuolisuus paljastui ohjelmassa. –Se oli epätodellisin tilanne, johon olen ohjelmaa tehdessä koskaan joutunut, Probst on sanonut.­

Selviytyjät mullisti myös Zeke Smithin yksityisasioista ohjelmassa puhuneen Jeff Varnerin elämän, sillä Varner kertoi People-lehden haastattelussa ohjelmassa esitetyn kohtauksen vieneen häneltä työpaikan kiinteistönvälittäjänä. Varner sanoo, että hänestä tuli hetkessä koko Yhdysvaltain vihatuin mies.

– Huomasin, etten päässyt enää kirjautumaan työsähköpostiini. Sain viestin, että työsuhteeni on päättynyt. Välittäjälupani peruttiin ja irtisanomisesta ei kerrottu asiakkailleni. Meni tunteja ennen kuin sain ketään työpaikastani langan päähän. Se oli hirveä päivä, Varner kertoi.

Selviytyjät-tähti sanoi saaneensa selville irtisanomisen syyn olleen hänen saamansa negatiivinen julkisuus.

– Olet keskellä uutista, jonka kanssa emme halua olla missään tekemisissä, hän kertoi kuulleensa työnantajaltaan.