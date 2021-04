Rock'n'rollin isänä pidetty Bill Haley koki traagisen lopun 40 vuotta sitten – alkoholisoitunutta muusikkoa olivat Suomen-keikalla vastassa vain järjestäjät ja pari toimittajaa

Rock’n’rollin isänä pidetty Bill Haley menehtyi 40 vuotta sitten 55-vuotiaana. Karun kohtalon kokenut tähti jätti jälkeensä valtavan musiikkiperinnön – ja vaipui unholaan.

Rock’n’rollin isäksi on ollut tyrkyllä useita ehdokkaita. Yksi heistä on vuonna 1981 ennenaikaisesti menehtynyt Bill Haley, joka kiistatta haki vertaistaan rock’n’rollin pioneerina.

Amerikkalaistähden yhtye Bill Haley & His Comets löi läpi vuonna 1954 julkaistulla Rock Around the Clock -kappaleella. Läpimurto se ei ollut ainoastaan yhtyeelle, vaan kappaletta pidetään ensimmäisenä maailmanlaajuisena rockhittinä ja yhtenä tärkeimmistä rock’n’roll -musiikin yleiseen tietoisuuteen nostaneista kappaleista.

Tähdenlento oli kuitenkin lyhyt, sillä Haleyn ura hiipui jo 1950-luvun loppua kohti. Itse asiassa viimeisinä vuosinaan Haley oli lähinnä nostalginen tuulahdus menestysajoistaan.

Tämä todistettiin myös Suomessa, kun lokakuussa 1979 Haley pistäytyi kiertueellaan Suomessa. Helsinki-Vantaan lentokentällä vastaanotto oli vaatimaton: valtaisan fanijoukon ja tv-kameroiden sijaan paikalla olivat Haleyn Suomen-konsertin järjestäjät, yksi valokuvaaja ja yksi toimittaja.

Bill Hale kuvattuna Helsinki-Vantaan Lentokentällä 1979.­

Rockin suurmies esiintyi tuolloin helsinkiläisessä yökerhossa puolityhjälle salille. Ilta-Sanomien Juho Juntunen otsikoi keikkakokemuksensa tyhjentävästi ”50-luvun tähti ei ole 70-luvun tähti: Bill Haley tuli, soitti ja lähti”.

– Minä olen kai rockin viimeinen mohikaani, rocktähti tiivisti Ilta-Sanomien haastattelussa lokakuussa 1979.

Bill Haley yhtyeensä kanssa Helsingissä lokakuussa 1979.­

Michiganissa syntyneen Bill Haleyn musiikkiura alkoi varhain. 14-vuotiaana hän lopetti koulunkäynnin keskittyäkseen musiikkiin. Musikaalisen perheen kasvatti loi aluksi pohjaa uralleen kantrilaulajana ja markkinoi itseään jodlaavana cowboyna.

1950-luvun alussa Haley kiersi Yhdysvaltoja yhdessä The Saddlemen -yhtyeen kanssa ja pystyi elättämään musiikilla paitsi itsensä myös perheensä ja bändinsä. Yhtye levytti omia versioitaan rhytm’n’blues -klassikoista ja vaihtoi pian nimekseen Bill Haley & Haley’s Comets.

Yhtyeen hitit Crazy Man, Crazy, Rock Around the Clock ja Shake, Rattle and Roll menestyivät hienosti Yhdysvalloissa, mutta vielä paljon suurempaakin tapahtui. Rock’n’rollin historiaa yhtye kirjoitti vuonna 1955.

Tuolloin Rock Around the Clock -kappale valittiin Älä käännä heille selkääsi -elokuvan (engl. The Blackboard Jungle) tunnusmusiikiksi, ja se singahti Billboard-listan kärkisijalle ensimmäisenä rock’n’roll-levytyksenä. Kappale pysytteli ykkössijalla peräti kahdeksan viikkoa.

“One, two, three o’clock, four o’clock rock” kajahteli ympäri maailmaa, ja Haleystä tuli globaali tähti. Hän alkoi olla tuttu näky televisiossa ja keikkoja riitti aina Eurooppa myöten. Kun levytyksiäkin tuli lisää, mies vaurastui.

Bill Haley & His Comets menestyksensä kulta-aikoina vuonna 1955.­

Mutta Haley ei ehtinyt nauttia huumasta pitkään. Ei nimittäin mennyt kuin tovi, kun häntä kymmenen vuotta nuorempi Elvis Presley astui parrasvaloihin. Haley jäi komean ja hoikemman rock’n’roll-kuninkaan varjoon.

Joidenkin arvioiden mukaan epävarmuuksiensa kanssa kamppaillut Haley ei sopeutunut rocktähden rooliin. Bändikavereiden mukaan hän saattoi kiertueilla sulkeutua omaan huoneeseensa, eikä innostunut juhlimisesta.

Hurmaavat nuoret tulokkaat lunastivat paikkansa nuorisoidoleina rock’n’rollin villitessä maailmaa. Erakkomainen alan pioneeri ei uskaltanut avata yksityisyytensä verhoa. Sillä oli väistämättä vaikutus hänen tarinansa lopulliseen käsikirjoitukseen.

Bill Haleyn ja Elvis Presleyn tiet kohtasivat useita kertoja.­

Bill Haley palasi tähteytensä jälkeen yli 20 vuodeksi uransa alkuvuosien kiertolaiselämään – soittamaan keikkapaikoille lähinnä vanhoja hittejään.

Haleyn musiikki virkosi henkiin vielä vuonna 1974, kun Rock Around the Clock -kappaletta käytettiin Onnen päivät -televisiosarjan musiikkina. Samana vuonna hän pääsi esiintymään kuningatar Elisabetille kuninkaallisessa taidetapahtumassa, mitä Haley on kertonut pitäneensä uransa suurimpana saavutuksena.

Lopulta rock’n’roll-legenda haki vastoinkäymisiinsä lohtua pullosta ja sairastui alkoholismiin, minkä hän myönsi ääneen BBC:n haastattelussa 1974. Haleyn alkoholismista kärsi myös hänen perheensä. Haley meni naimisiin kolmesti ja sai tiettävästi peräti kymmenen lasta.

Haleyn vasen silmä sokeutui lapsena tehdystä leikkauksesta aiheutuneen komplikaation seurauksena.­

Muusikon poika Bill Haley Jr. kirjoitti vuonna 2019 elämäkerran, jossa hän kertoi avoimesti isänsä pimeästä puolesta. Pojan mukaan Haley jätti perheen, kun hän oli 6-vuotias ja oli yhteydessä vain satunnaisesti. Vuosikymmeniä myöhemmin Haley yritti luoda yhteyden lapsiinsa uudestaan.

– Hän soitteli myöhään illalla hyvin päihtyneenä. Kommunikointi oli hyvin vaikeaa, sillä keskustelut olivat melko yksipuolisia, Bill Haley Jr. kommentoi Fox Newsin haastattelussa.

Hän kertoi isänsä tunteneen riittämättömyyden tunnetta ja ahdistuneisuutta epäonnistumisistaan.

– Epäilen, että hän tunsi jonkinlaista syyllisyyttä tai häpeää. Hän oli menestynyt ja arvostettu, mutta sitten kun hänen suosionsa alkoi hiipua, hänellä oli vaikeuksia käsitellä sitä, Haley Jr. arvioi.

Haley Jr:n mukaan hänen isänsä saattoi käyttäytyä humalassa aggressiivisesti, kuten heitellä tavaroita ympäriinsä.

– Kun isä joi, hän joi liikaa. Se muutti hänen persoonallisuuttaan. En muista, että hän olisi ollut väkivaltainen, mutta kerran hän veti keittiöveitsen esiin ja piti sitä äitini kurkussa, eikä hän tiennyt kuka äitini oli.

Haley Jr. muisteli haastattelussa viimeistä keskusteluaan isänsä kanssa päivää ennen tämän kuolemaa. Hän kuvaili keskustelua traagiseksi.

– Hänellä oli ilmeisesti ongelmia Martha-vaimonsa kanssa. Hän soitti ja kertoi, ettei Martha halunnut puhua hänen kanssaan ja painosti minua soittamaan hänen vaimolleen. En tietenkään halunnut tehdä sitä, Haley Jr. muisteli surullisena.

Hän tunnusti haastattelussa kantaneensa kaunaa isäänsä kohtaan.

– En vain siksi, että hän hylkäsi perheemme ja jätti meidät rahattomaksi, vaan siksi että hän hylkäsi meidät emotionaalisesti. Hän sanoi suoraan sanottuna aika ikäviä ja loukkaavia asioita, Haley Jr. myönsi.

Bill Haley on saanut nimensä Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan.­

Vaikeuksistaan huolimatta rocktähti ei koskaan menettänyt rakkauttaan musiikkiin. Hän keikkaili bändinsä kanssa loppuun asti. Viimeisen kerran Haley kipusi lavalle 55-vuotiaana kesällä 1980 Etelä-Afrikassa.

Reilu puoli vuotta myöhemmin Haley kuoli kotonaan Texasissa. Kuolinsyyksi kerrottiin sydänkohtaus.

– Kaikesta huolimatta hänen kuolemansa oli pettymys, koska enää ei ollut mahdollisuutta korjata välejämme. Rakastin isääni, mutta tavallaan se oli tuolloin myös helpotus. Vasta myöhemmin olen pystynyt ymmärtämään häntä paremmin, Haley Jr. summasi.

Rock’n’rollin pioneeri koki lohduttoman lopun. Mielenterveysongelmista ja epävarmuuksista kärsinyt Haley katsoi vierestä, kuinka nuoremmat rocktähdet ottivat hänen paikkansa. Se oli hänelle piinaava kokemus, ja siitä hän ei koskaan toipunut.

Haley oli tähti, joka ymmärsi tulleensa unohdetuksi ennen aikojaan.