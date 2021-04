Billie Eilish julkaisi paljonpuhuvan kuvan hiuksistaan – piilotteli todellista tilannetta kuukausia

Tätä nykyä blondina viihtyvä Billie Eilish paljastaa Instagramissa, miltä hänen hiuksensa näyttivät muodonmuutoksen alussa. Mustavihreän hiusvärin vaalentaminen vei kuusi viikkoa.

Poptähti Billie Eilishin, 19, tavaramerkki on ollut jo vuosia hänen mustavihreät hiuksensa. Eilish on nähty julkisuudessa aina värikkäässä hiustyylissään, joten fanien leuat loksahtivat, kun Eilish paljasti maaliskuussa värjänneensä hiuksensa vaaleiksi.

Nyt Eilish on vastannut Instagramissa faniensa uteliaisiin kysymyksiin hiuksiin liittyen. Fanit paloivat halusta tietää, miten Eilishin mustavihreä hius mahtoi vaalentua. Eilish julkaisikin paljonpuhuvan kuvan prosessin alkutaipaleelta.

Billie Eilish paljastaa faneilleen, miltä hänen hiuksensa näyttivät vaalennusprosessin aikana.­

Tammikuussa otetussa kuvassa Eilishin hiusten juuret ovat vaalentuneet platinanvärisiksi, mutta latvat ovat edelleen vaalennuksen jäljiltä tummat.

Eilish paljastaa samalla, että prosessissa kesti yhteensä peräti kuusi viikkoa, sillä vaalentaminen haluttiin toteuttaa mahdollisimman hellävaraisesti.

Billie Eilish turvautui vaalennusprosessin aikana peruukkiin.­

Eilish julkaisi kuvan myös peruukista, jota hän käytti Grammy-gaalassa hiustenvaalennusprosessinsa takia. Eilish paljasti asian jo aiemmin TikTokissa, kun tarkkasilmäiset fanit pistivät asian merkille.

Eilishin kampaaja Lissa Renn paljasti aiemmin, että hiusten värjääminen vaaleaksi ei ollut mikään helppo tai nopea prosessi. Siksi tähti salasi hiusmuutoksen yli kuukauden ajan ja käytti peruukkia.

– Kesti kuusi viikkoa saada musta väri pois vahingoittamatta hiuksia. Hän noudatti tarkkoja hoito-ohjeitani. Pidimme itse asiassa kaikista värinpoiston vaiheista, mutta lopputulos on upea, Renn hehkutti.

Teini-ikäisenä jättisuosioon singahtaneella Eilishilla on lukuisia hittejä, hän on voittanut viisi Grammy-palkintoa, ollut ehdolla lähes kaikkiin musiikkialan pysteihin, mihin on mahdollista ja hänellä on miljoonia faneja ympäri maailmaa.

Eilish nousi tähdeksi hänen SoundCloud-palvelussa julkaisemien kappaleidensa avulla. Vain 14-vuotiaan laulajan ja hänen veljensä tekemästä Ocean Eyes -kappaleesta tuli viraalihitti. Kappaleen video julkaistiin Youtubessa 2016 ja se levisi myös siellä valtavalla vauhdilla.

Billie Eilish Grammy-gaalassa 2020.­

Eilish tunnetaan myös tinkimättömästä tyylistään. Hänet nähdään julkisuudessa lähes aina poikkeuksetta löysissä vaatteissa. Laulaja on kertonut taistelevansa pukeutumisvalinnoillaan kauneusihanteita vastaan.