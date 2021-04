Satumaisen rikas Romanovin perhe murhattiin 103 vuotta sitten – tässä on suvun elossa oleva suuriruhtinatar, jolla on hämmästyttävä tavoite

Voisiko Maria Vladimirovna olla Romanovin vallasta syöstyn suvun suuriruhtinatar – tai jopa Venäjän symbolinen keisarinna?

IS julkaisee pääsiäisen pyhinä suosituimpia juttujaan uudelleen. Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 30. tammikuuta 2021.

Venäjän vallankumouksesta on jo 103 vuotta, mutta Romanovien tarunhohtoinen ja mahtava hallitsijasuku ei osoita vieläkään sammumisen merkkejä.

Romanovin hallitsijaperhe murhattiin vallankumouksen yhteydessä, mutta osa suvusta pääsi pakenemaan ympäri Eurooppaa.

Tuhkan seasta on noussut esiin muutamakin halukasta manttelinperijää. Heidän välilleen on kehkeytynyt vuosien saatossa repivä riita siitä, kuka oikein on suvun oikea päämies – tai tässä tapauksessa -nainen.

Maria Vladimirovna Romanova, 67, on julistanut itse itsensä suuriruhtinattareksi, Romanov-suvun päämieheksi ja Venäjän keisarikunnan kruununtavoittelijaksi.

– Romanovin suvun näkyvimpänä hahmona nykypäivänä on tämä Maria. En ole yllättynyt siitä, että suvussa on tällaista ristivetoa, sanoo Romanov-tutkija Olli-Pekka Ihalainen.

Maria Vladimirovna on julistanut itsensä Romanovin suvun päämieheksi.­

Tutkijan mukaan Romanovin suvun riidat alkoivat hyvin pian Venäjän vallankumouksen jälkeen ja ovat jatkuneet aina tähän päivään asti.

– Heti 20-luvun lopulla suvun piirissä alkoi tulla kannanottoja, että kuka tätä suvun tarinaa jatkaa. Soppaa hämmensi tosin se, että Nikolain äiti, leskikeisarinna Maria uskoi vakaasti, että hänen poikansa on yhä hengissä.

Voisiko Venäjällä astua tänä päivänä symbolisesti valtaan Romanovin suvun ruhtinatar?

Hypätään ensin hetkeksi Romanovin suvun kimalluksentäyteiseen elämään 1900-luvun alkuun.

Talvipalatsin kultakoristeisissa saleissa asui suku, jonka varallisuus ja valta olivat jotain käsittämätöntä. Romanovien suvun yhteenlasketun omaisuuden arvon on arvioitu vastanneen nykyrahassa jopa 300–400:aa miljardia dollaria. Tämä teki tsaari Nikolai II:sta multimiljardöörin.

Nikolai ja tämän perhe elivät hallitsijaperheeksi kohtuullisen vaatimattomasti. He eivät halunneet asua hulppeassa Talvipalatsissa, vaan muuttivat 25 kilometrin päähän huomattavasti pienempään palatsiin.

– He viettivät hyvin perhekeskeistä elämää kotonaan. Tsaari teki töitä palatsista käsin. Lapsilla oli kotiopettajat, Ihalainen tietää.

– Myytit Romanovien isosta omaisuudesta voivat olla totta, mutta Nikolai ja tämän vaimo eivät olleet persoonina sellaisia, että he olisivat tuhlailleet tolkuttomasti.

Tuohon aikaan yli 80 prosenttia tavallisista venäläisistä elää kituutti talonpoikina maaseudulla. Vielä ennen vuotta 1861 talonpojat olivat käytännössä orjia eli tilallisten omaisuutta.

Valtaosa kansasta asui ympäri maata pienissä kyläyhteisöissä kaukana sivistyksestä. He olivat lukutaidottomia ja täysin rahattomia, sillä verotus oli todella korkeaa. Talonpojilta kerätyillä veroilla maksettiin hallitsijasuvun elämäntyyli.

1900-luvun alusta lähtien mellakointi ja protestit yltyivät vuosi vuodelta ja johtivat lopulta veriseen vallankaappaukseen.

Kun bolševikit jyräsivät itsensä valtaan Venäjän vallankumouksessa vuoden 1918 aikana, Romanovin tsaariperhe teloitettiin huolellisesti sen nuorimpia jäseniä myöten.

17. heinäkuuta 1918 hengestään pääsivät tsaari Nikolai II, hänen vaimonsa Aleksandra Fjodorovna ja heidän viisi lastaan, Olga, Tatjana, Maria, Anastasia ja kruununperijä Aleksei.

Niin ikään tsaari Nikolai II:n veli, suuriruhtinas Mihail tapettiin.

Kaikki eivät kuitenkaan kuolleet. Vallankumouksen tiimellyksessä monet Romanovin laajan suvun jäsenet onnistuivat pakenemaan ulkomaille. Pakenijoiden joukossa olivat muun muassa kuolleen tsaarin molemmat siskot eli suuriruhtinattaret Ksenia ja Olga, sekä suvun muita jäseniä.

Maria Vladimirovna on Nikolai II:n serkun lapsenlapsi. Hän on nimittänyt itse itsensä suuriruhtinattareksi ja perustanut verkkosivun, jossa kutsuu itseään ”hänen keisarilliseksi korkeudekseen, Venäjän suuriruhtinatar Maria Vladimirovnaksi”.

Madridissa syntynyt Vladimirovna asuu edelleen Espanjassa. Hän on opiskellut Oxfordin yliopistossa Venäjän historiaa ja kirjallisuutta. Hän puhuu sujuvasti venäjää, englantia, espanjaa ja ranskaa.

Vuonna 1976 Maria meni naimisiin Hohhenzollernin suvun prinssin Franz Wilhelmin kanssa. Pariskunta on myöhemmin eronnut, mutta heillä on yhteinen poika Georgi Mihailovitš Romanov.

Riita suvun päämiehen paikasta on monisyinen. Suurin osa Romanovin suvusta tunnusti yleisesti Maria Vladimirovnan isän sukunsa päämieheksi tämän vielä eläessä. Mariaa ei sen sijaan ole haluttu tunnustaa Romanovin suvun perijättäreksi, sillä vanhan Venäjän keisarikunnan kruununperimysjärjestyksen mukaan nainen voi periä kruunun käytännössä vain silloin, jos yhtään miespuolista vaihtoehtoa ei ole olemassa.

Maria itse ja tämän kannattajat ovat sitä mieltä, että Romanovin suvun elossa olevat miehet eivät kelpaa suvun päämiehiksi, koska elossa on jälkeläisiä vain alempisäätyisten puolisoiden kanssa solmituista avioliitoista. Maria Vladimirovnan suvussa isä ja isoisä olivat löytäneet itselleen aikoinaan kuninkaalliset puolisot.

The Moscow Times -lehti kertoi vuonna 2015, että vaikka Vladimirovnalla olisi kannattajia ja ihailijoita, on äärimmäisen epätodennäköistä, että Romanovien suku tekisi koskaan varsinaista paluuta Venäjälle johtuen presidentti Putinin roolista valtionpäämiehenä.

Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjän hallinto tuskin olisi suostuvainen hyväksymään edes kulttuurista tai symbolista arvoa Romanovien suvulle nykypäivän Venäjällä.

Ihalainen arvioi, että kosmopoliitti ”ruhtinatar” on onnistunut puhaltamaan Romanovien perinnön ylle uutta elämää.

– En usko, että venäläiset haluaisivat palauttaa tsaariutta, mutta tavallaan tämä asia koetaan osaksi kansan tarinaa. Maria on onnistunut kannanotoillaan muistuttamaan jostain, mikä on iso osa Venäjää ja sen historiaa.Lähteet: The Moscow Times, Pravda, BBC Bitesize, Yle, IS Arkisto