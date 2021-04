Veeti Kallio avautuu SK:ssa piinaavasta koronavuodesta – elättää nyt itsensä hierojana: ”Olen onnellinen, että on edes jotain töitä”

Musiikki- ja teatterilavoilta tuttu Veeti Kallio joutui tyhjän päälle, kun koronapandemia perui esiintymiset. Nyt hän kertoo Satakunnan Kansalle hierojabisneksen lähteneen rullaamaan vauhdikkaasti.

Laulajana ja näyttelijänä tunnettu Veeti Kallio, 55, kertoo Satakunnan Kansan haastattelussa uudesta urastaan hierojana. Kallio valmistui noin reilu vuosi sitten hierojaksi, ja on nyt tehnyt SK:n mukaan muutaman viikon töitä Raumalla.

Kallio kertoo haastattelussa, että asiakkaita on riittänyt. Se on helpotus, sillä vuosi sitten Kallion kalenteri tyhjeni muiden tapaan esiintymisten peruunnuttua.

– Koko viime kesän ja syksyn ihmettelin, miten tästä selvitään, ja oli aika tuskaa. Nyt olen onnellinen, että on edes jotain töitä, Kallio sanoo haastattelussa.

Kallio kertoi uudesta urastaan hierojana IS:lle vuonna 2019.­

Kallio kertoo Satakunnan Kansalle tekevänsä myös muunlaisia tilapäistöitä tällä hetkellä.

– Moni on kysynyt, mitä oikein teen työkseni. Teen ihan mitä vain, mitä osaan, varsinkin näinä aikoina, kun on tämä pandemia-show. Jos vaaditaan hyvät atk-taidot, sitten täytyy kieltäytyä, Kallio sanoo.

Koronapandemian aikana Kallio on pitänyt tauon musiikin tekemisestä, eikä viiteen kuukauteen koskenut kitaraan tai laulanut yhtään mitään. Hän myöntää haastattelussa, ettei myöskään varsinaisesti kaipaa esiintymistä.

– Kaipaan hyvin vähän mitään. Se, missä olen, on aina se tärkein paikka. Mulla on nyt ollut hyvää aikaa miettiä. Keskityn siihen mitä on, enkä sure sitä, mitä ei ole, Kallio sanoo SK:lle.

Veeti Kallio ja Jenni Teräväinen asuvat nykyään Pyhärannassa.­

Kallio kertoi uudesta urastaan IS:lle loppuvuodesta 2019. Tuolloin hän kertoi, että uusi ammatti liittyy osittain siihen, että hän ja hänen avopuolisonsa Jenni Teräväinen haaveilevat bed & breakfast -paikasta. Hieronta olisi siinä yhteydessä hyvä lisäpalvelu.

Veeti on töidensä kautta ollut paljon julkisuudessa. Niinpä tuttu mies hierojana on herättänyt kiinnostusta heti alkumetreiltä saakka.

– Jotkut tunnistavat ja sanovat, että jaa olet tällaista hommaa alkanut tehdä. Joku kysyi, monesko ammatti tämä sulle on, Kallio kertoi 2019.

Keikkoja Kallio kertoi tekevänsä jo tuolloin harvakseltaan.

– Sellaista se on ollut viime vuosina muutenkin. Kun biisit eivät soi radiossa, ei ole kauheasti keikkaakaan. Silloin tällöin on jotain, joko yksin kitaran kanssa tai vierailevana solistina.