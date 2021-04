Mediat: Räppäri DMX taistelee hengestään – kiidätettiin sairaalaan yliannostuksen vuoksi

Räppäri DMX eli Earl Simmons makaa tällä hetkellä sairaalassa yliannostuksen seurauksena.

Räppäri DMX, oikealta nimeltään Earl Simmons, 50, on kiidätetty pitkäperjantaina sairaalaan New Yorkissa. Asiasta uutisoivat Daily Mail ja TMZ.

TMZ:n ja Daily Mailin tietojen mukaan Simmons löytyi kotoaan otettuaan yliannostuksen. Hän on lehtitietojen mukaan tällä hetkellä kriittisessä tilassa.

TMZ:n sisäpiiritietojen mukaan räppäri olisi saanut yliannostuksen seurauksena sydänkohtauksen, ja olisi tällä hetkellä vegetatiivisessa tilassa. Läheiset ovat kertoneet lehdille olevansa huolissaan räppärin selviämisestä, mutta uusia tietoja hänen tilastaan ei vielä ole.

Simmons on kärsinyt riippuvuudesta pitkään ja ollut useita kertoja vieroitushoidossa. Hän on myös harras kristitty, joka on kertonut lukevansa Raamattua päivittäin.

Simmonsilla on poikkeuksellisen suuri perhe, sillä hänellä on 15 lasta. Kuopus syntyi vuonna 2016.