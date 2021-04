Jersey Shore shokeerasi estottomalla seksillä ja törkyisillä tapahtumillaan – osa sarjan supertähdistä ajautui kammottavaan alamäkeen jättisuosion jälkeen

Jersey ja Geordie Shore olivat 2010-luvun ehdottomia tosi-tv-hittejä, jotka sekä järkyttivät että villitsivät. Sarjojen osallistujista tuli tähtiä, joista osa ajautui myöhemmin synkkään alamäkeen.

IS julkaisee pääsiäisen pyhinä suosituimpia juttujaan uudelleen. Tämä artikkeli on julkaistu alun perin 11. tammikuuta 2021.

Estotonta biletystä, ihmissuhdedraamaa, irtosuhteita, pettämistä, kammottavia krapuloita, paksu kerros tekorusketusta ja litratolkulla hiuslakkaa. Kaikkea tätä tarjosi joulukuussa 2009 MTV:llä alkanut Jersey Shore -sarja, josta tuli nopeasti yksi 2010-luvun suurimmista tosi-tv-ilmiöistä ympäri maailman.

Sarjassa kymmenet kamerat tallensivat nuorten aikuisten kesänviettoa Seaside Heightsissa, New Jerseyssa. Ohjelman osallistujat asuivat viisi viikkoa kimppakämpässä, juhlivat rajusti ja kävivät töissä paikallisessa T-paitakaupassa. Heidän päivänsä täyttyivät treenaamisesta, krapulan parantelusta, suihkurusketussessioista ja uuteen alkoholinhuuruiseen biletysiltaan valmistautumisesta.

Sarjan sisältö oli kymmenen vuotta sitten hyvin rajua, sillä siinä nähtiin ihmisiä äärimmäisen humalassa, harrastamassa seksiä ja tekemässä toinen toistaan typerämpiä tempauksia. Ohjelma poiki valtavasti kritiikkiä sekä Seasiden asukkailta että tv-mainostajilta. Katsojat kuitenkin rakastuivat siihen ja sen värikkäisiin hahmoihin.

Jersey Shorea kuvattiin myös Floridassa ja Firenzessä, Italiassa. Sen megasuosio poiki useita spin-off-sarjoja ja eri maissa tehtiin omia versioita sarjasta. Niistä suosituimmaksi nousi brittiläinen, Newcastlessa kuvattu Geordie Shore, jonka tapahtumat olivat vielä edeltäjäänsäkin shokeeraavampia.

IS selvitti, mitä legendaarisimmille Jersey Shore ja Geordie Shore -hahmoille tapahtui sarjan jälkeen.

Nicole ”Snooki” Polizzi

Rääväsuinen ja pikkuruinen Nicole Polizzi oli yksi Jersey Shoren ikimuistoisimmista hahmoista. Hän joi usein kaksin käsin shotteja ja hankki niin tukevan humalatilan, ettei pystynyt enää edes kävelemään tai joutui pidätetyksi. Suurin kohu leimahti, kun tuntematon mies löi Polizzia kasvoihin kesken baari-illan.

– Me joimme valtavasti. En tiedä, miten olemme edes elossa, Polizzi kommentoi vuosia Jersey Shoren jälkeen.

Snookista tuli nopeasti yksi Jersey Shoren suurimmista tähdistä. Hänen pieni kokonsa, räävitön suunsa ja energinen luonteensa hurmasivat monet.­

Chileläistaustainen Polizzi opiskeli Jersey Shoren aikaan eläintenhoitajaksi ja lintsasi koulusta osallistuakseen ohjelmaan. Sarjan jälkeen hänet nähtiin muun muassa Snooki & JWoww-, Diili- ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmissa.

Vuonna 2014 Polizzi avioitui Jionni LaVallen kanssa. Rauhallista perhe-elämää elävällä parilla on kolme lasta: Lorenzo, 8, Giovanna, 6, ja Angelo, 1.

Polizzi on ollut julkisuudessa myös suuren elämäntapamuutoksensa ansiosta. 142-senttinen tähti innostui kuntoilusta muutama vuosi sitten ja laihdutti 19 kiloa.

Nykyään 33-vuotias Snooki on miljoonien seuraama sometähti ja yrittäjä. Hänellä on oma vaatteita, kosmetiikkaa ja asusteita myyvä nettikauppa ja hän on julkaissut viisi kirjaa.

Nicole ”Snooki” Polizzi viime vuonna.­

Jennifer ”JWoww” Farley

Snookin parhaaksi ystäväksi Jersey Shoressa muodostui Jenni ”JWoww” Farley. New Yorkista kotoisin oleva Farley nähtiin Snookin kanssa myös suosikkisarjan Snooki & JWoww -spin-offissa.

Farley paljasti Jersey Shoren jälkeen, että kuuden tuotantokauden aikana sarjan miehillä vieraili talossa yli 100 naisseuralaista, joiden kanssa he päätyivät törkyisessä kunnossa olleeseen ”panohuoneeseen”.

Jenni ”JWwow” Farley 2010.­

Farley meni suosikkisarjan jälkeen naimisiin Roger Mathewsin kanssa. Pari sai kaksi lasta, mutta heidän liittonsa päättyi kolmen vuoden kuluttua, kun Farley haki eroa puolisostaan.

Farley paljasti miehensä saaneen väkivaltaisia raivokohtauksia ja asettaneen lapsensa vaaraan. Tammikuussa 2019 hän julkaisi nettisivuillaan videon, jolla näkyi, miten Mathews paiskasi hänet väkivaltaisesti lattialle. Tosi-tv-tähden mukaan hänen puolisonsa oli ollut väkivaltainen useita kertoja aiemminkin.

Nykyään Farley seurustelee painija Zack Carpinellon kanssa.

Jenni ”JWoww” Farley poseerasi kameroille kaksi vuotta sitten huomattavasti hillitymmässä tyylissä kuin aikoinaan Jersey Shoressa.­

Mike ”The Situation” Sorrentino

Yksi Jersey Shoren tähdistä oli äänekäs, New Yorkista kotoisin oleva Mike ”The Situation” Sorrentino.

Sorrentino nähtiin sarjan jälkeen lukuisissa muissa tosi-tv-ohjelmissa sekä omassa The Sorrentinos -sarjassaan. Yksityiselämässään hän luisui alamäkeen, joka eskaloitui lopulta katkaisuhoitoon ja vankilatuomioon.

Mike ”The Situation” Sorrentino esitteli itsevarmana vatsalihaksiaan punaisella matolla tammikuussa 2010.­

Vuonna 2014 Sorrentinoa ja hänen veljeään syytettiin veronkierrosta. Kolme vuotta myöhemmin Sorrentinoa vastaan nostettiin veropetossyyte, josta hänet tuomittiin. Sorrentino suoritti kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksensa viime vuonna.

Sorrentino ajautui Jersey Shoren jälkeen myös päihdekierteeseen. Hän myönsi vuonna 2012 hakeutuneensa katkaisuhoitoon lääkeriippuvuutensa vuoksi. Sorrentinon mukaan hän oli käyttänyt pitkään vahvoja reseptikipulääkkeitä. Pari vuotta myöhemmin hän repsahti kuntosalilla sattuneen loukkaantumisen vuoksi ja hakeutui uudelleen hoitoon.

Sorrentino on joutunut kahnaukseen poliisin kanssa myös tapeltuaan veljensä kanssa perheen rusketussalongissa. Nykyään Sorrentinolla on myös oma vaatemallisto ja nettikauppa.

Viime syksynä Sorrentinon, 38, vaimo Lauren Pesce sai keskenmenon, mutta marraskuussa pari ilmoitti odottavansa jälleen lasta. Heidän esikoispoikansa laskettu aika on ensi keväänä.

Mike Sorrentino yhdessä puolisonsa Lauren Pescen kanssa. Pari odottaa parhaillaan esikoistaan.­

Paul ”Pauly D” DelVecchio

Pauly D -nimellä tunnettu Paul DelVecchio työskenteli DJ:nä jo Jersey Shoren aikaan ja on sittemmin luonut menestyneen uran ja lyönyt rahoiksi. DelVecchio on nykyään parhaiten tienaava Jersey Shore -tähti ja hänen varallisuutensa arvioidaan olevan noin 16 miljoonaa euroa.

DelVecchio, 40, on ansainnut rahansa DJ-keikoilla sekä omalla hajuvedellä, rusketusaineella ja vaatemallistolla. Jersey Shoren jälkeen hänet nähtiin myös omassa The Pauly D Project -sarjassaan sekä useissa muissa tosi-tv-ohjelmissa.

DelVecchiolla on vuonna 2013 syntynyt Amabella-tytär. Nykyään hän seurustelee Nikki Hallin kanssa, johon hän tutustui deittiohjelmassa Double Shot at Love.

Pauly D on nykyään menestynyt DJ ja yrittäjä. Kuvassa tähti kesällä 2018.­

Ronald ”Ronnie” Ortiz-Magro

Ronnie Ortiz-Magro päätti Jersey Shoreen lähtiessään, ettei rakastuisi kehenkään. Toisin kuitenkin kävi, sillä Ortiz-Magro ajautui monimutkaiseen on-off-suhteeseen toisen osallistujan Sammi Giancolan kanssa. Parin suhde oli täynnä draamaa ja lopulta heidän rakkautensa kuivui kasaan.

Ronnie Ortiz-Magro oli yksi Jersey Shoren lihaskimpuista. Vuonna 2010 sarjaa kuvattiin Miamissa.­

Ortiz-Magro on ollut otsikoissa ihmissuhdekiemuroidensa takia myös Jersey Shoren jälkeen. Viime vuonna hänet pidätettiin, kun hän käyttäytyi uhkaavasti lapsensa äitiä kohtaan. Poliisiraporttien mukaan Ortiz-Magro töni ja jahtasi tyttöystäväänsä Jen Harleyta, löi tätä kasvoihin ja uhkasi tappaa tämän. Parin 1-vuotias Ariana-tytär todisti tapahtumia vierestä.

Sittemmin pari erosi ja Ortiz-Magro tuomittiin ehdonalaiseen, yhdyskuntapalveluun ja lahjoittamaan 20 000 dollaria väkivaltaa kokeneiden naisten turvakodille. Tammikuussa tosi-tv-tähti kävi läpi kuukauden hoitojakson masennuksen ja alkoholismin vuoksi.

Marraskuussa Ortiz-Magro, 35, paljasti löytäneensä uuden rakkaan, Saffire Matosin.

Gary ”Gaz” Beadle

Naisia hurjalla tahdilla hurmannut Gaz Beadle nousi jättisuosioon Jersey Shoren brittiversio Geordie Shoren myötä. Beadle ajautui sarjassa monimutkaiseen parisuhteeseen Charlotte Crosbyn kanssa ja kaksikon repivät riidat nähtiin tv:ssä.

Beadle oli mukana vuonna 2011 alkaneessa Geordie Shoressa aina vuoteen 2017 saakka. Tuolloin hän ilmoitti odottavansa lasta yhdessä mallityttöystävänsä Emma McVeyn kanssa. Parin esikoispoika Chester syntyi tammikuussa 2018 ja tytär Primrose viime joulukuussa.

Charlotte Crosby paljasti aiemmin, että hän oli raskaana Beadlelle vuonna 2016, mutta kohdunulkoinen raskaus päättyi vauvan kuolemaan.

Beadle on esiintynyt Geordie Shoren jälkeen muun muassa Ex on the Beach- ja Australian Hell’s Kitchen -sarjoissa.

Charlotte Crosby

Hurjassa humalassa kerta toisensa jälkeen toikkaroinut Charlotte Crosby syöpyi monen Geordie Shore -fanin mieleen.

Suosikkisarjan jälkeen Crosby voitti vuoden 2017 Britannian julkkis Big Brotherin ja on juontanut Just Tattoo of Us -ohjelmaa sekä omaa The Charlotte Show’ta. Lisäksi hän on esiintynyt kymmenissä muissa tosi-tv-sarjoissa.

Huomion on kuitenkin varastanut Crosbyn muodonmuutos, sillä tähden ulkonäkö on muuttunut vuosien varrella radikaalisti. Crosby on paitsi turvautunut erilaisiin kauneusoperaatioihin, tehnyt myös totaalisen elämäntaparemontin. Tosi-tv-tähti lopetti viisi vuotta sitten roskaruoan ahmimisen ja rajun alkoholinkäytön ja kutistui peräti neljä vaatekokoa.

Charlotte Crosby marraskuussa 2019. Tähden fanit ovat hämmästelleet hänen muuttuneita kasvojaan.­

Myöhemmin Crosby löi rahoiksi kuntoilu-DVD:llä, jolla hän patisti myös muita pistämään elämäntapansa uusiksi. Lisäksi hän on julkaissut useita kirjoja ja tienaa yli 7 miljoonan seuraajan Instagram-tilillään.

Crosbyn parisuhde Gaz Beadlen kanssa päättyi rumasti, kun hän joutui leikkaukseen kohdunulkoisen raskautensa vuoksi ja Beadle petti häntä samaan aikaan. Tällä hetkellä Crosby, 30, seurustelee videokuvaajana työskentelevän Liam Beaumontin kanssa.

Holly Hagan

Mallin urasta haaveillut Holly Hagan tähditti Geordie Shorea joulukuuhun 2016 saakka. Ohjelman alkuperäiskasvoihin kuulunut Hagan deittaili useita muita osallistujia sarjan aikana, mutta suhteet päättyivät aina kirvelevään eroon.

Hagan on herättänyt Crosbyn tapaan valtavasti huomiota muuttuneella ulkonäöllään. Hän laihdutti yli 20 kiloa vaatekoosta L kokoon XS ja kävi lukuisissa kauneusoperaatioissa. Myöhemmin Hagan kertoi katuvansa F-koon rintaimplanttejaan niiden epäkäytännöllisyyden vuoksi.

Myös Hagan, 28, on tienannut laihdutuksellaan, esiintynyt tosi-tv-ohjelmissa, noussut sometähdeksi ja julkaissut elämäkertakirjan. Hän pääsi myös tekemään unelmatyötään glamourmallina suosikkisarjan jälkeen.

Holly Hagan on muokannut ulkonäköään sekä elämäntaparemontilla että kauneuskirurgialla. Kuvassa tosi-tv-tähti vuonna 2019.­

Lähteet: People, Cosmopolitan, Vulture, TMZ, US Weekly, The Sun