Frasier-tähden tytär luo uraa näyttelijänä – Greer, 29, tähdittää Netflixin kohuttua eroottista uutuuselokuvaa

Kelsey Grammerin tytär Greer Grammer luo isänsä jalanjäljissä uraa valkokankailla ja tv-sarjoissa.

Rakastettua Frasier-sarjaa tähdittänyt näyttelijä Kelsey Grammer, 66, on monelle tuttu näyttelijälahjakkuus. Harva kuitenkaan tietää, että itse asiassa Kelseyn tytär Greer Grammer, 29, on yhtä lailla seurannut isänsä jalanjälkiä ja luonut uraa näyttelijänä.

Tällä hetkellä Greer on ponnahtanut jälleen suuren yleisön tietoisuuteen Netflixin uutuuselokuvasta Deadly Illusions. Greerin lisäksi psykologista trilleriä tähdittää Sinkkuelämää-sarjasta tuttu Kristin Davis. Greer näyttelee filmissä lastenhoitajaa.

Elokuva on tähtikaartistaan huolimatta saanut faneilta ristiriitaisen vastaanoton. US Magazinen mukaan katsojia on hämmentänyt erityisesti elokuvan värikäs ja osin käsittämätön juoni. Murska-arvioitakin saanut eroottisia sävyjä sisältävä elokuva on kuitenkin ollut katsojaluvuissa menestys.

Alla olevassa kuvassa Kristin Davis ja Greer Grammer Deadly Illusions -elokuvassa.

Deadly Illusions ei ole kuitenkaan ainoa suuri tuotanto, jossa Greer on ollut mukana. Ensimmäisen varsinaisen työnsä näyttelijänä Greer teki tv-sarjassa iCarly vuonna 2010. Seuraavana vuonna hänet nähtiinkin jo MTV:n hittisarjassa Awkward, joka nosti hänet suureen suosioon.

Hän on näytellyt myös komediasarjoissa The Middle, Melissa & Joey ja Evergreen Christmas.

Alla olevassa kuvassa teinisarja Awkwardin näyttelijätähdet. Lisa Milleriä näyttelyt Greer Grammer toisena vasemmalta.

Greerin äiti on meikkitaiteilija Barrie Buckner, mutta Greer on saanut näyttelijänlahjan verenperintönä, sillä hänen isänsä Kelsey Grammer on tehnyt miljoonaomaisuuden pääroolillaan Frasier-sarjassa.

Greer aloitti People-lehden mukaan näyttelemisen jo aivan nuorena, jolloin hän esiintyi lukuisissa koulunäytelmissä. Esiintymisestä nauttiva Greer menestyi teini-ikäisenä myös kauneuskilpailuissa.

Näyttelemisen lisäksi Greer rakastaa laulamista, ja hän esitteleekin usein laulutaitojaan Instagramissa. Helmikuussa Greer julkaisi itsestään videon, jolla hän laulaa paikallisessa kuppilassa cover-version kappaleesta Need You Now.

Greer on myös innokas leipuri, ja osallistui Cupcake Wars -leivontaohjelmaan vuonna 2016.

– Olen aina rakastanut leipomista, aivan lapsesta asti. Siinä on vain jotain niin hauskaa, kun pääsee luomaan ja erityisesti koristelemaan herkkuja, joista ihmiset voivat nauttia, Greer hehkutti Instagramissa vuonna 2019.

Kelseyllä ja Greellä kerrotaan olevan erittäin lämpimät välit, ja he ovat toistensa kanssa paljon tekemisissä. Greer on kehunut haastatteluissa isänsä haaveilleen aina suurperheestä.

– Hän rakastaa vauvoja ja raksataa sitä, että hänellä on paljon lapsia. Hän on aina halunnut ison perheen, Greer kertoi reilu kymmenen vuotta sitten People-lehdelle.

Neljästi naimisissa olleella Kelsey Grammerilla on yhteensä seitsemän lasta eri liitoista, joten Greerillä on kuusi sisarusta. Kelseyn vanhin lapsi on vuonna 1983 syntynyt Spencer Grammer, jonka hän sai ensimmäisen vaimonsa Doreen Aldermanin kanssa. Greer Grammer syntyi helmikuussa 1992. Kelsey ei ollut naimisissa Greerin äidin Barrie Bucknerin kanssa.

Isä ja tytär punaisella matolla vuonna 2017.­

Toisen kerran Kelsey meni naimisiin jo heti samana vuonna 1992 Leigh-Anne Csuhanyn kanssa. Liitto päättyi vuodessa eroon, eikä heillä ole lapsia.

Vuonna 1997 Kelsey meni naimisiin kolmannen vaimonsa, malli ja tanssija Camille Donataccin kanssa. Pari sai kaksi lasta, tyttären ja pojan, vuosina 2001 ja 2004. He erosivat vuonna 2010.

Samana vuonna Grammer ilmoitti tulevansa isäksi viidettä kertaa. Lapsen äiti oli hänen uusi tyttöystävänsä, 25 vuotta nuorempi Katye Walsh. Walsh sai keskenmenon, mutta pari sai lopulta kolme lasta: tyttären vuonna 2012, sekä pojat vuosina 2014 ja 2016.