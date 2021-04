Janni Hussi sulkeutui neljän seinän sisälle altistuttuaan koronalle – pääsiäisen suunnitelmat olivat mennä uusiksi, kunnes hän sai yllättävän uutisen

Janni Hussin pääsiäissuunnitelmat joutuivat vaakalaudalle, kun hän altistui koronalle työpaikallaan. Pyhät sujuvat nyt visusti neljän seinän sisällä, mutta se ei häntä juuri haittaa.

Janni Hussin pääsiäissuunnitelmat olivat mennä kerta heitolla uusiksi, kun hän sai keskiviikkona tietää altistuneensa koronavirukselle työpaikallaan.

Hussin kollegalla Tuukka Ritokoskella todettiin alkuviikosta koronatartunta, ja niin myös Hussi suuntasi välittömästi koronatesteihin ja jäi karanteeniin.

Testituloksiaan Hussi odotteli muutaman päivän ajan kotonaan kahdestaan Harri-koiransa kanssa, sillä hänen puolisonsa, liikemies Joel Harkimo muutti varotoimenpiteenä hetkeksi pois parin yhteisestä kodista.

Hussin testitulos oli kaikeksi onneksi negatiivinen ja näin ollen pariskunta pääsee kuin pääseekin viettämään pääsiäisen pyhiä yhdessä.

– Sain nopeasti negatiivisen testituloksen. Otimme vielä muutaman varopäivän tähän väliin siltä varalta, jos alkaisinkin vielä oireilla. Näillä näkymin Joel kuitenkin tulee viikonlopuksi kotiin ja syömme pääsiäisaterian yhdessä kotosalla, Hussi iloitsee.

Negatiivisesta testituloksesta huolimatta Hussi viettää asianmukaisesti altistumistaan seuraavat kaksi viikkoa visusti karanteenissa, kuten myös Hussin ja Ritokosken kanssa Radio Suomipopin Aamulypsyä juontava Jaajo Linnonmaa.

Janni Hussi kaipaa entistä vapautta, mutta on oppinut nauttimaan myös korona-ajan arjesta.­

Hussi oli aikonut viettää pääsiäistä kotona Helsingissä joka tapauksessa. Ilman koronapandemiaa hän olisi tällä hetkellä viettämässä pääsiäistä mitä todennäköisimmin kotikaupungissaan Kouvolassa. Jo vuosien ajan perheen traditioihin on lukeutunut kokoontuminen yhteiseen pääsiäispöytään Kuusankoskella asuvien isovanhempien luona.

– Tämä on nyt jo toinen perättäinen pääsiäinen, kun jää mummon lammaspaistit syömättä. Se on tosi harmi, koska tällaiset tilanteet ovat muutenkin kortilla. Vaikka meilläkään ei ole mikään iso perhe, niin siellä on aina serkut ja tädit saman pöydän ääressä. On sääli, ettei tänäkään vuonna päästä sinne, Hussi harmittelee.

– Onneksi Jolle tykkää laittaa ruokaa, niin hän voisi tehdä minulle sen lammaspaistin, Hussi naurahtaa.

Kodista on tullut kuluneen vuoden aikana Hussille muutenkin tuttu paikka. Töiden ohella arkea rytmittävät tällä hetkellä lähinnä kotityöt ja erilaiset rutiinit, joita Hussi on itselleen rakentanut.

Vaikka Hussi tunnustaa kaipaavansa elämäänsä tietynlaista vapautta, kuten illanviettoja ystävien kanssa tai lomamatkoja, on hän opetellut nauttimaan arjestaan tällaisenaan.

– Juuri naurettiin muutama viikko sitten lähetyksessä, että viikonloputkin alkaa olla aika rutinoituneita. Lauantai on pyykinpesupäivä, sunnuntaisin käydään kävelyllä ja illalla saunotaan. Menen töistä toisiin töihin, menen kotiin ja katsomme jotakin sarjaa tai leffaa ja sitten nukkumaan, Hussi listaa rutiinejaan.

– Myös aamut toistavat aika lailla samaa kaavaa. Herään, menen töihin, syön töissä aamupalan... Tämä kuulostaa niin hölmöltä, että viikon kohokohtiani on aamupalan syöminen töissä. Mutta sellaista se on.

Vahvasti rutinoitunut arki tuo mukanaan myös omat haasteensa. Yksi niistä kohdistuu Hussin kohdalla parisuhteeseen, sillä hänen avopuolisonsa Joel Harkimon päivät kuluvat pitkälti etätöissä kotona. Kun kahden ihmisen vuorokausirytmit ovat täysin erilaiset, joutuu yhteisestä ajasta usein tinkimään.

– Välillä tulee tilanteita, että parisuhdettakin joutuu hieman tasapainottelemaan. Kun tulet kotiin pitkän päivän jälkeen ja olet kahdeksalta valmis nukkumaan, niin siinä vaiheessa toinen on täynnä virtaa. Usein siinä joutuu sanomaan, että katsotaanko sitten viikonloppuna uudelleen. Siinäkin mielessä tällaiset ylimääräiset vapaapäivät ovat ihan tervetulleita, Hussi selittää.

Hussille pääsiäispyhien kaltaiset arkivapaat ovat olleet harvinaista herkkua hänen hypättyään Radio Suomipopin Aamulypsyyn tuuraamaan äitiyslomalla olevaa Anni Hautalaa. Vaikka kiihkein alkuhuuma on Hussin mukaan jo laantumassa ja aamuherätykset tuntuvat toisinaan raskailta, on hän ollut radiossa kuin kotonaan.

– Välillä sitä maanantaiaamuisin raahautuu studiolle viikonlopun jälkeen silmät ristissä ja ajattelee, että eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta sitten kun pääset sinne studiolle ja aletaan jauhamaan, niin sitä ajattelee, että onhan tää nyt niin siistiä. On tuo porukka vaan sellainen yksi iso perhe, Hussi hehkuttaa.

Janni Hussista tuli nopeasti kuuntelijoiden suosikki.­

Radiojuontaja on ammatti, jossa ei voi koskaan olla valmis. Myös Hussi kokee vuoden aikana kehittyneensä monilla osa-alueilla. Alkujännityksen karistua tekemiseen on löytynyt tietty rentous, ja kemiat Linnonmaan ja Ritokosken kanssa ovat loksahtaneet kohdalleen. Kolmikon välinen dynamiikka toimii Hussin mukaan erinomaisesti, ja jokaisella on ohjelmassa oma tonttinsa.

– Alussa musta tuli sellainen kauppakeskuskuuluttaja, sillä olen kuitenkin kymmenen vuotta juontanut tapahtumia ja se oli tyyli, millä olin tottunut tekemään. Kesti hetken, että sain sellaisen rentouden ja sen fiiliksen, että tässä nyt puhutaan kaverille eli sille kuulijalle, Hussi selittää.

– Itse koen, että tuon Aamulypsyyn ripauksen Kouvolaa. Jaajo on paljasjalkainen helsinkiläinen ja Tuukkakin on Keravalta, vaikka hän toki kovasti koittaa sanoa, että on Kallion miehiä. Että mä ehkä saatan tuoda sellaista näkökulmaa kaupungin ulkopuolelta, hän pohtii.

Hussi on monta kertaa sanonut radiotyön olleen hänen pitkäaikainen haaveensa. Toistaiseksi se on osoittanut olevansa juuri sitä, mistä hän oli aina unelmoinut – ja enemmänkin. Kun Hussin pesti Aamulypsyssä aikanaan päättyy, hän toivoo voivansa jatkaa radiossa siitä huolimatta.

– Sehän on fakta, että Anni tulee takaisin jossakin vaiheessa. Tulevaisuus on tällä hetkellä täysin auki, mutta tämä työ on ollut kaikkea, mistä olen aina haaveillut.

– Tänä aikana sitä on myös huomannut, millainen merkitys viihteellä on ihmisille. Välillä tulee sellaisia alemmuuskomplekseja, että mä nyt puhun tässä asioista, joilla ei ole mitään merkitystä ja samaan aikaan sairaanhoitajat raatavat tuolla. Mutta sitten tulee niitä palautteita, että työt ovat menneet alta ja firma on konkurssissa, että meidän ohjelmamme avulla saa virtaa ja kestää tämän kaiken. Se lämmittää mieltä.

Aamuradio ei ole ainoa asia, joka Hussin on pitänyt kiireisenä. Vuosien varrella Hussi on ollut mukana myös lukuisissa televisioprojekteissa. Niistä ajankohtaisin on Ennätystehdas, joka palaa ruutuihin uusien jaksojen voimin 5. huhtikuuta. Jo edelliskaudella ohjelmaa juontanut Hussi pääsee siis palaamaan rakastamansa formaatin pariin.

– Tykkään Ennätystehtaassa hirveästi siitä, että siellä näkee tyyppejä, jotka suhtautuvat niin suurella intohimolla siihen yhteen asiaan, jossa he ovat äärimmäisen taitavia, Hussi sanoo.

– Se on niin siisti fiilis, kun näet ihmisiä, joilla on näin paljon erilaisia kykyjä ja taitoja. Sitten he tulevat sinne studioon ja pääset elämään rinnalla sen fiiliksen. Tänä vuonna siellä on tosi hauskoja temppuja, joita voi kokeilla kotonakin, kuten jääpalojen syöntiä sushipuikoilla. Tosi kivoja koko perheen juttuja. Mutta missään nimessä kaikkea ei kannata kokeilla itsekseen, hän muistuttaa nauraen.