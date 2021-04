Temptation Islandista tutut Vilma ja Juuso ovat eronneet – ”Mitta on mulla niin sanotusti täysi”

Viettelysten saarelta tuttu Vilma kertoo Instagramissa eronneensa lapsensa isästä Juusosta. Ex-parin esikoistytär syntyi 10 kuukautta sitten.

Temptation Island Suomi -sarjasta tutut Vilma ja Juuso ovat eronneet. Vilma kertoo erosta Instagramin tarinoihin lisätyissä videoissa.

Vilma kertoo olleensa jo viimeiset kaksi viikkoa yksin tyttärensä kanssa. Ex-parin esikoistytär Nella syntyi toukokuussa.

Vilma korostaa, ettei hän aio avata eron syitä enempää.

– Mä en tule avaamaan mitään syitä tälle erolle koskaan. Haluan suojella perhettäni, hän painottaa.

– Mitta on mulla niin sanotusti täysi. Toinen osapuoli voi halutessaan kertoa lisää. Haluan sanoa, että minulla oli todella painavat syyt tähän päätökseen, Vilma lisää.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta Vilma kertoo Instagramissa menneensä tyttärensä ehdoilla.

– En ole voinut henkisesti kovin hyvin ja olen mennyt Nella edellä, hän sanoo.

Vilma mainitsee käyneensä läpi monenlaisia tunteita eroprosessin aikana.

– Asia sattuu ja hävettää mua. Nolottaa yli kaiken, koska luulin aina, että ollaan always together.

– Jos rakkaus riittäis parisuhteeseen oltais vielä yhdessä, hän muistuttaa.

Vilma ja Juuso osallistuivat Temppareihin ensimmäisen kerran vuonna 2017.­

Vilma ja Juuso tulivat tutuksi Temptation Island Suomi -sarjan kolmannella tuotantokaudella. Parin suhteessa on ollut käänteitä, joista he ovat kertoneet myös sosiaalisessa mediassa. Vilma ja Juuso lähtivät viettelysten saarelle uudestaan ohjelman viidennellä kaudella, eikä draamalta vältytty. Heidän tavoitteenaan oli näyttää ohjelman katsojille, että he ovat tasapainoinen pariskunta, jossa luottamusta todella löytyy.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Katsojat eivät ymmärtäneet Juuson ylianalysointia ja sulkeutunutta käytöstä.

Vilma ja Juuso vuonna 2019.­

Temptation Island Suomi -ohjelman viidennellä tuotantokaudella nähtiin varsin tunteellinen hetki, kun Juuso kosi Vilmaa viimeisellä iltanuotiolla. Vilma vastasi yllätyskosintaan myöntävästi. Häistä on naisen mukaan ollut jo puhetta, mutta raskauden takia häät pidetään myöhemmin.

– Haluan pienet häät ystävien ja perheen kanssa. Isoja prinsessahäitä ei ole tiedossa, Vilma kertoi IS:lle vielä helmikuussa.

Toukokuussa pariskunta toivotti tervetulleeksi esikoisensa. Vilman synnytys käynnistyi ripsihuollon aikana. Naistenklinikan säädösten vuoksi Juuso ei päässyt mukaan synnytykseen. Vilma itse oli sairastanut koronan ja myös Juuso määrättiin sen vuoksi karanteeniin. Ilman puolisoa synnyttäminen oli Vilmalle rankka kokemus, mutta hän sai seuraajiltaan paljon tukea alusta asti.

– Juuso osallistui synnytykseen videopuhelun merkeissä, ja näki vauvan syntymän yhdessä mun kanssa, koettiin syntymä siis yhdessä. Kiitos Espoon sairaalan henkilökunnan, musta pidettiin tosi hyvä huoli, vaikka synnytys itsessään oli todella raskas ja epänormaali (kätilön sanoja lainaten), Vilma kirjoitti tuolloin.