Krokotiilimiehen tytär Bindi sai vauvan, jolle annettiin merkityksellinen nimi – tytön isoisä kuoli hirvittävällä tavalla

Irwinin perheen eläintarha -ohjelmasta tuttu Bindi sai puolisonsa kanssa tyttären.

Australialainen tv-tähti ja luonnonsuojelijana esiintyvä Bindi Irwin, 22, sai viime perjantaina esikoislapsensa yhdessä puolisonsa Chandler Powellin, 24, kanssa.

Onnelliset tuoreet vanhemmat jakoivat jo tyttärestään ensimmäiset kuvat sosiaalisessa mediassa. Samalla he paljastivat lapsensa nimen.

Lapsi syntyi uskomattoman sattuman kautta pariskunnan ensimmäisenä hääpäivänä.

– Onnellista ensimmäistä hääpäivää rakkaalle aviomiehelleni ja syntymispäivää kauniille tyttärellemme. Grace Warrior Irwin Powell.

– Viehättävä soturimme on kaunein valo. Grace on isoisoäitini nimi ja Chandlerin suvussa 1700-luvulta asti kulkenut nimi. Hänen keskimmäiset nimensä, Warrior Irwin, ovat kunnianosoitus isälleni ja hänen perinnölleen maailman uskomattomimpana villieläinten soturina. Hänen sukunimensä on Powell, ja hänellä on jo nyt lempeä sielu kuten isällään. Ei ole olemassa sanoja, joilla voisimme kuvailla loputonta rakkauttamme sydämissämme suloista pientä tytärtämme kohtaan. Hän valitsi täydellisen päivän syntyä ja tunnemme olomme valtavan siunatuiksi, Bindi kirjoittaa.

Bindi ja Chandler tähdittävät yhdessä Irwinin perheen eläintarha -ohjelmaa (orig. Crikey! It's the Irwins). Se pyörii Suomessa TV5-kanavalla. Ohjelmasta esitettiin vastikään Suomessa Bindin häät -erikoisjakso.

Jaksossa Bindi ja Chandler valmistautuvat menemään naimisiin sinnikkäästi siitä huolimatta, että koronakriisi on pyyhkäissyt koko maapallon yli. He viettivät tunnelmallista hääpäiväänsä vain lähimpien perheenjäsenten läsnä ollessa Australia Zoossa.

Bindi Irwinin isä on legendaarinen Krokotiilimies Steve Irwin. Krokotiilimies-tv-ohjelmaa tähdittänyt Irwin kuoli vuonna 2006 Bindin ollessa vasta 8-vuotias tyttö.

Pieni Bindi (kuvassa) oli isänsä silmäterä.­

Irwinin kuolema oli hyvin poikkeuksellinen ja järkyttävä. 44-vuotias mies oli kuvausreissulla Isolla Valliriutalla Australiassa. Hän kuvasi vedenalaista kohtausta pienen Bindin uuteen tv-sarjaan, kun kohtalokas onnettomuus tapahtui.

Kesken sukelluksen valtavan kokoinen keihäsrausku iski Irwiniä yllättäen suoraan sydämeen pyrstönsä päässä olevalla myrkkypiikillä.

Koska kyseessä oli tv-sarjan kuvaus, Irwinin viimeiset hetket tallentuivat videonauhalle.

– Siinä näkyy, kuinka Steve ui rauskun yläpuolelle, ja sitten rausku lyö pyrstöllään häntä rintaan. Steve vetää sen ulos, ja samalla hän onkin jo kuollut, Irwinin manageri John Stainton kuvaili tilannetta.

Steve Irwin kuvaamassa Africa's Deadliest Snakes -ohjelmaa (2001).­

Krokotiilimies ei pelännyt vaarallisia eläimiä.­

Kuolemaan johtanut onnettomuus oli hyvin harvinainen laatuaan. Keihäsrausku on normaalisti arka eläin, joka välttelee ihmisiä.

Irwinin luonto-ohjelmat keräsivät jopa satoja miljoonia katsojia ympäri maailmaa. Hänet tunnettiin miehenä, joka ei kaihtanut vaarallisia tilanteita tai villieläimiä.