Radiojuontaja Juho Keskitalo yllätti Janni Hussin melkoisella aprillipilalla.

Huhtikuun ensimmäisen päivän kunniaksi lukuisat suomalaiset ovat hauskuuttaneet ystäviään, perheenjäseniään sekä kollegoitaan erilaisilla aprillipiloilla. Yllätyksen järjesti myös radiojuontaja Juho Keskitalo, jonka pilan kohteeksi joutui hänen ystävänsä Janni Hussi.

Radio Suomipopin virallisella Instagram-tilillä julkaistiin torstai-iltapäivänä video, jossa komeilee jättimäinen Kampin kauppakeskuksen valotaululle ilmestynyt mainos. Mainoksessa hehkutettiin Hussin kuvitteellista kirjaa, jossa hän kertoo kuinka hän pääsi eroon kiusallisista ilmavaivoistaan.

– Janni Hussi näyttäisi julkasevan kirjan! Ihan on Kampin isoin mainosnäyttöki näemmä buukattu. Hieno homma, aiheet on hyvät. Oon pahoillani noiden ilmavaivojen puolesta, mut tosi kiva kuulla et oon sulle niin iso idoli, että ihan ryhdyt kirjailijaks kertoaksesi mun tarinan. Kiitos Janni! Terkuin Keskitalon Juho, Suomipopin Instagramissa kirjoitetaan.

Keskitalon aprillipila poiki Radio Suomipopin Instagram-seuraajilta riemastuneen vastaanoton. Myös Hussi itse riensi kommentoimaan kollegansa temppua.

– JUHO MITÄ V*TTUA, Hussi kirjoitti kommentissaan nauruhymiöiden kera.

– Erittäin hyvä, hehkutti eräs kanavan kuulijoista kommentissaan.

– Ai sa*tana, kuittasi toinen.

Keskitalo yllätti ystävänsä toden teolla.­

Kaksikon välinen naljailu alkoi jo hyvissä ajoin torstaiaamuna. Hussi julkaisi tuolloin Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän kehotti välttelemään Keskitaloa aprillipäivänä.

– Kevään ekat (viralliset) partsi-sumpit! Lämmin on! Jopa niin hiki että jää pehi ja sehi jäljet sohvaan. Ps. Jaajo ja Tuke säästy tänään massiiviselta aprillipilalta. Mut tää onneks vaan kerryttää pottia. Katellaan myöhemmin uusiks. Pps. Pysykää tänään kaukana Keskitalon Juhosta. Siihen ei voi luottaa, Hussi kirjoitti omassa päivityksessään.

Janni Hussi ja Juho Keskitalo aloittivat Radio Suomipopin juontajina samoihin aikoihin ja he juonsivat hetken aikaa myös yhteistä ohjelmaa. Nykyään Hussi juontaa Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmaa yhdessä Tuukka Ritokosken ja Jaajo Linnonmaan kanssa. Keskitaloa puolestaan kuullaan kanavan arki-illoissa.