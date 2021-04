”Sofia Belorf” -kirjan taustamiehelle yli vuosi vankeutta

Kaupoista vedetyn salanimikirjan taustahahmo tuomittiin samassa veropetosjutussa Janne ”Nacci” Tranbergin kanssa.

”Sofia Belorfin” nimissä kirjoitetun kohukirjan taustahahmoihin kuuluva mies tuomittiin vankeuteen suuressa Cannonball-moottoripyöräkerhoon liittyvässä veropetosjutussa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 50-vuotiaan miehen vuoden ja yhden kuukauden vankeuteen avunannosta törkeään veropetokseen.

Samassa jutussa on aiemmin tuomittu vankeuteen Cannonballin entinen johtaja Janne ”Nacci” Tranberg, joka on kerhon on entinen johtaja. Tranbergin ja 50-vuotiaan rikokset kytkeytyvät toisiinsa. Heidät ja kolmas mies tuomittiin maksamaan verottajalle yhteisvastuullisesti yli 91 000 euron korvaukset.

Tuomio liittyy laajaan, miljoonaluokan alv-petoskokonaisuuteen, jonka takana oli Cannonball. Syytettyjä kaikkiaan on kymmeniä, ja juttua on käsitelty käräjäoikeudessa osissa.

Tuomittu 50-vuotias itse ei ollut jengin jäsen, vaan asiantuntijatodistajana kuullun keskusrikospoliisin edustajan mukaan ”myötävaikuttaja”. Käräjäoikeus ei soveltanut hänen rangaistukseensa koventamisperustetta jengijäsenyyden perusteella.

50-vuotias on Tranbergin vanha ystävä. Tranberg itse ajautui välirikkoon Cannonballin kanssa vuonna 2017.

Nimimerkki ”Sofia Belorfin” kirjoittama Hesburgerking-niminen kirja vedettiin kauppaketjujen myynnistä melkein ilmestyttyään pari viikkoa sitten. Kirjan nimi viittaa nimimerkkiin, jota Tranberg syyttäjien mukaan käytti Katiska-huumeiden verkkokaupassa.

Oikea fitnessmallina ja sosiaalisen median ammattilaisena tunnettu Sofia Belórf on ilmoittanut tekevänsä kirjasta rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta ja identitettivarkaudesta.

Tranberg kiistää kaikki Katiska-syytteet. Hän on myös kiistänyt IS:lle olevansa kirjan takana.

Tuomittu 50-vuotias oli kirjan kustannusyhtiön hallituksen varajäsen, kun yhtiö perustettiin helmikuussa. Hän poistui tehtävästä pian perustamisen jälkeen.

50-vuotiaan syyksi nyt luettu avunantorikos ajoittui vuosille 2014–2015. Käräjäoikeus antoi tuomion torstaina.