Kauneusihanne on nykyään aika paljon muutakin kuin missikeisari Eino Makusen 90-60-90 -ihannemitat, muistuttaa toimittaja Nita Makkonen.

Missiorganisaatio ja Miss Suomi -kisan heijastamat asenteet ovat muuttuneet kovasti viime vuosikymmenen aikana. Vielä 90-luvulla Miss Suomet olivat koko kansan tuntemia julkkiksia. Pikkutytöt katsoivat missikisoja tv-ruudusta ja unelmoivat hiljaa mielessään Suomen kauneimman tittelistä.

Röyhkeästi fiilispohjalta heittäisin, että nuoret ihailevat nykyään toisenlaisia naispuolisia menestyjiä kuin missejä. Sellaisia naisia voisivat olla esimerkiksi pääministeri Marin, koripalloilija Awak Kuier, sometähti Mmiisas tai vaikkapa Forbesin mukaan maailman parhaiten tienaava julkkis Kylie Jenner.

Jos vähäpukeisten nuorten naisten ulkonäön arvostelu homehtuneisiin ”unelmamittoihin” vertaamalla unohdetaan, Miss Suomi -kisassa on hyviäkin puolia. Kilpailu on Suomessa perinteikäs tapahtuma ja misseihin liitetään monesti hyvänä pidettyjä arvoja. Heidän pitää olla kunnollisia, rikosrekisterittömiä Suomen kansalaisia. He esiintyvät paljon median edessä, joten he ovat varmasti missivuoden jälkeen harjaantuneita esiintyjiä nuoresta iästään huolimatta.

Kun tein juttua missikisan viime vuosien muutoksista, kysyin parilta edelliseltä Miss Suomelta, miksi he halusivat voittaa kisan. Anni Harjunpää (Miss Suomi 2019) arveli, että kisasta voisi saada paljon näkyvyyttä, mikä edistäisi mahdollisuuksia tehdä sometöitä ja mallinhommia.

Julkisuus ja sitä kautta seuraava somenäkyvyys onkin monen haave, mikä on hyvin ymmärrettävää, sillä parhaiten tienaavat sometähdet vetävät liksallaan vertoja toimitusjohtajille, lääkäreille ja lakimiehille. Esimerkiksi 19-vuotias Tuure Boelius tienasi 125 066 euroa ansiotuloja vuonna 2019.

Raha ei ole ainut syy näkyvyyden metsästämiseen. Yhteiskuntatutkimusta yliopistossa opiskeleva hallitseva Miss Suomi Viivi Altonen kertoi haaveilevansa siitä, että pääsisi jonain päivänä töihin YK:lle.

Villi ehdotukseni missikilpailua uudistaville henkilöille olisikin, että siitä tehtäisiin oikeasti nykypäivän nuorten haavemaailmaa vastaava kilpailu. Kauneusihanne on nykyään aika paljon muutakin kuin missikeisari Eino Makusen 90-60-90 -ihannemitat (nuoremmille tiedoksi, että 89-vuotias Makunen tarkoittaa noilla mitoilla naisen rinnan-, vyötärön- ja lantionympärystä senttimetreinä).

Missikisaan voitaisiin hakea rohkeasti aivan uudennäköistä kauneutta. Heitetään se Makusen unelmamissi, ikärajat ja ahdasmielinen sukupuolisuus vihdoinkin jo romukoppaan.

Näkisinkin mielelläni kisan voittajana (tai edes osallistujana) muitakin kuin cissukupuolisia kaunottaria.

Sillä tavalla menestystä saattaisi tulla myös niissä kuuluisissa Miss Universum -kisoissa. Tällä hetkellä hallitseva Miss Universum on eteläafrikkalainen lyhythiuksinen Zozibini Tunzi. 27-vuotias Tunzi on aktivisti, joka taistelee erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.