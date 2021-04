Lola Odusogan menestyksen jälkeen alkoi hidas mutta varma misseyden alamäki – vuoden 2019 voittaja antaa tittelistä haaveileville tärkeän neuvon

Perinteinen Miss Suomi -kilpailu on kokenut viime vuosina täyden muodonmuutoksen.

Perinteinen Miss Suomi -kilpailu on huojunut viime vuosina muutosten tuulissa.

”Suomen kaunein nainen” kruunattiin vuosikausia suorassa televisiolähetyksessä viikon parhaaseen katseluaikaan. Kisa järjestettiin loppukeväällä, kun luonto on kauneimmillaan.

Vielä 2000-luvun alussa kisat näytettiin MTV3-kanavalla lauantai- tai sunnuntai-iltana. Katsojia oli usein jopa 1,5 miljoonaa.

Takavuosina Suomi pärjäsi kansainvälisissä missikisoissa hyvin. Armi Kuusela ja Anne Pohtamo voittivat universumin kauneimpien tittelit vuosina 1952 ja 1975. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi pääsivät muun muassa Virpi Miettinen vuonna 1965, Satu Östring vuonna 1966 ja Harriet Eriksson vuonna 1969. Aulikki Järvinen voitti toisen perintöprinsessan kruunun Miss Universumeissa vuonna 1962, Leena Brusin puolestaan vuonna 1968.

Myös 70- ja 80-luvuilla suomalaiskaunottaret pääsivät muutama kertaa kolmen parhaan joukkoon. 90-luvulla iloa toi Lola Odusogan kolmas sija Miss Universumeissa.

Anne Pohtamo valittiin maailman kauneimmaksi vuonna 1975.­

Satu Östring sai ensimmäisen perintöprinsessan kruunun kutreilleen Miss Universumeissa vuonna 1966.­

Lola Odusoga hurmasi uimapukukierroksella 1996.­

Sitten alkoi missikisan hidas, mutta varma kiinnostuksen väheneminen. Vuonna 2011 kisaa katsoi enää noin 800 000 suomalaista. Seuraavana vuonna MTV3 ilmoitti luopuvansa kisan esittämisestä. Kisa siirtyi ensin Liv-kanavalle ja myöhemmin TV5-kanavalle. TV5-kanavalla keskikatsojamäärä oli vähimmillään 295 000 ihmistä.

Vuonna 2017 missikisa siirrettiin aurinkoisesta keväästä pimenevään syksyyn. Miss Suomi -organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren kertoi tuolloin IS:lle, että uudistuksen tavoitteena oli tarjota missifinalisteille pitkä koulutusjakso kesäisin ennen itse kilpailua.

Pitkän koulutusjakson tausta-ajatus oli kehittää nuorten naisten itseluottamusta ja esiintymistaitoja. Tavoitteena oli nimenomaan menestys kansainvälisissä missikilpailuissa.

– Suomalaisilta puuttuu usein itseluottamusta. Sitä meidän pitää työntää heidän aivoihin, että he uskoisivat itseensä lavalla ja esiintymistilanteissa. Menemme tässä kansainvälisempään suuntaan, Sjögren (os. Kantola) kuvaili.

Vuonna 2018 kisat siirtyivät kokonaan pois tv-ruudusta. Alina Voronkova valittiin voittajaksi vuonna 2018 lähetyksessä, joka esitettiin Viafree-netti-tv-palvelussa.

Kilpailu päätettiin jälleen muuttaa kokonaan uuteen uskoon. Vuonna 2019 alkoi Matkalla Miss Suomeksi -niminen tv-sarja, jota esitetään Alfa-TV:llä. Kymmenosaisessa sarjassa seurataan missifinalistien matkaa ensimmäisistä koekuvauksista kohti Miss Suomen kruunaamista.

Kaikkien muutosten jälkeen misseys on hyvin erilaista kuin aiemmin.

Viimeisin Miss Suomeksi valittu nainen on Helsingissä asuva yhteiskuntatutkimuksen ja psykologian opiskelija Viivi Altonen. Kysyimme häneltä, miten hänen missivuotensa on tähän mennessä sujunut ja onko se vastannut odotuksia.

25-vuotias Altonen kruunattiin Miss Suomeksi syyskuussa. Vaikka korona on rajoittanut töiden tekemistä hurjasti, hän on päässyt tekemään monia itselleen mielekkäitä työtehtäviä. Mallikuvausten sekä tv- ja radiohaastattelujen lisäksi hän on esiintynyt seminaareissa ja yritystapahtumissa.

– Olin esimerkiksi Suomen naisten yrittäjäpäivillä yksi pääpuhujista. Se oli tosi hienoa, Altonen kertoo innostuneen kuuloisena puhelimessa.

Altonen harjoitteli Miss Suomi -kisoja varten sinnikkäästi vuodesta 2015 lähtien. Treenaaminen tarkoitti hänen mukaansa pieniä asioita, kuten esimerkiksi kielitaidon ja esiintymisen harjoittelua epäsäännöllisen säännöllisesti. Hänen mielestään on ”itsestään selvää”, että misseys on nykyään erilaista kuin 60- ja 70-luvulla.

Ensimmäinen aamu missiksi kruunaamisen jälkeen oli Altosen mukaan euforinen. Hän ajattelee edelleen, että misseys vastaa hänen ennakkokäsitystään siitä, millaista se voisi olla.

– Koen, että Miss Suomi -kisan voittaminen on hyvä ponnistuslauta, ja sitten se on itsestä kiinni, miten sen haluaa käyttää.

– Se on lopulta tehtävä, jota kautta voi saada paljon vaikutusvaltaa. En tiedä, missä ajassa unelmiani on mahdollista saavuttaa, mutta haluaisin esimerkiksi joskus tehdä töitä YK:lle, Altonen pohtii.

Viivi Altonen tuuletti voittoa viime syyskuussa.­

Suomi ei ole poikkeusmaa, mitä tulee missikilpailun totaaliseen muodonmuutokseen. Ruotsissa perinteinen Fröken Sverige -kilpailu lopetettiin entisessä muodossaan jo vuonna 2009. Taustalla oli kasvava kritiikki Miss Universum -kilpailua kohtaan.

Tilalle on tullut pienimuotoisempi Miss Universe Sweden -kisa, jossa valitaan Ruotsille vuosittain edustaja Miss Universum -kilpailuun.

Tänä vuonna Miss Suomi -kilpailu täyttää 90 vuotta, minkä kunniaksi vuoden 2021 Miss Suomi -kilpailu järjestetään All Stars -kilpailuna. Finaalikymmenikkö julkistetaan medialle toukokuussa.

– Kyseessä on kutsuvieraskilpailu, johon osallistuu aiemmilta vuosilta tuttuja missikonkareita. Odotukset ovat korkealla, koska jokainen osallistuja on käynyt More Than Beauty Academyn missikoulutuksen. Uskon, että taisto kruunuista on kovempi kuin koskaan aikaisemmin, toimitusjohtaja Sjögren tiedotti helmikuussa.

Anni Harjunpää oli Altosen edeltäjä Miss Suomena. Hän haki missiksi hetken mielijohteesta, kun halusi kokeilla elämässään jotain uutta.

– Se oli minulle elämää mullistava juttu monella tavalla. Olen pikkukaupungista kotoisin, ja yhtäkkiä olin Helsingissä antamassa haastatteluja ja tekemässä julkista työtä, hän sanoo.

Anni Harjunpää valittiin missiksi 2019.­

24-vuotias Harjunpää haaveili mallintöistä ja ammattimaisesta sisällöntuotannosta someen. Hän myöntää, että yksi syy hakea Miss Suomi -kilpailuun oli näkyvyys. Kisan kautta saa edelleen paljon julkisuutta.

Missivuoden aikana tehtävät työt eivät aina ole vain kauniissa vaatteissa kameran edessä poseeraamista. Harjunpää oli varautunut siihen jo etukäteen.

– Tiesin, että missintöitä on tosi laidasta laitaan. Ne voivat olla minkälaisia vain esittelytehtäviä, messutöitä tai juontokeikkoja.

Nykyään hän tekee sometyön lisäksi osa-aikaisen vaatekaupan myyjän töitä. Muun maailman tavoin hän odottaa, että koronan uhka helpottaisi ja uraakin olisi taas helpompaa luoda.

– Missiksi haluaville voin antaa sellaisen neuvon, että itse täytyy tehdä tosi, tosi paljon töitä, että siitä seuraa jotain. Onhan siinä tietysti ihmisiä, jotka auttavat, mutta kukaan ei tee töitä sun puolesta.