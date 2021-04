Muistatko Hulk Hoganin? Showpainitähti ajautui suosionsa huipulta rajuun syöksykierteeseen – seksiskandaali repi koko perheen hajalle

Hulk Hogan perheineen esiintyi 2000-luvun alussa omassa tosi-tv-sarjassaan. Sarja päättyi pariskunnan eroon ja pian alkoi raju alamäki.

Viiksistään tunnettu Hulk Hogan, 67, oikealta nimeltään Terry Bollea, on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista showpainin legendoista ja uranuurtajista.

Hän aloitti uransa jo vuonna 1977, mutta showpainin ystävien huulille hänen nimensä nousi 1980-luvulla, kun hän liittyi WWF:ään (World Wrestling Federation).

Yli kaksi metriä pitkän painijätin ura oli vivahteikas. Hän riitautui useaan otteeseen WWF:ää ja myöhemmin WWE:tä (World Wrestling Entertainment) luotsanneen Vince McMahonin kanssa ja poistui sarjasta usein ovet paukkuen, palaten kuitenkin myöhemmin aina takaisin.

Hulk Hogan muistetaan ikonisista viiksistään ja punakeltaisista asuistaan. Kuva vuodelta 1995.­

Vuonna 2005 Hoganin perhe sai yhdysvaltalaiselle VH1-kanavalle oman tosi-tv-ohjelman Hogan knows best. Suomessa sarjaa esitettiin Sub- ja MTV-kanavilla nimellä Hurjat Hoganit. Sarjaa kuvattiin yhteensä neljän tuotantokauden ajan vuosina 2005–2007.

Sarjassa kuvataan Hulkin ja hänen perheensä elämää Floridassa. Perheeseen kuuluvat vaimo Linda, tytär Brooke ja poika Nick. Sarjan alkaessa Hulk oli 52-, Linda 46-, Brooke 17- ja Nick 15-vuotias.

Hulk piti tiukkaa kuria autoista kiinnostuneelle, keppostelevalle pojalleen ja pop-tähteydestä haaveilevalle tyttärelleen.

Eläinrakas Linda oli miestään huomattavasti lempeämpi kasvattaja, mutta huolissaan sekä Hulkin aikeista palata painikehään että poikansa haaveista jatkaa isänsä merkitsemällä tiellä showpainijana.

Sarja päättyi vuonna 2007, kun vuonna 1983 naimisiin menneet Hulk ja Linda erosivat. Avioeroa haki Linda, joka kertoi syyksi aviomiehensä uskottomuuden. Heidän tyttärensä Brooken hyvä ystävä, tuolloin 33-vuotias Christiane Plante väitti National Inquirerille harrastaneensa seksiä Hulk Hoganin kanssa.

Hulk ei ole tiettävästi koskaan myöntänyt julkisesti syrjähyppyään Planten kanssa. Planten ulostulo aiheutti kuitenkin Hoganeiden eron, ja Brooke laittoi välit poikki ystävänsä kanssa. Plante vetäytyi vähin äänin julkisuudesta kohun jälkeen.

Hulk Hogan on ollut vuodesta 2010 alkaen naimissa maskeeraaja Jennifer McDanielin kanssa.­

Pian eron jälkeen Hulk Hogan alkoi seurustella itseään 21 vuotta nuoremman maskeeraajan Jennifer McDanielin kanssa. Pari meni kihloihin vuonna 2009 ja naimisiin 2010.

Vuonna 2012 Hogan joutui jälleen seksiskandaalin kohteeksi. Tällä kertaa julkisuuteen vuoti video, jolla hän harrastaa seksiä parhaan ystävänsä, radiopersoona Bubba ”The Love Sponge” Clemin vaimon Heather Colen kanssa. Muutamaa kuukautta myöhemmin Gawker-sivusto julkaisi lyhyen otteen videosta sivustollaan.

Hulk Hogan haastoi Clemin ja Colen sekä Gawkerin oikeuteen. Oikeuden materiaaleista kävi ilmi, että Hogan ja Cole harrastivat seksiä kolme kertaa kesäkuussa 2007. Clem ja Cole salakuvasivat aktit makuuhuoneeseen piilotetulla videokameralla.

Videoilta käy ilmi, että Clem oli tietoinen parhaan kaverinsa ja vaimonsa välisistä puuhista. Hän muun muassa kertoo suuntaavansa työhuoneeseensa, jotta kaksikko voi hoitaa hommansa rauhassa.

Yhdellä videoista kuullaan avioparin välinen keskustelu, kun Hogan oli poistunut paikalta. Clem sanoo, että Hoganin kiristäminen videoilla voisi tarjota kaksikolle lokoisat eläkevuodet.

Clemin ja Colen osalta oikeusjuttu päättyi sovintoon, ja Cole pyysi myöhemmin julkisesti anteeksi Hoganilta. Clem maksoi Hoganille 5 000 dollaria korvauksena yksityisyyden loukkaamisesta.

Bubba Clem ja Heather Cole menivät naimisiin vuonna 2007. Pian tämän jälkeen kuvattiin video, jolla Hulk Hogan harrastaa seksiä Colen kanssa.­

Gawkerin osalta oikeuskäsittely jatkui, ja lopulta vuonna 2016 oikeus tuomitsi sivuston maksamaan Hulk Hoganille 115 miljoonaa dollaria korvauksena kunnianloukkauksesta, yksityisyyden loukkaamisesta ja henkisestä kärsimyksestä.

Summa aleni myöhemmin sovittelussa 35 miljoonaan dollariin, mutta Gawker ajautui tästä huolimatta konkurssiin.

Hogan kertoi myöhemmin katuvansa päätöstään harrastaa seksiä Colen kanssa. Hän sanoi videon julkitulon satuttaneen häntä syvästi ja avautui tuolloisesta mielentilastaan.

– Olin silloin todella pohjalla. Niin pohjalla, että halusin tappaa itseni, Hulk Hogan totesi radiohaastattelussa lehtitietojen mukaan.

Kun videolla käydyt keskustelut tulivat julkisiksi oikeudenkäynnin edetessä, joutui Hogan uudelleen kohun silmään. Videolle nimittäin tallentui hänen ja Colen välinen keskustelu, jossa Hogan avautuu erittäin rasistiseen sävyyn tyttärensä silloisesta tummaihoisesta poikaystävästä ja puhuu halventavasti homoseksuaaleista.

Rasismikohun seurauksena Hogan erotettiin painiorganisaatio WWE:stä ja poistettiin organisaation kunniagalleria Hall of Famesta. Vuonna 2018 hän sai paikkansa galleriassa takaisin. WWE perusteli päätöstä sillä, että Hulk Hogan oli kuluneiden kolmen vuoden aikana osoittanut aidosti katuvansa sanomisiaan.

– En ole sellainen. Uskon vahvasti, että jokainen ihminen on tärkeä, eikä ketään tulisi kohdella eriarvoisesti rodun, sukupuolen, suuntautumisen, uskonnon tai muun takia. Olen pettynyt itseeni, että käytin loukkaavaa kieltä, joka oli ristiriidassa omien arvojeni kanssa, Hogan kommentoi sanomisiaan Mirror-lehdelle kohun ollessa kuumimmillaan.

Hoganeiden avioero oli katkera ja riitaisa. Marraskuussa 2007 vireille tullut prosessi saatettiin päätökseen vasta heinäkuussa 2009.

Pariskunnan omaisuus ositettiin, ja Linda sai 70 prosenttia heidän yhteisistä, yli 10 miljoonan dollarin käteisvaroistaan sekä kolme miljoonaa dollaria pariskunnan kiinteistöistä. Lisäksi Linda sai 40 prosentin osuuden Hulkin omistamista yrityksistä.

Linda sai myös useita Hulkin autoja itselleen, kuten Mercedes-Benzin, Cadillacin, Rolls-Roycen, Corvetten ja useita maastoajoneuvoja. Tästä huolimatta Hulkille itselleenkin jäi tiettävästi jäljelle merkittävä kokoelma autoja.

Linda Hogan alkoi eronsa jälkeen seurustella itseään 29 vuotta nuoremman Charlie Hillin kanssa. Pari ehti neljän vuoden jälkeen kihloihin, mutta erosi pian sen jälkeen.­

Pian eronsa jälkeen Linda alkoi seurustella itseään 29 vuotta nuoremman Charlie Hillin kanssa. Hill oli tuolloin 19-vuotias ja Linda Hogan 48-vuotias. Hill kosi Hogania televisiossa 2012, mutta pian tämän jälkeen pari päätyi eroamaan.

Pari vuotta eron jälkeen Hill haastoi Linda Hoganin oikeuteen ja vaati tältä 1,5 miljoonaa dollaria korvauksena työstä, jota Hogan oli laittanut tämän tekemään heidän suhteensa aikana. Hillin mukaan hän ei saanut korvausta tekemästään työstä, mutta jätti tosin mainitsematta, että eli tämän kanssa ilmaiseksi.

Haasteessaan Hill kertoo joutuneensa muun muassa lannoittamaan 10 hehtaaria avokadopuita, kaivamaan uoman, vahaamaan jahdin, siivoamaan kaislikkoa ja tekemään rakennus- ja maisemointitöitä.

Oikeusjuttu oli ristiriidassa pariskunnan erotessaan tekemän sopimuksen kanssa, jonka mukaan Hill sai pitää kuorma-auton, maastopyörän, Hoganille antamansa kihlasormuksen ja 9 000 dollaria sillä ehdolla, että pitää parisuhteen asiat luottamuksellisesti omana tietonaan.

Kanne hylättiin vuonna 2015, jonka jälkeen Hogan haastoi itse ex-poikaystävänsä oikeuteen, koska tämä oli rikkonut heidän välistä sopimustaan. Vielä samana vuonna oikeus päätti, että Hogan on oikeutettu 49 000 dollarin korvauksiin sopimusrikkeestä.

Myös Linda Hogan joutui ex-miehensä tavoin rasismikohun silmään vuonna 2020, kun hän julkaisi twiitin liittyen George Floydin kuoleman laukaisemiin Black Lives Matter -mellakoihin.

– Katson ryöstelyä, he ovat kaikki afroamerikkalaisia. En tiedä, miten ryöstely ja varastelu parantaa tilannetta, mutta jos he haluavat tulla kuulluksi, heitä täytyy sivistää, Linda kirjoitti sittemmin poistamassaan twiitissä.

Myös Hoganin perheen lasten elämä on ollut vaiherikasta vanhempien eron ja sarjan päättymisen jälkeen.

Jo sarjan kuvausten aikaan perheen Nick-pojalla oli taipumusta kaahailla nopeilla autoilla pitkin Floridan katuja, minkä takia hän oli useaan otteeseen tekemisissä poliisien kanssa.

Nick Hogan seurustelee nykyään entisen pornotähden Tana Lean kanssa. Kuva vuodelta 2019.­

Kaahailu sai synkän lopun syksyllä 2007, kun Nick menetti autonsa hallinnan ja törmäsi ystävänsä John Grazianon kanssa päin puuta. Nick ajoi onnettomuushetkellä humalassa.

Molemmat selvisivät onnettomuudesta hengissä, mutta Graziano, joka ei käyttänyt turvavyötä, sai vakavan aivovaurion ja joutuu viettämään loppuelämänsä ympärivuorokautisessa hoidossa. Tuolloin 22-vuotias Graziano oli Irakin sodan veteraani.

Tapahtumahetkellä 17-vuotias Nick tuomittiin kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen. Hän vietti tuomionsa muista vangeista erillään, koska oli alaikäinen. Hän oli eristyksissä 23 tuntia vuorokaudesta.

Nykyään Nick seurustelee ex-pornotähti Tana Lean kanssa.

Tytär Brooke puolestaan jatkoi tv-sarjan päättymisen jälkeen omaa spin-off-sarjaansa Brooke Knows Best, jota tehtiin kahden tuotantokauden ajan vuosina 2008–2009. Se keskittyi seuraamaan Brooken matkaa kohti poptähteyttä.

Brooke julkaisi vuosina 2006 ja 2009 kaksi albumia, joista kumpikaan ei saanut valtavaa suosiota osakseen. Sittemmin hän on tehnyt sivurooleja elokuvissa ja vaihtanut musiikkityyliään popista countryyn.

Brooke Hogan oli kihloissa jenkkifutaaja Phil Costan kanssa, mutta suhde päättyi eroon 2013. Hän on myös vieraillut yksittäisissä showpaini-tapahtumissa.¨

