Suomalainen Aili Nupponen eli 50 vuotta sitten samassa kartanossa, jossa asuu nyt Donald Trump. Elämä Amerikan rikkaimman naisen kotona oli satumaista ja täynnä uskomatonta luksusta.

Ilta-Sanomat julkaisee pääsiäisenä alkuvuoden luetuimpia juttuja. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 21.2.2021.

Maskussa syntynyt Aili Nupponen oli seikkailunhaluinen ja puuhakas ihminen. Hän nautti siitä, että asioita tapahtui ja elämä oli vaihtelevaa. Aili oli kasvattanut viisi lasta sota-ajan Suomessa ja tukenut miestään tämän uralla huonekalutehtailijana. Myöhemmin hän oli jäänyt leskeksi, mennyt töihin helsinkiläiseen palvelutaloon ja opiskellut englantia työväenopistossa.

Osa Ailin lapsista oli muuttanut Amerikkaan, ja 1970-luvun taitteessa hän päätti tehdä samoin. 65-vuotias Aili otti lopputilin, hankkiutui eroon asunnostaan Helsingissä ja pakkasi laukkunsa. Viikkoa myöhemmin alkoi seikkailu, jonka Ailin tyttärentytär taltioi kasetille vuonna 1985, jotta tarina säilyisi suvussa.

Aili kuoli kymmenen vuotta myöhemmin 90-vuotiaana, mutta hänen kertomuksensa elää yhä hänen tyttärentyttärensä nauhoituksissa. Tämä juttu perustuu niihin.

Aili Nupponen vietti 1970-luvun alun Mar-a-Lagon kartanossa, jossa asuu nykyään ex-presidentti Donald Trump.­

Yhdysvalloissa Ailista tuli yksi niistä muutamista suomalaisista, jotka pääsivät todistamaan maailman rikkaimpiin kuuluneen elintarvikeperijätär Marjorie Merriweather Postin häkellyttävää elämää. Aili päätyi töihin ökyrikkaalle Postille ja näki, miten käsittämätöntä luksusta elämä oli tarkoin varjeltujen kulissien takana.

Marjorie Merriweather Post kuvattuna uudenvuodenpäivänä 1920 Pariisissa. Post vietti paljon aikaa Euroopassa, ja hankki sieltä taideaarteita.­

Post nousi esiin tänä talvena, sillä hänen tarinansa kytkeytyy yhteen Yhdysvaltojen ex-presidentti Donald Trumpin kanssa. Post rakennutti Floridan Palm Beachissa sijaitsevan hulppean Mar-a-Lagon kartanokompleksin, josta tuli maailmanpolitiikan näyttämö Trumpin presidenttikauden aikana. Nyt kiistelty ex-presidentti asuu lomakeitaassaan, jossa myös Aili Nupponen eli 50 vuotta sitten.

Aili päätyi Mar-a-Lagoon saatuaan mystisen puhelun, jossa hänen kerrottiin saaneen töitä. Ehtona oli, että Floridassa ystävänsä luona oleskellut Aili pakkaisi välittömästi tavaransa ja olisi valmiina vielä samana päivänä kello 12. Kukaan ei tiennyt, kuka soittaja oli ja miksi hän tarjosi Ailille töitä.

Aili kuitenkin totteli puhelun ohjeita. Lounasaikaan häntä saapui noutamaan siniseen univormuun pukeutunut autonkuljettaja, joka kertoi vievänsä Ailin isoimpaan taloon Atlantin rannalla. Perillä aseistetut vartijat tekivät kunniaa ja Ailin suu loksahti auki. Hän oli saapunut suurimpaan taloon, jonka oli eläessään nähnyt.

– Minua hermostutti, että mihin hän oikein minua muiluttaa. Sitten hän sanoi, että tuo on se talo. Sydämeni pomppasi kurkkuun, että härregud, linnaanko minua viedään? Aili Nupponen muistelee tyttärentyttärensä taltioimilla nauhoilla.

Ilmakuva Mar-a-lagon residenssistä 20. tammikuuta.­

Ilmakuva vuodelta 1937. Kompleksin rakentamisessa meni neljä vuotta, 1924–1927.­

Aili oli kyyditty vuonna 1927 valmistuneeseen Mar-a-Lagoon, jonka Marjorie Merriweather Post oli rakennuttanut asunnoksi itselleen edellisen talonsa jäätyä ”liian pieneksi”. Hulppeassa kartanossa oli 126 huonetta, suuret puutarhat ja sata työntekijää. Post oli kuskannut rakennusta varten kolme laivalastillista tiiliä Espanjasta ja Italiasta, ja käyttänyt rakentamiseen niin paljon lehtikultaa, että se uhkasi loppua Yhdysvalloista kokonaan.

Post tunnettiin aikansa seurapiirikaunottarena ja ylellisestä elämästä nauttineena perijättärenä. Hänestä tuli yksi maailman rikkaimmista naisista, kun hän peri isältään C. W. Postilta General Foods -elintarvikeyrityksen. Myöhemmin hän kehitti yrityksen toimintaa ja tahkosi lisää omaisuutta.

New York Timesin mukaan Post oppi jo lapsena isältään, ettei rahaa tullut säästellä, vaan siitä tuli nauttia ja sillä piti auttaa muita ihmisiä. Isä oli Postin suurin esikuva, joka opetti hänelle kaiken bisneksestä ja jonka opetusten mukaan Post eli. Hän tuhlasi miljoonia paitsi itseensä, taideaarteisiin, koruihin ja luksuskiinteistöihin, myös läheisiinsä ja hyväntekeväisyyteen.

Post meni naimisiin neljästi, mutta kaikki hänen liittonsa päättyivät eroon. Hän sai kolme tytärtä, jotka pääsivät osaksi äitinsä yltäkylläistä elämää. Myöhemmin myös seitsemän lastenlasta ja 11 lastenlastenlasta saivat häneltä miljoonia.

Kuvia ja lehtileikkeitä Mar-a-Lagosta Aili Nupposen albumeista.­

Mar-a-Lagoon saavuttuaan Aili Nupponen sai käyttöönsä suuren huoneen, jonka ikkunat avautuivat kartanon puutarhoihin. Niitä koristivat valtavat määrät kukkia ja hedelmäpuita, joiden satoa työntekijät saivat syödä niin paljon kuin jaksoivat.

– Siellä kasvoi appelsiineja, banaaneja ja mandariineja. Ajattelin, että voi hyvä ihme. Ja sitä kukkaloistoa! Se oli jotain niin tavatonta, että kuin olisi Tuhat ja yksi yötä -sadussa.

Aili ihaili sitä, miten kymmenen mustaa puutarhuria olivat hoitaneet kasveja vuosikymmeniä. Häntä kuitenkin ihmetytti se, etteivät puutarhurit saaneet koskaan tulla sisälle kartanoon joko ihonvärinsä tai asemansa takia. Mar-a-Lagossa oli tarkka hierarkia, ja jokainen työntekijä tiesi paikkansa ja siihen liittyvät säännöt.

Ailin tehtäväksi tuli huolehtia Postin palvelusväelle tarkoitetusta ruokasalista. Ensimmäisenä työpäivänään häntä jännitti, kun hän kattoi aamuseitsemältä lautaset, veitset ja haarukat 35:lle työntekijälle. Hän oli myös pedannut sänkynsä, mutta oppi pian, ettei se ollut hänen tehtävänsä.

– Minulle tultiin sanomaan, että et sinä saa pedata sänkyäsi. Sitä varten on toinen ihminen, joka laittaa huoneesi. Saat vain itsesi laittaa kuntoon.

Ensimmäisenä päivänään Aili tapasi työnantajansa madame Postin, kuten häntä kartanossa kutsuttiin. Post toivotti Ailin lämpimästi tervetulleeksi, sillä hän piti pohjoismaisista työntekijöistä. Hänen palveluksessaan oli jo entuudestaan muutamia suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia.

– Hän kysyi, mistä maasta olen ja totesi: ”Oh I love Finnish girls!” (suom. rakastan suomalaisia tyttöjä). Minulta putosi kivi sydämeltä.

Aili Nupponen ikuisti Amerikan-vuotensa lukuisiin valokuviin. Kuvissa hän poseeraa Mar-a-Lagon puutarhassa, kartanon sisällä, Marjorie Merriweather Postin yksityiskoneen edustalla sekä sisällä lentokoneessa.­

Aili huomasi nopeasti, että arki madame Postin kanssa oli satumaisen ylellistä ja kaukana siitä, mihin Suomessa oli totuttu. Mar-a-Lagolla oli omat sähkö- ja puhelinlaitoksensa ja postikeskus. Porteilla aseistetut vartijat vartioivat kartanoa, sen asukkaita ja vieraita tarkasti. Postin maille ei päässyt ilman asianmukaista kulkulupaa, eikä sieltä saanut poistua turhaan.

Postin huushollin keittiössä hääri aina kolme keittäjää ja neljä apulaista. Kartano oli kuin suuri hotelli, jossa tuli ja meni jatkuvasti vieraita, ja joita varten kaiken piti olla ensiluokkaista.

– Kaikki oli kullasta, itse kattokin 18 karaatin kultaa, samoin veitset, lautaset ja kynttilänjalat. Se oli kuin taivaassa.

Päivät Mar-a-Lagossa rakentuivat aterioiden ympärille, joista jokainen työntekijä pääsi nauttimaan. Aamiaisella kello kahdeksan esille tuotiin valmiiksi lämmitetyt tarjottimet ja valtava kulho appelsiineja, josta sai puristaa itselleen mehua. Tarjolla oli munakokkelia, paahtoleipää, pekonia ja kaikkea mitä kuvitella saattoi.

Kymmeneltä oli vuorossa kahvi ja pikkuleivät, kello 12 katettiin lounas. Silloin esille kaivettiin jättimäinen tarjotin, jossa oli valtava pino hedelmiä: päärynöitä, banaaneja ja luumuja. Osa niistä oli lennätetty paikalle yksityiskoneella Washingtonista. Pari tuntia lounaan jälkeen oli jälleen kahvien aika.

– Siellä oli täytekakku joka päivä neljä vuotta kello kaksi, vaikka kenelläkään ei ollut syntymäpäivä, Aili kertoi.

Iltapäivällä viiden aikaan tarjoiltiin ”cool cut” eli kylmiä ruokia sisältävä herkkuateria.

– Hirmuinen vati, jossa oli kinkkua, makkaraa, kieltä ja kaikenlaista leikkelettä, mitä vain voi olla, sekä salaattia.

Aamuisin Aililla oli kiire, mutta yleensä hänen työnsä päättyivät jo kahdelta iltapäivällä. Sen jälkeen sai viettää vapaa-aikaa ja käydä ostoksilla Palm Beachissa autonkuljettajan kanssa. Välillä Aili kävi teatterissa ja iltaisin suuressa tanssisalongissa järjestettiin elokuvanäytöksiä. Elämä oli mukavaa ja kaiken lisäksi työstä maksettiin hyvin.

– Siellä maksettiin 100 dollaria viikossa. Rouva Kennedy tarjosi vain 60 dollaria viikossa. Ei Suomessa päästy sellaisiin palkkoihin.

Nykyrahassa Postin maksama palkka vastaisi noin 575 euroa viikossa.

Marjorie Merriweather Postin Hillwoodin kartano toimii nykyään museona.­

Washingtonissa sijaitsevan Hillwoodin puutarhat olivat Aili Nupposen mukaan vieläkin loisteliaammat kuin Mar-a-Lagon.­

Madame Postin makuuhuone.­

Postin huushollissa kaiken piti olla aina ensiluokkaista, sillä vieraita kestittiin jatkuvasti. Kuva Hillwoodin aamiaishuoneesta.­

Postin pukeutumishuonetta koristivat perheenjäsenten valokuvat.­

Mar-a-Lagon lisäksi Post omisti useita muita kiinteistöjä. Aili Nupposen mukaan paikkaa vaihdettiin noin kolmen kuukauden välein niin, että talvi vietettiin Mar-a-Lagossa, kevät ja syksy Washingtonissa sijaitsevassa Hillwoodin kartanossa ja kesä Camp Topridgen ”piilopirtissä” New Yorkin osavaltion Adirondack-vuorilla.

– Aina oltiin joko menossa tai tulossa.

Postilla oli oma Merriweather-lentokone, jolla matkat taitettiin. Lisäksi oli autolaivue, joka kuljetti palvelijat, matkatavarat ja vieraat lentokentälle. Postin yksityiskoneessa Aililla oli oma silkkisohva, jolla hän taittoi matkansa. Post itse matkusti koneen takaosassa omilla sohvillaan hienojen kukkalaitteiden keskellä.

Muutamaa päivää ennen lähtöä Mar-a-Lagon suuren ruokasalin seinään ilmestyi aina pitkä lista, jossa kerrottiin matkan ja sen järjestelyiden aikataulu. Mukaan lastattiin valtava määrä tavaraa, jonka erilliset autot sitten kuskasivat lentokentälle.

– Viimeisenä tuli aina matka-arkku, jossa olivat kaikki hänen timanttinsa ja tiaransa. Sitä ei olisi kukaan saanut auki kuin pommittamalla.

Washingtonissa Hillwoodin kartanoa ympäröivät vielä Mar-a-Lagoakin mykistävämmät puutarhat suihkulähteineen sekä Postin koirille omistettu hautausmaa. Kartanon huoneet notkuivat Postin Euroopasta ja Venäjältä haalimaa antiikkia, tsaarinaikaisia maalauksia ja huonekaluja sekä ällistyttäviä keräilyesineitä.

Camp Topridgessa puolestaan sijaitsi kymmenien rakennusten keskittymä, jossa Post kestitsi vieraitaan omistamiensa vuorten juurella. Paikalle johti järven rannalta köysirata, jossa jokaiselle vieraalle oli varattu oma vaunu ja saattaja. Järveen rouva Post oli istuttanut kymmenillä tuhansilla dollareilla lohia, joita kalastettiin vieraiden ruoaksi.

Vieraita varten oli myös yli 20 venettä, lukuisia autoja, tenniskenttiä ja golf-kenttä. Päärakennuksessa oli esillä valtava määrä intiaanien aarteita ja täytettyjä eläimiä. Ystäviä haettiin paikalle suihkukoneella ja myös kampaaja lennätettiin Washingtonista saakka pesemään Postin hiuksia. Välillä tälle ei ollutkaan tarvetta, ja kampaaja palasi takaisin vain saapuakseen vähän ajan kuluttua uudelleen.

Mar-a-Lagon sisustukseen on käytetty valtavat määrät kultaa. Aili Nupponen koki, että rakennus oli kuin suoraan taivaassa.­

Mar-a-Lagon ruokailutila. Kukat olivat tärkeä osa sisustusta myös Ailin aikana kartanossa. Kun hän pyysi saada kukkia omaan huoneeseensa, tuotiin niitä kuusi vaasillista.­

Mar-a-Lagon 23-metrinen torni kiinnittää katseet jo kaukaa. Aili ei ollut eläessään nähnyt yhtä suurta taloa.­

Post rakasti juhlia ja järjesti niitä jatkuvasti. Välillä vieraita oli jopa 1 200, kun Post lennätti paikalle ihmisiä ympäri maata. Pidoissa joka paikka pursusi kultaa ja hopeaa, ja vieraita viihdyttivät ainutlaatuiset esiintyjät. Kerran Washingtonista tuotiin jopa lentokoneellinen tyttöjä ja poikia puettuina muskettisotureiksi.

Ailin aikana Mar-a-Lagossa viihtyivät niin presidentti Richard Nixon kuin muutkin silmäätekevät. Ailin mieleen painui erityisesti se, miten kaikkia vieraita odotti aina kartanon peilipöydällä shekki. He saivat käyttää Postin rahoja vierailun ajan, ja heille tarjottiin kaikki asumisesta ruokaan ja kuljetukseen.

Post lahjoitti rahaa myös kaikille 11 lapsenlapsenlapselleen, viisi miljoona dollaria jokaiselle. Lisäksi hän ammensi omaisuuttaan hyväntekeväisyyteen, ja tuki partiolaisten, Punaisen Ristin ja Pelastusarmeijan toimintaa miljoonilla. Sodan aikana hän lahjoitti avustuksia Eurooppaan.

Myöskään hulppeissa illanvietoissa ei säästelty. Niissä Post tarjosi loputtomasti alkoholia, jota vieraat saivat juoda niin paljon kuin halusivat. Loppuillasta kaikki hoipertelivat umpihumalassa pitkin tiluksia.

– Palvelijat joivat niin paljon, että he menivät konttaamalla nurmikon yli takaisin omiin taloihinsa, Aili muisteli.

Aili ei itse juonut, kuten ei Postkaan. Sen sijaan Post nautti juhlissaan hedelmämehuja. Hän oli äärimmäisen tarkka siitä, mitä suuhunsa laittoi, ja joka päivä seuraavan päivän ateriat kirjattiin paperille, joka hyväksytettiin Postilla.

Post piti hyvää huolta terveydestään ja ulkonäöstään – häntä pidettiin satumaisen kauniina naisena aina kuolemaansa saakka. Eräs Postin vieras totesi kerran, että ”kun hän tulee huoneeseen, kaikki muut näyttävät lopen uupuneilta”.

Ailin mukaan pienen ja siron Postin hehkun salaisuus oli hänen charmikas hierojansa.

– Hänellä kävi suuri ja komea mieshieroja joka päivä aamuin illoin. Yhtään kiloja ei päässyt mihinkään koloon, kun aina häntä hierottiin.

Aili työskenteli Postin palveluksessa tämän viimeisten vuosien ajan. Post kuoli vuonna 1973 pitkäaikaiseen sairauteen Hillwoodin kartanossa, 86-vuotiaana. Aili, samoin kuin Postin muu palvelusväki, osallistuivat hänen hautajaisiinsa ja toimittivat haudalle suuren kukkalaitteen.

Postin kuoleman jälkeen Aili palasi Suomeen, mutta Amerikka pysyi hänen sydämessään. Muistoksi uskomattomista vuosista siellä jäivät lentolaukullinen valokuvia ja lehtileikkeitä sekä jälkipolville kerrotut tarinat rikkauksista, joita Suomessa ei voitu tuolloin edes kuvitella.

Lähteet: Aili Nupposen haastattelunauhat, The New York Times, IS Arkisto