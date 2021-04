Donald Trump loi itselleen satumaisen valtakunnan, joka suututti naapurit ja johti ongelmiin – tällainen on ex-presidentin kultaa ja luksusta pursuileva ökykoti

Presidentti Donald Trump muutti heti valtakautensa päätyttyä Floridan auringon alle. Siellä häntä odottaa uusi arki häkellyttävässä kartanokompleksissa ja omassa pienessä valtakunnassaan.

Valkoisen talon hulppea elämä on Donald Trumpin osalta historiaa, mutta ex-presidenttiä odottaa virkakautensa jälkeen vielä Washingtoniakin ylellisempi arki Floridan auringon alla.

Trump muutti keskiviikkona Palm Beachissa sijaitsevaan valtavaan Mar-a-Lagon kartanoon, josta hän on luonut vuosien aikana oman keitaansa. Kyseessä on 126 huoneen ja yli 5 800 neliön kompleksi, jossa Michael Jackson ja Lisa Marie Presley viettivät kuherruskuukauttaan, Charlie Sheen osallistui bar mitsvaan ja Trump itse juhli häitään puolisonsa Melania Trumpin kanssa.

Trumpin omistamassa kiinteistössä sijaitsevat sekä ökyrikkaiden yksityisklubi että hänen uusi virallinen asuntonsa. Millainen koti hulppea lukaali oikein on?

Vuonna 1927 valmistunut Mar-a-Lago on yksi Yhdysvaltojen suurimmista kartanoista. Se on julistettu historiallisesti merkittäväksi monumentiksi, jota on verrattu jopa Versailles’n palatsiin. Kompleksin rakennutti aikoinaan muroperijätär Marjorie Merriweather Post (1887–1973), joka oli yksi aikansa rikkaimmista amerikkalaisista.

Post oli tunnettu seurapiirihahmo, joka omisti muun muassa aamiaismuroja valmistaneen General Foods -yrityksen. Hän rakasti ylellistä elämää ja mahtipontisia puitteita, ja satsasikin uskomattomia summia Mar-a-Lagoon sekä sen välimerelliseen tyyliin ja sisustukseen.

Mar-a-Lagon rakennutti aamiaismurosuvun perijä Marjorie Merriweather Post, joka rakasti ylellistä elämää ja viihtyi seurapiireissä.­

Post oli unelmatalonsa suhteen tarkka. Kartano rakennettiin 6,9 hehtaarin tontille niin vankaksi, että se kestäisi Floridan hurrikaanit ja seisoisi paikallaan vielä vuosikymmenienkin päästä. Loisteliaan lopputuloksen saavuttamiseksi sen sisätilat pinnoitettiin marmorilla ja puukuvioinneilla sekä niin suurella määrällä lehtikultaa, että se uhkasi loppua Yhdysvalloista kokonaan. Tiiliä kuskattiin Kuubasta ja Espanjasta saakka.

Kartanon olohuoneen lehtikultainen katto on kopio Venetsian akatemian katosta. Sisustukseen käytettiin itämaisia mattoja, valtavia kattokruunuja ja 1500-luvulta peräisin olevia flaamilaisia tapetteja. Rakennuksen ulkoseiniä kuvioitiin eläinaiheilla ja sen keskelle tehtiin 23-metrinen torni.

Post testamenttasi lukaalinsa valtiolle ja toivoi, että siitä tulisi Yhdysvaltojen presidenttien loma-asunto ja ”talven Valkoinen talo”. Kartanon valtavat ylläpitokustannukset olivat kuitenkin liikaa, ja valtio lahjoitti kiinteistön Postin perikunnalle, joka päätti laittaa sen myyntiin 1980-luvun alussa.

Kartanon sisustus on mahtiponttinen, näyttävä ja pramea. Siihen on käytetty muun muassa lehtikultaa ja vuosisatoja vanhoja flaamilaisia tapetteja.­

Samaan aikaan Floridassa lomaili New Yorkin kylmyyteen kyllästynyt kiinteistömoguli Donald Trump vaimonsa Ivanan kanssa. Reilu kolmekymppinen Trump iski silmänsä hulppeaan rakennukseen ja teki siitä tarjouksen, jonka Postin perikunta kuitenkin hylkäsi.

Trump suivaantui tappiostaan, osti KFC-pikaruokaketjun omistajalta maakaistaleen Mar-a-Lagon ja meren välistä kahdella miljoonalla dollarilla ja ilmoitti rakentavansa siihen loma-asunnon, joka tuhoaisi kartanon merinäköalan. Ovela liike kannatti, sillä Trump sai tahtonsa läpi ja teki vuonna 1985 kaupat Mar-a-Lagosta ”pilkkahintaan” eli alle 10 miljoonalla dollarilla. Nykyrahassa summa vastaisi noin 25:tä miljoonaa dollaria eli reilua 20:tä miljoonaa euroa.

Nykyään kartanon arvon uskotaan olevan jopa satoja miljoonia, sillä se sijaitsee yhdellä Palm Beachin parhaista paikoista. Hulppean kompleksin espanjankielinen nimi, suomennettuna ”mereltä järvelle”, viittaa sen sijaintiin Atlantin valtameren ja Lake Worthin laguunin välissä.

Trumpin omistamassa kartanossa katseen vangitsee 23-metrinen torni, joka luo sille linnamaisen ulkonäön.­

Ostettuaan Mar-a-Lagon Trump laittoi sen uuteen uskoon. Hän lisäsi jo entuudestaan valtavaa lehtikullan määrää, hävitti ison osan Postin keräilyesineistä ja ripusti seinille omia muotokuviaan. Lisäksi Trump rakennutti uuteen kartanoonsa 1 900-neliöisen salin juhlia varten.

Kartanosta tuli Trumpin perheen lomapaikka, jossa heillä oli käytössään 58 makuuhuonetta, kaksi suurta uima-allasta, 33 kylpyhuonetta, 12 takkaa, kolme pommisuojaa ja lukuisia tenniskenttiä.

Mar-a-Lago toimi paitsi Trumpin loma-asuntona, myös hänen bisnestapaamistensa näyttämönä. Hän hioi siellä sopimuksiaan ja kestitsi liikekumppaneitaan juhlissa, joissa he pääsivät nauttimaan kartanon puitteista, ruoasta ja juomasta. Yksi klubin vieraista oli seksuaalirikoksista syytetty, edesmennyt liikemies Jeffrey Epstein, jonka kanssa Trump juhli tiluksillaan vuonna 1990.

Kun Trumpin ja hänen Ivana-vaimonsa avioliitto päättyi 1990-luvun alussa, Mar-a-Lagosta tuli Trumpille riippakivi. Kompleksin ylläpito maksoi miljoonia, Trumpin varat hupenivat ja hän ajautui talousahdinkoon.

Ratkaisu löytyi sopimuksesta, joka muutti Mar-a-Lagon yksityisklubiksi ökyrikkaille. Floridassa talvehtiville miljardööreille suunnatun lomapaikan jäsenyydestä joutui pulittamaan yli 51 000 euroa, ja kun Trumpista tuli presidentti, nostettiin maksua liki 165 000 euroon. Rahansa vastineeksi jäsenet saavat yöpyä klubin hulppeissa sviiteissä ja nauttia sen palveluista ja maailmantähtien esiintymisistä.

Hurjasta hinnasta huolimatta klubin jäsenyydet ovat haluttuja. Moni on mielinyt viettämään vapaapäiviään saman katon alle Yhdysvaltojen presidentin kanssa, sillä Trump oleskeli kartanossaan runsaasti myös presidenttikautensa aikana. Hän vietti siellä joulut, uudetvuodet ja kiitospäivät ja lensi sinne välillä myös viikonlopuksi.

Yksityisklubin asiakkailla on mahdollisuus vilvoitella hulppeissa uima-altaissa tai siemailla drinkkejä niiden äärellä.­

Trump ja hänen läheisensä asuvat kartanossa yksityisessä, 280-neliöisessä siivessä, jossa he voivat viettää aikaansa kaikessa rauhassa, erillään klubin asiakkaista. Trumpin päivät Mar-a-Lagossa kuluvat usein saman kaavan mukaan: hän nauttii aamiaisen, pelaa kierroksen golfia muutaman kilometrin päässä sijaitsevalla golf-klubillaan ja illallistaa sitten omassa pyöreässä pöydässään Mar-aLagon terassilla klubin vieraiden seassa.

Yhdysvaltain ensimmäiseen naiseen erikoistunut CNN:n toimittaja Kate Bennett paljasti pari vuotta sitten, että illallisella Trumpin seuraan liittyy usein myös hänen Melania-puolisonsa. Ateria syödään Bennettin mukaan pitkän kaavan mukaan ja sen aikana pari saattaa uppoutua intensiiviseen keskusteluun jopa 2–3 tunniksi.

– He jäävät usein juttelemaan vielä, kun muut lähtevät. Se on paikka, jossa he vaihtavat kuulumisiaan, Bennet paljasti.

Presidenttinä Trump isännöi prameissa puitteissaan myös useita valtionpäämiehiä. Mar-a-Lagossa vierailivat niin Japanin pääministeri kuin Kiinan presidenttikin. Paikalla on puhuttu politiikkaa, silminnäkijöiden mukaan hämmentävän avoimestikin, ja siellä tehtiin suuria päätöksiä niin ydinaseisiin kuin Syyrian sotaankin liittyen.

Presidentti Trump isännöi Japanin pääministeri Shinzo Aben vierailua Mar-a-Lagossa kahdesti. Ensimmäisellä kerralla Pohjois-Korea teki ohjuskokeen kesken vierailun, ja kaksikon kerrotaan puhuneen siitä avoimesti muiden vieraiden läsnä ollessa.­

Samalla, kun Trump on luonut Mar-a-Lagosta oman valtakuntansa, ovat kartano ja sen voimakastahtoinen isäntä ärsyttäneet muita Palm Beachin asukkaita.

Trump on käynyt vuosien varrella lukuisia kertoja oikeutta muun muassa kaupungin määräyksiä rikkovasta liian korkeasta lipputangostaan, Palm Beachin lentokentän hänelle epämieluisasta sijainnista ja naapuriensa valituksista. Hän on vaatinut useita kertoja miljoonakorvauksia, mutta yleensä jutut on sovittu ja haudattu kaikessa hiljaisuudessa. Mar-a-Lagolle on myös napsahtanut kymmeniä huomautuksia terveyssäännösten rikkomisesta.

Joulukuussa presidentin naapurit tekivät hänestä valituksen Palm Beachin kaupungille, sillä Trumpin aikeet muuttaa tiluksilleen pysyvästi saivat heidät tolaltaan. Naapureiden mukaan Trump ei voisi asua kartanossaan pysyvästi, sillä se on rekisteröity yksityisklubiksi, ei yksityisasunnoksi.

– Meno siellä on ollut yhtä sirkusta jo neljän vuoden ajan, ja naapurit ovat kyllästyneitä siihen, Palm Beachin asukas paljasti CNN:lle.

Vuodenvaihteessa närää aiheuttivat Mar-a-Lagon uudenvuodenjuhlat, jotka rikkoivat paikallisten viranomaisten määräyksiä, sillä niissä ei käytetty kasvomaskeja. Tulevaisuudessa vastaavista rikkeistä napsahtaa kartanolle 15 000 dollarin eli reilun 12 000 euron sakot.

Mar-a-Lago rakennettiin aikoinaan välimerelliseen tyyliin.­

Mar-a-Lagoa laitettiin sisäpiirilähteiden mukaan jälleen uuteen uskoon viime kuukausina. Kartanoa remontoitiin ja sen yksityissiipeä päivitettiin Trumpin muuttoa varten. Lähteiden mukaan remontissa keskityttiin muokkaamaan yksityistiloja vakituiseen asumiseen sopivammiksi ja avaramman oloisiksi.

Kaikki ei ole kuitenkaan sujunut aivan toivotulla tavalla, sillä ennen joulua Trumpin kerrottiin pettyneen pahasti Melania-puolisonsa valvomiin uudistuksiin. Useat lähtee raportoivat, että Trump suuttui muutoksista, jotka eivät vastanneet hänen sisustusmakuaan.

– Hän ei ollut lainkaan tyytyväinen niihin, presidentin lähipiiristä kuiskittiin.

Oli Trump sitten kuinka tyytymätön kartanonsa sisustukseen tahansa, hänen on nyt totuteltava uuteen arkeensa siellä. Ex-presidentin lisäksi lomakeitaaseen muuttaa luultavasti suuri joukko hänen läheisiään, sillä amerikkalaismedian mukaan osa Trumpin henkilökohtaisista avustajista seurannee häntä Floridaan.

Trump lensi Floridaan jo keskiviikkoaamuna ennen virallista vallanvaihtoa yhdessä Melania-puolisonsa kanssa. Parin 14-vuotiaan Barron-pojan uskotaan asettuvan kartanoon pysyvästi, mutta ex-presidentin muut lapset ovat etsineet uutta kotia Mar-a-Lagon läheisyydestä.

Ainoastaan Trumpin keskimmäisen pojan Eric Trumpin uskotaan jäävän perheen entiseen kotikaupunkiin New Yorkiin.

