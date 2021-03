Radio SuomiPopin juontaja kertoi rehellisesti saaneensa koronan – sitten viesteihin kilahti ikävä yllätys

Radiokanavan juontaja sai vihapostia koronainfektion takia.

Radio SuomiPopin juontaja Tuukka Ritokoski kertoi aiemmin keskiviikkona avoimesti julkisuudessa sairastuneensa koronaan. Nyt hän kertoo Instagramissaan harmillisesta yllätyksestä, jonka löysi myöhemmin viestilaatikostaan.

Ritokosken julkaisemassa kuvankaappauksessa näkyy vihapostia, jota juontajalle on hänen kertomansa mukaan lähetetty keskiviikon aikana. Viesteissä muun muassa arvellaan, että Ritokoski olisi ”tahallisesti tartuttanut” itseensä koronan julkisuuden vuoksi.

Koronavirus on usein vakava hengitystieinfektio, johon on kuollut maailmanlaajuisesti yli 2,8 miljoonaa ihmistä. Suomessa koronakuolemia on THL:n tuoreimman tiedon mukaan ollut yhteensä 844.

Ritokoski kertoi tartunnastaan SuomiPopin virallisella Instagram-tilillä julkaistun päivityksen kautta. Siitä selvisi, että tilanteen johdosta Ritokoski ja tämän juontajakollegat Jaajo Linnonmaa ja Janni Hussi on asetettu varmuuden vuoksi karanteeniin.

– Tilanteeseen nähden vointi on kohtalainen, vaikka oireet ja kunto vaihtelee selvästi päivästä riippuen. Tämä on hyvä muistutus itsellekin, että tauti voi tulla, vaikka maskia on käytetty ja ohjeita noudatettu, Ritokoski sanoi.

SuomiPop vakuuttaa, että studiolla on jatkuvasti noudatettu tiukkoja suojatoimia, ja THL:n viimeisimpiä ohjeistuksia on tässäkin tapauksessa noudatettu.

Koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteille määrättävä karanteeni on THL:n mukaan 14 vuorokautta. Perhealtistuksissa karanteenin pituus on 21 vuorokautta.

Jo myöhään maanantai-iltana kerrottiin, että Aamulypsyn tiistaiaamun lähetys joudutaan perumaan, sillä yhdellä juontajista on kuumetta.

Päivityksen alla juontajalle on toivotettu pikaista paranemista ja mahdollisimman lieviä oireita.