Matti Nykäsen lesken poika selvisi haimatulehduksesta, mutta kärsimys jatkuu – Pia kertoo musertavasta tilanteestaan

Pia Nykänen kertoo ikävöivänsä suuresti poikaansa, joka on siirretty teholta sairaalan vuodeosastolle.

Pia Nykänen voi nyt huokaista hieman helpotuksesta, sillä hänen poikansa Miska on hänen kertomansa mukaan siirretty Etelä-Karjalan keskussairaalassa teholta tavalliselle vuodeosastolle. IS tavoitti Joutsenossa asuvan Pian keskiviikkona.

– Positiivinen uutinen on se, että Miskan haimatulehdus on parantunut. Se on jo tosi huojentava tieto, Pia kertoo.

– Huolestuttavaa on kuitenkin se, että paksusuolen tulehdus on edelleen päällä. Sen vuoksi Miskalla on yhä kovia kipukohtauksia vatsassa. Hänen tulehdusarvonsa ovat heilahdelleet tässä viime päivinä, mutta nyt tilanne näyttäisi onneksi menevän parempaan suuntaan.

Pia Nykänen on kertonut kärsineensä pitkäaikaisesta surusta nelinkertaisen olympiavoittajan menehtymisen jälkeen. Pia alleviivaa yhä, että hän ei menettänyt helmikuussa ainoastaan aviomiestään, vaan myös parhaan ystävänsä.

– Tässä on nyt itselläni tosi vaikeaa, kun muistot hiipivät väkisinkin pintaan. Ja kun tiedän Miskan olevan tosi väsynyt sairaalassa, enkä voi oikein mitenkään auttaakaan häntä, niin se tekee tästä entistä vaikeampaa, Pia sanoo.

– Mulla on älyttömän kova ikävä poikaani. Toivottavasti kaikki palaa ennalleen jo pääsiäisen aikana.

Mäkihyppylegenda Matti Nykäsen Pia-lesken elämä järkkyi viime viikon torstaina, kun hänen 19-vuotias Miska-poikansa joutui sairaalan teho-osastolle sietämättömäksi yltyneiden vatsakipujen jälkeen.

Miskan paksusuoli diagnosoitiin haavaiseksi ja heti perään hänellä todettiin haimatulehdus – sama vaiva, johon Nykänen menehtyi helmikuussa 2019, pitkäkestoisen päihdesairauden jälkeen.

Kolme päivää myöhemmin Pia kertoi IS:lle elämänsä olevan ”painajaismaista”.

– Tässä on tunteet tosi pinnassa, kun nyt myös omalla pojallani on todettu haimatulehdus. Muistot vievät väkisinkin Mattiin, ja se tekee tästä tilanteesta entistä vaikeamman, Pia kertoi lauantaina.

– Onneksi Miskan haimatulehdus ei kuitenkaan johdu ainakaan alkoholista, se on varma juttu.

Matti ja Pia Nykänen tapasivat toisensa vuonna 2013. Naimisiin he menivät 2014, jolloin he myös ostivat yhteisen omakotitalon Joutsenon Pulpista.