Kun Tomi ja Minka Björck matkustivat Suomesta takaisin Australiaan, tekivät he hurjan havainnon maiden erosta: ”Melko pysäyttävää”

Pääsiäinen Australiassa on kuin suomalainen juhannus, kuvailee tv-kokki Tomi Björck. Tomi ja Minka Björck nauttivat perhe-elämästään uudessa kotimaassaan täysillä.

Tomi ja Minka Björck vastaavat videopuheluun tummasävyisestä keittiöstään toiselta puolen maapalloa kodissaan Australian Sydneyssa. Hetken päästä ruudulla vilahtavat parin lapset Joakim ja Oliver ja häntää heiluttamaan ilmestyy perheen uusin jäsen koiranpentu Lulu.

Aikaeron vuoksi Sydneyssä on jo ilta ja jälkikasvulle on laitettu haastattelun ajaksi elokuva pyörimään.

– Pojat ovat nyt 6- ja 8-vuotiaita, joten kotonamme on koko ajan todella villi meininki. Jatkuvasti saan olla siivoamassa ja kuljen luuttu perässä. Saamme hengähtää, kun he ovat koulussa, Minka naurahtaa.

Pian perheellä alkaa kahden viikon pääsiäisloma. Pääsiäisviikonlopun perhe viettää ystäviensä kanssa grillaten. Maanantaina perhe lähtee autolla reissuun kiertelemään Australiaa. Tomi kuvailee australialaisen pääsiäisen muistuttavan suomalaista juhannusta: grillataan ja nautitaan yhdessä olosta.

– Samaa on myös säässä, emme koskaan tiedä, sataako vai onko 40 astetta lämmintä, Tomi sanoo.

Grillissä pääruokana paistuu uusiseelantilainen lammas. Keveyttä pääsiäispöytään tuovat sesongissa olevat luumut ja passionhedelmät. Lasten kohokohta juhlassa on munajahti, jolloin suklaamunia etsitään äidin rustaaman kartan opastuksella. Uskonto ei monikulttuurisen Australian pääsiäisenvietossa näy, vaikka vapaapäivät määräytyvät kristillisen kirkkovuoden mukaan.

Lulu-koiranpentu on Björckin perheen uusin jäsen. Suloinen pentu ymmärtää käskyt englanniksi.­

Koronasta Björckien ei ole tarvinnut murehtia kuukausiin, sillä Australian koronatilanne on yksi maailman parhaimpia. Koronavirus sairastetaan pääosin hotellikaranteeneissa, kun ulkomailta saapuvat tuovat viruksen maahan. Björckit olivat taannoin itsekin kaksi viikkoa hotellikaranteenissa, kun he palasivat seitsemän kuukauden Suomessa olon jälkeen takaisin Australiaan.

– Oli se aika pysäyttävää, että meidät oli luokiteltu matkustajiksi korkean riskin maasta, koska tulimme Suomesta, Tomi sanoo.

Björckit kertovat, että heidän on ollut vaikea selittää australialaisille ystävilleen, miten muu maailma ja esimerkiksi Suomi tuskailee koronan kanssa, kun heidän arkeensa asia ei enää juurikaan vaikuta.

– Yksi päivä näin taksikuskilla maskin ja havahduin ihmettelemään, että miksi ihmeessä. Siihen on tottunut, että maskit ovat täällä poistuneet katukuvasta ja saamme elää normaalisti, Tomi sanoo.

Uima-allas on kovassa käytössä sekä vanhemmilla että lapsilla. Monesti iltaisin, kun lapset ovat nukkumassa, Tomi ja Minka nauttivat löylyistä pihasaunassa ja istuvat porealtaassa iltaa ihastellen.­

Björckit ovat päivittäin Suomeen yhteydessä, sillä he pyörittävät Helsingissä kahta ravintolaa. Silti korona tuntuu heistä kaukaiselta. Vaikka Australia on onnistunut lähestulkoon kitkemään koronan, on maassa edelleen turvatoimia viruksen varalta. Ravintolat eivät saa käyttää täyttä asiakaskapasiteettiaan. Moniin paikkoihin, kuten kampaamoihin kirjaudutaan QR-koodilla, jotta jäljittäjät voivat tarvittaessa ottaa nopeasti yhteyttä.

– Muutamia keissejä oli kansan parissa joulukuussa. Silloin otettiin heti maskit käyttöön ja tuli todella tiukkoja lockdowneja, Minka sanoo.

Molemmat kiittelevät Australiaa siitä, kuinka hyvin maa on hoitanut koronatilanteen.

Björckit ovat asuneet maassa lähes kuusi vuotta ja tänä vuonna perhe saa Australian kansalaisuudet. He kokevat olevansa Australiassa ”110-prosenttisesti onnellisempia”. Siihen vaikuttaa moni asia, joista yksi on lämmin ilmasto sekä se että he saavat elää maassa rauhassa ilman julkisuuden paineita. Muutoinkin kaikki tuntuu olevan paremmin.

– Aika harva täällä tietää, että olemme Suomessa tunnettuja. Ihmiset tietävät, että olen kokki ja moni tietää Blanca-ravintolamme. Nyt osalle on selvinnyt, että olen tehnyt Masterchef-ohjelmaa Suomessa, mutta emme itse ikinä tuo näitä asioita ilmi, Tomi kertoo.

Kun pari avasi Bondi Beachille ravintolan, Tomia pyydettiin moniin australialaisiin tv-ohjelmiin, mutta hän kieltäytyi kaikista.

– Tahdoimme muuttaa tänne, jotta voimme keskittyä perheeseemme ja tulevaisuuden rakentamiseen. Onneksi osasin sanoa ei, sillä on pakko ajatella lapsia. Asiat eivät enää ole vain itsestäni kiinni, Tomi sanoo.

Ravintola-alalla työskentelevien Björckien kirjahylly pursuaa ruoka-aiheisia opuksia.­

Ravintolabisneksenä yhdessä rakentaneet Björckit ovat tehneet 13 vuotta töitä yrittäjinä. Heitä huvittaa se, että edelleen yhdessä on vaikea tehdä töitä.

–Missään nimessä se ei ole ollut helppoa, varsinkin kun olemme molemmat leijonia, Minka naurahtaa.

Vaikeinta oli silloin, kun molemmat työskentelivät Farang-ravintolassa samaan aikaan: Tomi keittiömestarina ja Minka salin puolella ravintolapäällikkönä.

– Silloin kongikello välillä lensi ravintolan käytävälle, kun se soi niin tiuhaan tahtiin, kun emäntä ei ollut tullut tarpeeksi nopeasti, Minka muistelee.

– En usko, että meille olisi tullut niin paljon menestystä näin monen ravintolan kohdalla, ellemme olisi olleet toisiamme kohtaan niin kriittisiä, Tomi sanoo ja lisää:

– Olemme leijonia ja todella kärkkäitä ja kriittisiä myös oman tekemisemme suhteen. Se on vienyt meitä pitkälle.