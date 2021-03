Britney Spears kommentoi viimein hänestä tehtyä kohudokumenttia – kokee olonsa häväistyksi: ”Itkin kaksi viikkoa”

Britney Spears kertoo somessa, että hänen urastaan ja elämästään kertova dokumenttielokuva sai hänet itkemään.

Britney Spearsin menestyksekäs musiikkiura on yksi vuosituhannen myrskyisimmistä.­

Laulajalegenda Britney Spears, 39, on julkaissut ensimmäisen kommenttinsa liittyen helmikuussa julkaistuun kohudokumenttiin Framing Britney Spears, joka käsittelee yksityiskohtaisesti artistin uraa ja yksityiselämästä. Spears ei ole itse ollut mukana dokumentin teossa.

Spears kertoo Instagramissa itkeneensä kaksi viikkoa putkeen sen jälkeen, kun dokumentti julkaistiin. Laulaja paljastaa, ettei ole katsonut dokumenttia kokonaisuudessaan, mutta on nähnyt siitä osia.

– En katsonut dokumenttia, mutta ne osat, joita näin, saivat minut häpeämään sitä, millaisessa valossa minut esitetään, laulaja kirjoittaa.

Vielä vuosituhannen alussa Britney Spearsilla oli kaikki, mitä nuori poplaulaja voi toivoa. Hänellä oli rahaa, mainetta ja listaykkösiä toisensa perään.­

Spearsin somejulkaisu on ensimmäinen suora kannanotto dokumenttiin liittyen. Pysäyttävän kirjoituksen lomassa tähti julkaisi videon, jossa hän tanssii Aerosmithin Crazy-hitin tahtiin.

– Elämääni on aina spekuloitu, seurattu ja arvosteltu koko minun ikäni, Spears aloittaa kirjoituksensa.

– Minut on koko ikäni asetettu alttiiksi kaikelle, kun olen esiintynyt ihmisten edessä. Se vaatii paljon voimaa, että pystyn luottamaan universumiin, vaikka media on tuominnut, loukannut ja häpäissyt minua. Ja se jatkuu yhä.

– Vaikka maailma muuttuu ja elämä menee eteenpäin, me ihmiset pysymme hauraina ja herkkinä, hän kirjoittaa.

Spears kertoo itkeneensä vuolaasti dokumentin ulostulon jälkeen ja tekee sitä toisinaan yhä. Siitä huolimatta hän yrittää kaikin tavoin keskittyä elämänsä iloisiin ja onnellisiin asioihin.

– Tanssiminen tuottaa minulle iloa. En ole täällä ollakseni täydellinen, täydellisyys on tylsää. Olen täällä jakaakseni ystävällisyyttä, Spears päättää kirjoituksensa.

Britney Spearsin tilanne nousi kaikkien huulille helmikuussa, kun New York Timesin ja suoratoistopalvelu Hulun tuottama dokumentti Framing Britney Spears ilmestyi. Dokumentissa pureudutaan muiden asioiden lomassa laulajan ja tämän isän erikoiseen edunvalvontasopimukseen.

Laulajatähti on ollut isänsä Jamie Spearsin holhouksen alaisena siitä saakka, kun hän kävi läpi maailmankuulun hermoromahduksen vuonna 2008. Laillisena edunvalvojana isä on vastuussa 39-vuotiaan laulajan kaikista asioista, mukaan lukien tämän 60 miljoonan dollarin omaisuudesta.

#FreeBritney-liikkeen kannattajat uskovat löytäneensä piiloviestejä Britney Spearsin somejulkaisuista.­

Sittemmin on tullut ilmi, että Spears on viime vuosien ajan yrittänyt irtautua isänsä holhouksesta. Isä puolestaan on koettanut vahvistaa vallankahvaansa entisestään siinä kuitenkaan onnistumatta.

Supertähden pyristelyt käynnistivät fanien ajaman #FreeBritney-liikkeen, jonka tavoite on vapauttaa artisti isänsä kahleista. Fanit ovat pureutuneet erityisesti Spearsin toisinaan melko kryptisiin somejulkaisuihin. Fanit ovat päätelleet, että somepäivitysten taustalta löytyy syvempiä merkityksiä, kuten niihin piilotettuja avunpyyntöjä.