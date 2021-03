Tosi-tv-kaunotar esitteli tv-ruudussa upeaa luksuselämäänsä – nyt häntä syytetään hävyttömästä puhelinmyyntihuijauksesta

47-vuotias tosi-tv-kaunotar esiintyi tv:ssä erittäin ylellistä elämää elävänä bisneskuningattarena. Nyt häntä syytetään petoksesta ja rahanpesusta.

Useat isot yhdysvaltalaismediat kertovat, että suositun The Real Housewives -tosi-tv-sarjan tuoreen kauden tähti on syytettynä laajan kansallisesti operoineen telemarkkinointihuijauksen pyörittämisestä ja rahanpesusta.

47-vuotias Jennifer Shah esiintyi The Real Housewives of Salt Lake City -sarjassa erittäin varakkaana utahilaisena liikenaisena. Hän esitteli katsojille ylellistä elämäntyyliään ja lapsiperhearkeaan.

Shah kertoi tv-ruudussa Utahin konservatiivisesta mormoniyhteisöstä ja siitä, miten koki nuorempana hyppäävänsä ytheisössä silmille ihonvärinsä takia. Karismaattiseksi ja sähköiseksi persoonaksi kehuttu Shah kääntyi myöhemmin mormonista islaminuskoon.

Shah elää bisneksiensä pyörittämisen rinnalla lapsiperhearkea hänen amerikkalaista jalkapalloa valmentavan puolisonsa Sharrieff Shahin kanssa. Parilla on kaksi lasta.

Syyttäjien mukaan Shah on pyörittänyt jo kahdeksan vuoden ajan assistenttinsa Stuart Smithin kanssa telemarkkinointihuijausta ja harjoittivat rahanpesua.

ABC-kanavan mukaan Shah voisi saada syytteiden perusteella jopa 30 vuoden vankilatuomion, jos hänet todetaan syylliseksi. Smith puolestaan voisi saada 20 vuoden tuomion.

Shah ja Smith pidätettiin tiistaina, mutta he eivät ole tällä hetkellä pidätettyinä. He eivät saa kommunikoida keskenään tai siirtää rahavarojaan yli 10 000 dollarin edestä, jos lakimiesten palveluja ei oteta huomioon.

Syytteen mukaan Shah ja Smith kavalsivat yhdessä muiden kumppaniensa kanssa jopa useilta sadoilta uhreilta tuhansia dollareita myymällä heille puhelimitse erilaisia verkkomarkkinointiin liittyviä palveluita, kuten valmennussessioita, verosuunnitteluapua ja verkkosivujen suunnittelua.

Syytteessä sanotaan, että syytetyt eivät kuitenkaan missään vaiheessa tehneet töitä sen eteen, että huijatut uhrit olisivat todella saaneet rahoilleen vastinetta.

Syytteen mukaan monet uhreista olivat vanhuksia, joilla ei edes ollut tietokonetta.

Poliisin tutkinnan mukaan Shah tienasi rahaa myymällä muille telemarkkinointiyrityksille nimilistoja uhreista. Valtaosa heistä oli yli 55-vuotiaita.

New Yorkin poliisin mukaan huijausta on pyöritetty jo ainakin kahdeksan vuoden ajan, aina vuodesta 2012 alkaen.

Suositussa tosi-tv-sarjassa Shah on esittäytynyt ”talonsa ja bisneksiensä kuningattarena”, joka toimii kolmen eri markkinointiyrityksen toimitusjohtajana. Lisäksi sosiaalista mediaa rakastava nainen on pyörittänyt ohessa useita kauneusalan yrityksiä, kertoo US Magazine.

NBC New York kertoo, että Shah esiintyi jälleennäkeminen-teemaisessa jaksossa viime kuussa kertomassa kuulumisiaan. Hänen tähdittämänsä The Real Housewives -kausi alkoi viime marraskuussa televisiossa Yhdysvalloissa.

Jaksossa Shahin omat ystävät ihmettelivät ääneen, mitä hän oikein tekee työkseen, koska kukaan ei tuntunut ymmärtävän hänen bisneksiään.

– Olen tehnyt töitä suoramarkkinoinnin parissa 20 vuotta, joten yritykseni tekee mainostyötä. Meillä on alusta, joka auttaa ihmisiä hankkimaan asiakkaita, joten kun teet ostoksia netissä ja jotain ponnahtaa esiin, meillä on algoritmi, joka kertoo, miksi saat juuri sen mainoksen, Shah selitti.

Shah ei ole kommentoinut aihetta medialle.