Rita Niemi-Manninen avautuu podcastissa kipeistä lapsuustraumoistaan: Oma isä löi, isäpuoli ahdisteli

Rita Niemi-Manninen kertoo uudessa podcastissa, millaista naisvihaa ja sovinismia hän on joutunut kokemaan elämänsä varrella.

Julkisuudesta tuttu hyvinvointivalmentaja Rita Niemi-Manninen, 41, avautuu toimittaja Katri Utulan uudessa Realityrakkautta-podcastissa elämänsä kipukohdista.

Podcastin avausjakso käsittelee muun muassa sovinismia ja lähisuhdeväkivaltaa, joista myös Rita Niemi-Manninen on saanut osansa. Kaikista kipeimmät muistot johtavat lapsuuteen, jossa oma isä oli halveksuva ja aggressiivinen Niemi-Mannisen äitiä kohtaan.

– Tulen itse kodista, jossa isäni on ollut varmasti täyssovinisti.. tai olikin. Hän oli siis alkoholisti ja hän on kohdellut äitiäni ihan päin persettä – monta vuotta. Yhtään ei välittänyt mistään. Nainen oli kotona keittämässä vaan lihakeittoa ja odottamassa kolme päivää, kun isä on hakemassa tulitikkurasiaa alakerrasta, Niemi-Manninen kertoo podcastissa.

Niemi-Manninen epäilee, ettei isä kysynyt vaimoltaan lupaa edes seksin harrastamiseen.

– Kun isälle tuli se fiilis, sitten sitä vaan tehtiin. Aivan sellaista naisen aliarvioimista ja alistamista, ja lapsethan siinä kärsi samalla sivussa, hän kertoo.

Ennen tv-julkisuuttaan Rita Niemi-Manninen tunnettiin menestyksekkäästä urasta kilpa-aerobicin parissa.­

Niemi-Mannisen mukaan isän väkivaltaisuudesta sai osansa myös hänen neljä vuotta vanhempi siskonsa. Siitä on arpi muistuttamassa vielä tänäkin päivänä.

Vanhemmat erosivat Niemi-Mannisen ollessa muutaman vuoden ikäinen, mutta ero ei sujunut ongelmitta. Niemi-Manninen kertoo podcastissa, kuinka he joutuivat jonkin aikaa pakoilemaan väkivaltaista isää.

– Asuttiin häntä paossa aikanaan. Siihen maailmanaikaan ei ollut sellaista turvakotijärjestelmää kuin nykyään. Olin silloin tosi pieni, enkä muista kauheasti. Lapsen mieli pystyy sulkemaan näitä pois. Sisko muistaa varmasti paremmin.

Niemi-Mannisen isä kuoli alkoholismin seurauksena, kun tytär oli 12-vuotias.

Teini-iässä Niemi-Manninen löysi jälleen itsensä keskeltä haitallista kasvuympäristöä, kun hänen äitinsä miesystävä käyttäytyi sopimattomasti nuorta Ritaa kohtaan.

– Äidin miesystävä olisi halunnut olla mun kanssa sitten loppujen lopuksi.

– Olin vasta kasvamassa naiseksi ja se oli todella vahingollista, Niemi-Manninen kertoo.

Niemi-Manninen jakaa tarinansa siksi, jotta ihmiset ymmärtäisivät, millaisia sovinistiset miehet voivat pahimmillaan olla. Haastattelussaan hän viittaa siihen, kuinka hänen aviomiehensä sai sovinistin leiman esiinnyttyään muutama viikko takaperin Selviytyjät Suomi Extra -ohjelmassa. Aki Mannisen ympärille leiskahti valtaisa kohu.

Manniset ovat olleet yhdessä seitsemän vuotta ja tunteneet toisensa peräti 15 vuotta, joiden aikana Rita ei ole kertomansa mukaan todistanut mieheltään naisvihamielistä käytöstä.

– Olen nähnyt, miten hyvin hän kohtelee kaikkia – myös tuntemattomia naisia, tyttöjä. Hänelle kaikki ovat saman arvoisia. Tämä vetää todella surulliseksi ja hiljaiseksi, koska on oikeasti olemassa mieheksi sikoja, Niemi-Manninen huokaa.

Rita ja Aki Manninen tulivat suurelle yleisölle tutuksi osallistuttuaan Temptation Island -ohjelman ensimmäiselle tuotantokaudelle keväällä 2015. Rakkaus kesti yli saaren houkutusten ja pari avioitui samana kesänä. Syyskuussa 2019 perhe kasvoi pitkään toivotulla tyttärellä, joka sai nimekseen Donna Bebiina.

Rita ja Aki ovat kertoneet yrittäneensä lasta pitkään. Kun Donna Bebiina vihdoin ilmoitti tulostaan, pari oli haljeta onnesta.­

Rita Niemi-Manninen on nähty myös ohjelmissa Martina ja hengenpelastajat sekä Gladiaattorit. Aki Manninen on puolestaan tuttu Suurin pudottaja- ja Selviytyjät Suomi -ohjelmista. Yhdessä he luotsasivat hyvinvointiohjelmaa Akin ja Ritan rakkausdieetit, jota esitettiin televisiossa vuonna 2016.

Realityrakkautta-podcastin jakso on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Suplassa.