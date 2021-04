Miss Mp -voittaja on valittu! Vantaalainen Iida Latvala, 21, yllättyi täysin

Moottoripyörähenkisen Miss Mp21 -kisan on voittanut vantaalainen Iida Latvala.

Iida Latvala on tuore Miss Mp -voittaja.­

Vuoden 2021 Miss Mp -kisan voittajaksi on valittu Vantaalta kotoisin oleva Iida Latvala. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin Nina Laitinen Lapualta ja toiseksi perintöprinsessaksi Jonna Korpi Ylöjärveltä. Ensimmäistä kertaa yleisö äänesti Motoristien suosikin ja hän on Karleen Randver Vantaalta, joka on itsekin intohimoinen motoristi.

Voittajaksi valitun Iida Latvalan kuvaillaan lehdistötiedotteessa olevan periksiantamaton, sopivasti hullu ja energinen. Hänen myös kerrotaan hurmanneen tuomariston motoristihenkisyydellään. Tuomaristo kiinnitti myös huomiota Latvalan asenteeseen ja valovoimaiseen esiintymiseen.

Iida Latvala yllättyi voitostaan täysin.­

21-vuotias kosmetologiksi opiskeleva Latvala oli yllättynyt voitostaan.

– En meinannut heti uskoa, että voitin. Se oli iso yllätys. Arvostan voittoa paljon ja odotan innolla tulevaa vuotta ja sen tuomia mahdollisuuksia, Latvala sanoo tiedotteessa.

– Haaveissani on myös moottoripyöräajokortin ajaminen ja oma moottoripyörä. Saa nähdä mitä vuosi tuo tullessaan. Unelmien moottoripyörä olisi Kawasaki Ninja 650. Nopea ja tyylikäs urheilullinen moottoripyörä, jolla olisi hienoa ajella kesän aurinkoisilla teillä.

MP-messut toteuttaa yhden Latvalan haaveista ja antaa Miss MP21 -voittajalle lisäpalkinnoksi moottoripyöräkortin. MP-messut seuraa Iida Latvalan tietä motoristiksi somekanavissaan kevään ja kesän aikana.

Iida Latvala valittiin Miss Mp 2021 -voittajaksi. Vierellä perintöprinsessat Nina Laitinen ja Jonna Korpi.­

Kisa järjestettiin nyt kahdeksatta kertaa ja tuomaristoon kuuluivat MP-messuja edustava Niko Kantola, Biken päätoimittaja Janne Huhtala, Miss MP20 Jenna Lehtimäki, valokuvaaja Hans Lehtinen ja juontaja-näyttelijä Viivi Pumpanen. Kilpailun voittaja saa 1000 euron rahapalkinnon puhtaana käteen ja kuvaussopimuksen Bike powered by Motorrad -lehden kanssa. Myös perintöprinsessat sekä Motoristien suosikki palkitaan 500 euron rahapalkinnoilla. Miss MP -kilpailun järjesti MP-messut ja promootiotoimisto Helena Riihitupa Oy. Videotuotannon ohjauksesta vastasi Viivi Pumpanen.

Motoristien suosikki -äänestykseen osallistui lähes 3 400 motoristia.

MP Moottoripyörämessut järjestetään seuraavan kerran 4. – 6.2.2022 Messukeskuksessa Helsingissä.