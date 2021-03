Aamulypsyn juontajalla todettiin koronatartunta – suosikkiohjelma jää tauolle

Radio Suomipopin Instagram-tilillä kerrotaan, että juontaja Tuukka Ritokoskella on todettu koronavirustartunta.

Ritokosken mukaan hänen vointinsa on olosuhteisiin nähden hyvä.­

Radio Suomipopin Aamulypsyä juontava Tuukka Ritokoski on sairastunut koronaan. Asia käy ilmi Radio Suomipopin viralliselta Instagram-tililtä.

– Tilanteeseen nähden vointi on kohtalainen, vaikka oireet ja kunto vaihtelee selvästi päivästä riippuen. Tämä on hyvä muistutus itsellekin, että tauti voi tulla, vaikka maskia on käytetty ja ohjeita noudatettu, Ritokoski toteaa Instagramissa.

Kanavan Instagram-päivityksestä käy ilmi, että myös Ritokosken juontajakollegat Jaajo Linnonmaa ja Janni Hussi on asetettu karanteeniin. Studiolla on jatkuvasti noudatettu tiukkoja suojatoimia, ja mahdolliset altistukset pyritty näin pitämään minimissä.

Suomipopin Instagram-tilillä julkaistun päivityksen mukaan kanava sitoutuu noudattamaan THL:n viimeisimpiä ohjeistuksia kaikkien altistuneiden kohdalla. Suomipopin aamuissa kuullaan torstaina 1.4. klo 6-10 Aamulypsyn kevään parhaita paloja.

Kanava toivoo päivityksessään, että Ritokoski saisi toipua rauhassa ilman spekulaatioita.

– Toivomme, että Tuukan annetaan sairastaa rauhassa ja suhtaudutte tilanteeseen kanssamme asianmukaisella vakavuudella – juontajiemme terveydentilan spekuloinnit ja kommentoinnin voi jättää sikseen, kanava kirjoittaa päivityksen kommenttikentässä.

Aamulypsyä luotsaavat Janni Hussi, Jaajo Linnonmaa sekä Tuukka Ritokoski.­

Radio Suomipopin Aamulypsy katosi radiosta monen kuulijan ihmetykseksi tiistaiaamuna, kun yhdelle ohjelman henkilökuntaan kuuluvista ihmisistä oli noussut kuume. Tuolloin kanava tiedotti, Aamulypsyn tiimiin kuuluvat Hussi, Ritokoski ja Linnonmaa jäivät kotiin varotoimenpiteenä, eikä aamun lähetystä siksi kuultu.

Aamulypsyn lähetykset katosivat radiosta myös viime syksynä. Tuolloin Jaajo Linnonmaa ja Tuukka Ritokoski olivat altistuneet työkeikallaan koronavirukselle.

Juontajat kävivät heti altistumisesta kuultuaan koronatesteissä. Linnonmaa sai nopeasti negatiivisen tuloksen, mutta Ritokoski joutui odottelemaan omaansa hieman pidempään.