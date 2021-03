Varattu Mirkku antautuu viettelykseen Temptation Islandilla – kiihkeä hetki päättyy suorasukaiseen lausahdukseen

Varatun Mirkun ja viettelijäsinkku Miikan yhteinen ilta päättyy samaan sänkyyn.

Temptation Island Suomi on ollut varatun Mikan puolisolle Mirkulle kylmää kyytiä alusta pitäen. Mirkku on joutunut seuraamaan iltanuotiovideoilta päivä toisensa jälkeen, kuinka hänen puolisonsa lähentyy omalla huvilallaan sinkku-Peppiinan kanssa.

Keskiviikkoiltana tv:stä nähtävässä jaksossa Mirkku avautuu tunteistaan sinkku-Miikalle.

– Mika teki yhden asia vituiks ja se ajattelee, että koko suhde on pilalla. Ja kun se kokee mut niin mustasukkaisena ja niin vaikeana ihmisenä, niin se ajattelee, että se ei saa enää mahdollisuutta. Mulla on se tunne koko ajan, että ihan mitä vaan tapahtuu, niin me pystytään puhumaan ne läpi, Mirkku selittää.

Hän on huolissaan myös siitä, että Mikan tunteet häntä kohtaan tuntuvat kuihtuvan jokaisen iltanuotion jälkeen enemmän ja enemmän.

– Mulle on todella vaikeaa olla iltanuotiolla, koska mä näen sen, että Mikan rakkaus mua kohtaan hiipuu silmissä.

Haastattelussa Mirkku kertoo kokevansa päivien aikana paljon negatiivisia tunteita, mutta yrittävänsä samalla syrjäyttää ne taka-alalle.

Mirkku ja sinkku-Miika menevät bileissä pidemmälle kuin aiemmin.­

Mirkun ja Miikan keskustellessa asioista sohvalla, Miika päätyy ottamaan puheeksi myös heidän kahden välisen yhteyden.

– Millä tavalla sä koet tämän mun ja sun välisen yhteyden? Me ei olla puhuttu tästä, Miika kysyy.

– Ei niin. Eikä me puhuta, toteaa Mirkku ykskantaan.

Myöhemmin illalla parin tunteet toisiaan kohtaan käyvät tosin selväksi, mutta eivät puhumalla.

– Me käytiin Mirkun kanssa nukkumaan, mut sit se rupesi vähän eskaloitumaan siitä. Me alettiin pussailemaan, ja sit mä olin kohta hänen päällään. Ei lyöty pökköä pesään kuitenkaan, et se oli vaan sellaista vaatteet päällä panemista, Miika paljastaa.

Puuhien päätteeksi Mirkku päästää ilmoille suorasukaisen lausahduksen.

– Ei v*ttu, parahtaa Mirkku parin huoneessa session jälkeen.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin Nelosella ja Ruudussa kello 21.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.