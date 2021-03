Meteorologi Anniina Valtonen avautuu saamastaan häkellyttävästä palautteesta – julkaisi napakan kannanoton

Anniina Valtonen huomauttaa Twitterissä, että meteorologin iloisuus tai hyväntuulisuus eivät ole negatiivisia asioita.

Tv:stä tuttu meteorologi Anniina Valtonen, 31, avautuu Twitterissä saamastaan palautteesta. Tällä hetkellä Ylen meteorologina toimiva Valtonen on lukenut säätä tv:ssä jo vuosien ajan.

Valtonen ihmettelee tuoreessa kirjoituksessaan, miksi iloista ihmistä haukutaan niin helposti tekopirteäksi.

– Miksi jos on iloinen, haukutaan tekopirteäksi? Jos on positiivinen, syytetään teennäiseksi? Jos joku on hyväntuulinen, tuomitaan kyseinen ihminen ärsyttäväksi? Ja jos hymyilee, mielletään se virnistelyksi? Come on tyypit! Valtonen kirjoittaa Twitterissä.

Valtosen kirjoitus poiki runsaasti kommentteja, joissa meteorologin pirteää tyyliä kehuttiin.

– No ei kannata välittää, ei ole maailmassa mitään sellaista josta joku ei löydä jotain negatiivista. Anna vaan palaa omana itsenäsi, eräs tv-katsoja kannustaa.

– Niinpä! Aina löytyy joku jolla on murjotusmoodi käynnissä, Valtonen komppaa kommenteissa.

– Sää on sen verran vakava asia, että naama peruslukemille vaan! eräs kommentoija naureskelee.

– Haha pitäis saada aina joku pieni sähköisku, jos suupielet kohoaa kesken säälähetyksen kohti korvia, Valtonen vitsailee.

Moni kannusti Valtosta jatkamaan samaan tahtiin ja olemaan jatkossakin oma itsensä.

– Jatka vaan kuule samaan malliin! Olet ehdoton päivän piristys joka kerta kun heilut siellä telkkarissa.

– Veikkaisinpa, että näiden mutinoiden osuus on aika pieni. Älä lotkauta korvaasikaan.

Valtonen kertoi IS:lle vuonna 2020, että häntä on yritetty muuttaa toisenlaiseksi useita kertoja uran aikana. Hoikkaa Valtosta yritettiin lihottaa vaatteilla ja vanhentaa meikillä, sekä mahduttaa tiettyyn, asiantuntijoille ennalta määrättyyn muottiin. Se heijastui epävarmuutena, mikä välittyi tuolloin myös katsojille.

– Meteorologit ovat asiantuntijoita. Monilla ihmisillä on edelleen sellainen käsitys, että asiantuntija on virallinen ja jäykkä jakkupukuun pukeutuva ihminen, usein keski-ikäinen mies tai vanhempi nainen. Minä en ollut näistä oikein mitään, Valtonen kertoi IS:lle 2020.

– Minut puettiin suuriin jakkuihin sekä neuleisiin ja hiukseni olivat aina tiukalla nutturalla, mitä vihasin yli kaiken. En saanut itse vaikuttaa.

Nykyään Valtonen kuitenkin kertoo nauttivansa kameran edessä esiintymisestä. Tv-töiden lisäksi hän toimii Ilmatieteen laitoksen meteorologina.