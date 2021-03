Kimi Räikkösen koko perhe ilmestyi F1-kisoihin – Mintun ja lasten harvinainen poseeraus varikolla

Formulakuski sai perheensä mukaan kannustamaan itseään Bahrainiin.

F1-kuljettaja Kimi Räikkösen perhe oli tällä viikolla mukana Bahrainissa tukemassa suomalaismiestä formulakoitoksessa.

Räikköset poseerasivat yhdessä Sakhirin aavikolla sijaitsevalla Bahrain International Circuit -autoradalla. Mukana olivat Räikkösen puoliso Minttu ja molemmat lapset Robin ja Rianna.

Kuvan voi katsoa täältä.

Kimi Räikkönen ajoi tiistaina F1-kauden avauskilpailussa Bahrainissa. Räikkönen jäi sijalle 11.

Vanhemmilla oli kuvassa kasvomaskit päällä, mutta lapsilla ei ollut maskeja. Aiemmin kerrottiin, että Kimi Räikkönen on jo saanut koronarokotteen.

Perheen vierailu varikolla ei ole aivan itsestäänselvyys. Minttu kertoi Rita Tainolan haastattelussa IS:ssa vuonna 2019, että hän kävi seuraamassa Kimin kisoja paljon enemmän silloin, kun lapsia ei vielä ollut.

– En käy niin paljon katsomassa kisoja kuin silloin, kun meitä oli vain kaksi. Kimi arvostaa sitä, että olen suurimman osan ajastani kotona ja lapsillemme läsnä. Näin hänen ei tarvitse työssä miettiä, miten kotona pärjätään, Minttu kertoi.

Räikköset ovat jo vuosia asuneet Sveitsin Baarissa komeassa Villa Butterflyssa. Kodin sijainti on ollut perheelle mieluisa. Minttu sanoi vuonna 2019, ettei suunnitelmissa ole muuttoa.

– Suomi on minulle tärkeä ja olen ylpeä juuristani. Koti on kuitenkin Sveitsissä. Arvostan Sveitsin suomaa rauhaa ja yksityisyyttä. Täältä on myös lyhyt auto- tai junamatka Italian puolelle, missä tykkään käydä usein.

Minttu Räikkönen julkaisi Bahrainista kuvan jo kolme päivää sitten, joten tällä kertaa he ovat selvästi viihtyneet reissussa jo jonkin aikaa. Kuvassa hän poseeraa upeassa mustassa jakkupuvussa. Kuvaan on merkitty muotitalo Dior. Päässään hänellä on jo tavaramerkikseen muodostuneet isot mustat aurinkolasit.

Kuusivuotias Robin ja tänä vuonna neljä vuotta täyttävä Rianna hymyilivät kuvissa iloisina. Heidät oli puettu täysin samanvärisiin lastenvaatteisiin. Minttu Räikkönen tekee yhteistyötä lastenvaatemerkin kanssa, joihin lapset on puettu. Minttu on kertonut aiemmin luovansa omaa uraansa lastenmuodin parissa.

Kimi ja Minttu ovat olleet yhdessä vuodesta 2013 alkaen. Naimisiin he menivät vuonna 2016 Italiassa.